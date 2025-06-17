https://ria.ru/20250617/belgorod-2023276614.html

ВСУ атаковали 17 районов Белгородской области за сутки

ВСУ атаковали 17 районов Белгородской области за сутки - РИА Новости, 17.06.2025

ВСУ атаковали 17 районов Белгородской области за сутки

Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 17 районов Белгородской области 145 беспилотниками, один человек погиб, четверо получили ранения, сообщил глава... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T10:26:00+03:00

2025-06-17T10:26:00+03:00

2025-06-17T10:26:00+03:00

белгородская область

шебекино

украина

вячеслав гладков

происшествия

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БЕЛГОРОД, 17 июн - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 17 районов Белгородской области 145 беспилотниками, один человек погиб, четверо получили ранения, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По информации губернатора, за минувшие сутки 26 населенных пунктов попали под удар со стороны Украины. Было выпущено не менее 84 боеприпасов, сбиты 105 беспилотников. Различные повреждения выявлены в трех частных домовладениях, двух магазинах, социальном объекте, здании аварийной службы, пяти коммерческих объектах и 9 транспортных средствах. "В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, сёла Вознесеновка, Маломихайловка, Нежеголь, Нижнее Берёзово-Второе и Ржевка подверглись 2 обстрелам, в ходе которых выпущено 5 снарядов, и атакованы 10 беспилотниками, 6 из которых сбиты и подавлены. В результате обстрела города Шебекино погиб мирный житель... За прошедший день в округе ранены трое мирных жителей", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Белгородском районе село Ясные Зори атаковано беспилотником. В Валуйском округе по трем селам совершены атаки 8 беспилотников. Над Волоконовским районом сбиты 16 дронов, кроме того, три села подверглись обстрелу и атакам двух дронов. В Грайворонском округе пять сел подверглись обстрелам, в ходе которых выпущено 7 боеприпасов, и атакованы 8 беспилотниками. Над Алексеевским, Губкинским, Новооскольским, Старооскольским округами и Борисовским Корочанским, Красногвардейским, Прохоровским, Ровеньским, Чернянским районами системой ПВО сбиты 77 беспилотников. "В Краснояружском районе по посёлку Прилесье, сёлам Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка и Поповка выпущен 71 боеприпас в ходе 14 обстрелов и совершены атаки 20 беспилотников… В Ракитянском районе посёлок Ракитное и село Борисполье атакованы тремя беспилотниками. В посёлке Ракитное ранена женщина", - заявил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20250616/vsu-2023225110.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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белгородская область, шебекино, украина, вячеслав гладков, происшествия