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СМИ: ПВО Ирана сбила беспилотники Израиля в Бендер-Аббасе
СМИ: ПВО Ирана сбила беспилотники Израиля в Бендер-Аббасе - РИА Новости, 17.06.2025
СМИ: ПВО Ирана сбила беспилотники Израиля в Бендер-Аббасе
Средства ПВО уничтожили израильские БПЛА в небе над иранским городом Бендер-Аббас, расположенном на берегу Персидского залива, передает агентство Nour News. РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T06:44:00+03:00
2025-06-17T06:44:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 17 июн – РИА Новости. Средства ПВО уничтожили израильские БПЛА в небе над иранским городом Бендер-Аббас, расположенном на берегу Персидского залива, передает агентство Nour News."Вражеские израильские дроны уничтожены в небе над западной частью Бендер-Аббаса благодаря активной работе ПВО", - говорится в сообщении агентства.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран, отрицающий военную компоненту у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения с жертвами среди гражданского населения.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который, в свою очередь, грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
https://ria.ru/20250617/iran-2023249146.html
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в мире, иран, израиль, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, персидский залив
В мире, Иран, Израиль, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Персидский залив
СМИ: ПВО Ирана сбила беспилотники Израиля в Бендер-Аббасе
Nour News: силы ПВО Ирана сбили беспилотники Израиля в Бендер-Аббасе