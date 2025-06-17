https://ria.ru/20250617/bespilotnik-2023312510.html

Над Калужской областью сбили еще три беспилотника

Над Калужской областью сбили еще три беспилотника - РИА Новости, 17.06.2025

Над Калужской областью сбили еще три беспилотника

Еще три БПЛА сбиты над Калужской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале. РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T13:13:00+03:00

2025-06-17T13:13:00+03:00

2025-06-17T13:13:00+03:00

происшествия

калужская область

кировское (донецкая область)

владислав шапша

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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 июн - РИА Новости. Еще три БПЛА сбиты над Калужской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале. Ранее во вторник Шапша сообщил о трех уничтоженных утром БПЛА. По его словам, обломки одного из них незначительно повредили фасад школы, пострадавших нет. "Сегодня днем с 11.30 до 12.30 силами ПВО на территории региона были уничтожены три БПЛА. Они были уничтожены на территории Кировского и Людиновского районов", - написал губернатор. Глава региона отметил, что на местах работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

https://ria.ru/20250617/bpla-2023295084.html

калужская область

кировское (донецкая область)

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Варвара Скокшина

происшествия, калужская область, кировское (донецкая область), владислав шапша