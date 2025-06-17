https://ria.ru/20250617/bagreeva-2023169547.html

Снижение доли свободных офисных площадей зафиксировано в столице

Снижение доли свободных офисных площадей зафиксировано в столице - РИА Новости, 17.06.2025

Снижение доли свободных офисных площадей зафиксировано в столице

Второй год подряд в Москве зафиксировано снижение доли свободных офисных площадей, за первые три месяца этого года данный показатель достиг 4,8%, показав новый... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T09:00:00+03:00

2025-06-17T09:00:00+03:00

2025-06-17T09:00:00+03:00

экономика

москва

мария багреева

мосгосстройнадзор

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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Второй год подряд в Москве зафиксировано снижение доли свободных офисных площадей, за первые три месяца этого года данный показатель достиг 4,8%, показав новый минимум с 2018 года, сообщила заммэра столицы, глава городского департамента экономической политики и развития города (ДЭПР) Мария Багреева.Заммэра подчеркнула, что такая тенденция наблюдается в столице с начала 2023 года. В мегаполисе растет деловая активность, предприятиям нужны новые рабочие пространства для расширения бизнеса."На конец первого квартала уровень вакантности в целом достиг 4,8%, снизившись на 2,4 процентного пункта по сравнению с тем же периодом прошлого года. Это минимальный показатель с 2018 года. Особенно заметно сократилась доля свободных помещений класса A – на 4,6 процентного пункта, в сегменте B – на 1,1 процентного пункта. По прогнозам аналитиков, в конце 2025 года доля свободных офисов в столице не превысит 4,7 процента", – сказала Багреева, ее слова привели в пресс-службе ДЭПР.Уточняется, что спрос со стороны компаний на офисные площади и сокращение свободной доли этой недвижимости приводит к росту арендных ставок. Так, средняя ставка на конец марта достигла 28,6 тысячи рублей за один "квадрат", рост за год составил 28%. Между тем, цена аренды офисов класса А выросла на 16%, а в категории B – на 23%.За первый квартал текущего года объем сделок покупки и аренды офисной недвижимости достиг 0,36 миллиона квадратных метров. Показатель почти не поменялся по сравнению с таким же в 2024 году. Главными арендаторами и покупателями выступили предприятия, которые работают в сферах информационных технологий и телекоммуникациях, строительном секторе, сфере профессиональных услуг, а еще производстве. На долю таких компаний приходится свыше 60% реализованных площадей.За первые три месяца текущего в столице ввели в эксплуатацию 35,1 тысячи "квадратов", данный показатель в 2,7 раза превышает данные такого же периода 2024 года. Несмотря на интенсивное строительство новых объектов, спрос продолжает опережать предложение. Это говорит о востребованности современных офисных помещений, а также потенциале для развития рынка офисной недвижимости.По данным экспертов, в этом году ситуация на рынке коммерческой недвижимости не изменится. Положительной динамике будут способствовать устойчивый спрос со стороны предпринимательства и активное строительство. На территории Москвы в этом году планируют ввести более 800 тысяч "квадратов" офисных помещений, среди них – крупные объекты, чья площадь составит свыше 100 тысяч квадратных метров.Сейчас в мегаполисе строят более 60 деловых объектов, их общая площадь составит свыше 1,6 миллиона квадратных метров. Все этапы возведения объектов контролируют специалисты Мосгосстройнадзора. Они проводят выездные проверки для оценки соответствия выполненного объема работ и применяемых материалов утвержденным проектным решениям."Это позволяет гарантировать надежность и безопасность зданий при их дальнейшей эксплуатации", – отметил глава ведомства Антон Слободчиков, его слова привели в пресс-службе ДЭПР.Ранее Багреева сообщала, что свыше 8,4 тысячи объектов коммерческой недвижимости, расположенных на территории столицы, реализовали на городских торгах за пять лет. Среди них – коммерческие помещения и здания, в том числе и с земельными участками.

https://ria.ru/20250605/bagreeva-2020962124.html

https://ria.ru/20250610/bagreeva-2021855366.html

https://ria.ru/20250604/goroda-2020830242.html

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экономика, москва, мария багреева, мосгосстройнадзор