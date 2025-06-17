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СМИ: ПВО Ирана сбила беспилотники Израиля в Бендер-Аббасе - РИА Новости, 17.06.2025
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06:44 17.06.2025 (обновлено: 06:55 17.06.2025)
https://ria.ru/20250617/bespilotniki-2023249468.html
СМИ: ПВО Ирана сбила беспилотники Израиля в Бендер-Аббасе
СМИ: ПВО Ирана сбила беспилотники Израиля в Бендер-Аббасе - РИА Новости, 17.06.2025
СМИ: ПВО Ирана сбила беспилотники Израиля в Бендер-Аббасе
Средства ПВО уничтожили израильские БПЛА в небе над иранским городом Бендер-Аббас, расположенном на берегу Персидского залива, передает агентство Nour News. РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T06:44:00+03:00
2025-06-17T06:55:00+03:00
в мире
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ТЕГЕРАН, 17 июн – РИА Новости. Средства ПВО уничтожили израильские БПЛА в небе над иранским городом Бендер-Аббас, расположенном на берегу Персидского залива, передает агентство Nour News."Вражеские израильские дроны уничтожены в небе над западной частью Бендер-Аббаса благодаря активной работе ПВО", - говорится в сообщении агентства.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран, отрицающий военную компоненту у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения с жертвами среди гражданского населения.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который, в свою очередь, грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
https://ria.ru/20250617/iran-2023249146.html
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в мире, иран, израиль, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, персидский залив
В мире, Иран, Израиль, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Персидский залив
СМИ: ПВО Ирана сбила беспилотники Израиля в Бендер-Аббасе

Nour News: силы ПВО Ирана сбили беспилотники Израиля в Бендер-Аббасе

© AP Photo / Iranian Defense MinistryЗенитно-ракетные комплексы "Хордад-15" Вооруженных сил Ирана
Зенитно-ракетные комплексы Хордад-15 Вооруженных сил Ирана - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© AP Photo / Iranian Defense Ministry
Зенитно-ракетные комплексы "Хордад-15" Вооруженных сил Ирана. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 17 июн – РИА Новости. Средства ПВО уничтожили израильские БПЛА в небе над иранским городом Бендер-Аббас, расположенном на берегу Персидского залива, передает агентство Nour News.
"Вражеские израильские дроны уничтожены в небе над западной частью Бендер-Аббаса благодаря активной работе ПВО", - говорится в сообщении агентства.
Дым на месте израильского удара по штаб-квартире иранской гостелерадиокомпании IRIB - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
В Иране потушили пожар в здании гостелерадиокомпании после удара Израиля
06:39
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран, отрицающий военную компоненту у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения с жертвами среди гражданского населения.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который, в свою очередь, грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
Иран - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Иран продлил закрытие воздушного пространства
06:19
 
В миреИранИзраильВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеПерсидский залив
 
 
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