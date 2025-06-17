https://ria.ru/20250617/bas-2023371639.html

Центр развития БАС создадут в Новгородской области до конца 2025 года

Центр развития БАС создадут в Новгородской области до конца 2025 года - РИА Новости, 17.06.2025

Центр развития БАС создадут в Новгородской области до конца 2025 года

Центр коллективного пользования в сфере беспилотных авиационных систем (БАС) создадут в Новгородской области до конца года, на эти цели будет направлено почти... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T17:06:00+03:00

2025-06-17T17:06:00+03:00

2025-06-17T17:38:00+03:00

новгородская область

россия

беспилотные авиационные системы (бас)

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 17 июн - РИА Новости. Центр коллективного пользования в сфере беспилотных авиационных систем (БАС) создадут в Новгородской области до конца года, на эти цели будет направлено почти полмиллиарда рублей, сообщает пресс-служба правительства региона. Уточняется, что врио губернатора Александр Дронов провел внеочередное заседание правительства региона. На нем обсуждались изменения в областном бюджете на 2025-2027 годы. Министр финансов региона Елена Силина сообщила, что на 2025 год увеличены поступления из федерального бюджета на общую сумму 1,8 миллиарда рублей. В том числе субсидии на создание сети научно-производственных центров испытаний и компетенций в области развития технологий беспилотных авиационных систем в сумме 494,5 миллиона рублей. "Федеральные средства, поступившие в регион, будут направлены на создание Центра коллективного пользования. Предусмотрено региональное софинансирование. Центр появится в регионе до конца этого года и разместится на производственных площадях одного из предприятий региона. Он позволит резидентам НПЦ "Ушкуйник", которых сейчас более 40, осуществлять производство своих разработок, в том числе они смогут пользоваться закупленным оборудованием", - говорится в сообщении. Уточняется, что Дронов подчеркнул высокую значимость создания в регионе такой структуры. Правительство России в конце марта распределило субсидии на создание сети центров развития гражданских беспилотных авиасистем. Более 4 миллиардов рублей на эти цели получат в этом году семь регионов РФ, в том числе Новгородская область. Эта работа ведётся в рамках федерального проекта "Разработка, стандартизация и серийное производство БАС и комплектующих", который входит в новый национальный проект "Беспилотные авиационные системы".

https://ria.ru/20250616/novgorod-2023116193.html

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новгородская область

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новгородская область, россия, беспилотные авиационные системы (бас)