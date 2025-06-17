https://ria.ru/20250617/batut-2023377691.html

В Кузбассе ребенок упал с батута и сломал позвоночник

В Кузбассе ребенок упал с батута и сломал позвоночник - РИА Новости, 17.06.2025

В Кузбассе ребенок упал с батута и сломал позвоночник

Семилетний мальчик упал с трёхметровой высоты через дырку в батуте и сломал позвоночник, прокуратура проводит проверку, СК возбудил уголовное дело. РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T17:24:00+03:00

2025-06-17T17:24:00+03:00

2025-06-17T17:24:00+03:00

происшествия

россия

полысаево

кемеровская область

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152222/71/1522227149_0:0:1036:583_1920x0_80_0_0_a7d3bd9e5c317e64a1ae858579d6257b.jpg

КЕМЕРОВО, 17 июн - РИА Новости. Семилетний мальчик упал с трёхметровой высоты через дырку в батуте и сломал позвоночник, прокуратура проводит проверку, СК возбудил уголовное дело. Сообщение о том, что 12 июня в парке города Полысаево 7-летний мальчик, не заметив дыру в надувном батуте, упал с трехметровой высоты, было распространено в соцсетях. "В результате произошедшего ребенок получил компрессионный перелом четырёх позвонков. Прокуратура области организовала проверку исполнения федерального законодательства, в том числе соответствия аттракциона предъявляемым техтребованиям", - сообщила пресс-служба надзорного ведомства. В СУСК по Кемеровской области добавили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Мальчик находится в больнице. Расследование уголовного дела контролирует прокуратура. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

https://ria.ru/20250609/moskva-2021877217.html

https://ria.ru/20250519/rebenok-2017924131.html

россия

полысаево

кемеровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, полысаево, кемеровская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)