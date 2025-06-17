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В Кузбассе ребенок упал с батута и сломал позвоночник - РИА Новости, 17.06.2025
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17:24 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/batut-2023377691.html
В Кузбассе ребенок упал с батута и сломал позвоночник
В Кузбассе ребенок упал с батута и сломал позвоночник - РИА Новости, 17.06.2025
В Кузбассе ребенок упал с батута и сломал позвоночник
Семилетний мальчик упал с трёхметровой высоты через дырку в батуте и сломал позвоночник, прокуратура проводит проверку, СК возбудил уголовное дело. РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T17:24:00+03:00
2025-06-17T17:24:00+03:00
происшествия
россия
полысаево
кемеровская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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КЕМЕРОВО, 17 июн - РИА Новости. Семилетний мальчик упал с трёхметровой высоты через дырку в батуте и сломал позвоночник, прокуратура проводит проверку, СК возбудил уголовное дело. Сообщение о том, что 12 июня в парке города Полысаево 7-летний мальчик, не заметив дыру в надувном батуте, упал с трехметровой высоты, было распространено в соцсетях. "В результате произошедшего ребенок получил компрессионный перелом четырёх позвонков. Прокуратура области организовала проверку исполнения федерального законодательства, в том числе соответствия аттракциона предъявляемым техтребованиям", - сообщила пресс-служба надзорного ведомства. В СУСК по Кемеровской области добавили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Мальчик находится в больнице. Расследование уголовного дела контролирует прокуратура. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах.
https://ria.ru/20250609/moskva-2021877217.html
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россия
полысаево
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происшествия, россия, полысаево, кемеровская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Полысаево, Кемеровская область, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
В Кузбассе ребенок упал с батута и сломал позвоночник

В Кузбассе мальчик упал с батута с 3 метров и сломал 4 позвонка, возбуждено дело

© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 17 июн - РИА Новости. Семилетний мальчик упал с трёхметровой высоты через дырку в батуте и сломал позвоночник, прокуратура проводит проверку, СК возбудил уголовное дело.
Сообщение о том, что 12 июня в парке города Полысаево 7-летний мальчик, не заметив дыру в надувном батуте, упал с трехметровой высоты, было распространено в соцсетях.
Парк развлечений Остров Мечты - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
В Москве ребенок упал с арт-объекта в парке "Остров мечты"
9 июня, 19:53
«
"В результате произошедшего ребенок получил компрессионный перелом четырёх позвонков. Прокуратура области организовала проверку исполнения федерального законодательства, в том числе соответствия аттракциона предъявляемым техтребованиям", - сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
В СУСК по Кемеровской области добавили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Мальчик находится в больнице.
Расследование уголовного дела контролирует прокуратура.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах.
Автомобиль прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
На Ставрополье ребенок погиб при ЧП на детской площадке
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ПроисшествияРоссияПолысаевоКемеровская областьАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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