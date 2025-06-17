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Над Калужской областью сбили еще три беспилотника - РИА Новости, 17.06.2025
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13:13 17.06.2025
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Над Калужской областью сбили еще три беспилотника
Над Калужской областью сбили еще три беспилотника - РИА Новости, 17.06.2025
Над Калужской областью сбили еще три беспилотника
Еще три БПЛА сбиты над Калужской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале. РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T13:13:00+03:00
2025-06-17T13:13:00+03:00
происшествия
калужская область
кировское (донецкая область)
владислав шапша
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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 июн - РИА Новости. Еще три БПЛА сбиты над Калужской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале. Ранее во вторник Шапша сообщил о трех уничтоженных утром БПЛА. По его словам, обломки одного из них незначительно повредили фасад школы, пострадавших нет. "Сегодня днем с 11.30 до 12.30 силами ПВО на территории региона были уничтожены три БПЛА. Они были уничтожены на территории Кировского и Людиновского районов", - написал губернатор. Глава региона отметил, что на местах работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.
https://ria.ru/20250617/bpla-2023295084.html
калужская область
кировское (донецкая область)
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происшествия, калужская область, кировское (донецкая область), владислав шапша
Происшествия, Калужская область, Кировское (Донецкая область), Владислав Шапша
Над Калужской областью сбили еще три беспилотника

Над Калужской областью сбили еще три беспилотника, пострадавших нет

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 июн - РИА Новости. Еще три БПЛА сбиты над Калужской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале.
Ранее во вторник Шапша сообщил о трех уничтоженных утром БПЛА. По его словам, обломки одного из них незначительно повредили фасад школы, пострадавших нет.
«
"Сегодня днем с 11.30 до 12.30 силами ПВО на территории региона были уничтожены три БПЛА. Они были уничтожены на территории Кировского и Людиновского районов", - написал губернатор.
Глава региона отметил, что на местах работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.
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