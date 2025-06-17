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Американский актер умер вскоре после премьеры своего фильма - РИА Новости, 17.06.2025
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16:49 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/akter-2023366151.html
Американский актер умер вскоре после премьеры своего фильма
Американский актер умер вскоре после премьеры своего фильма - РИА Новости, 17.06.2025
Американский актер умер вскоре после премьеры своего фильма
Актер Дэвид Хекили Кенуи Белл, сыгравший в фильме "Лило и Стич", умер на 47-ом году жизни менее чем через месяц после выхода кинокартины, сообщили его... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T16:49:00+03:00
2025-06-17T16:49:00+03:00
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Актер Дэвид Хекили Кенуи Белл, сыгравший в фильме "Лило и Стич", умер на 47-ом году жизни менее чем через месяц после выхода кинокартины, сообщили его родственники в соцсетях."С тяжелым сердцем сообщаю, что мой милый, щедрый, талантливый, веселый, умный и красивый младший брат Дэвид Х. К. Белл проведет сегодняшний день в компании нашего Небесного Отца", — написала его сестра.Артист умер на Гавайях. Информацию о смерти подтвердили представители гавайской полиции, ее причина пока неизвестна.Дэвид Белл сыграл роль продавца сладкого льда. Уточняется, что это был дебют актера на большом экране.
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гавайи, в мире
Гавайи, В мире
Американский актер умер вскоре после премьеры своего фильма

Актер из фильма "Лило и Стич" Дэвид Белл умер в возрасте 46 лет

© Фото : @hekili97Дэвид Хекили Кенуи Белл
Дэвид Хекили Кенуи Белл - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© Фото : @hekili97
Дэвид Хекили Кенуи Белл. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Актер Дэвид Хекили Кенуи Белл, сыгравший в фильме "Лило и Стич", умер на 47-ом году жизни менее чем через месяц после выхода кинокартины, сообщили его родственники в соцсетях.
"С тяжелым сердцем сообщаю, что мой милый, щедрый, талантливый, веселый, умный и красивый младший брат Дэвид Х. К. Белл проведет сегодняшний день в компании нашего Небесного Отца", — написала его сестра.
Артист умер на Гавайях. Информацию о смерти подтвердили представители гавайской полиции, ее причина пока неизвестна.
Дэвид Белл сыграл роль продавца сладкого льда. Уточняется, что это был дебют актера на большом экране.
 
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