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Зеленский рассказал, о чем попросит на встрече с Трампом - РИА Новости, 16.06.2025
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17:54 16.06.2025
https://ria.ru/20250616/zelenskij-2023177206.html
Зеленский рассказал, о чем попросит на встрече с Трампом
Зеленский рассказал, о чем попросит на встрече с Трампом - РИА Новости, 16.06.2025
Зеленский рассказал, о чем попросит на встрече с Трампом
Владимир Зеленский заявил, что на саммите G7 будет снова будет просить у президента США Дональда Трампа пакет вооружений для Украины. РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T17:54:00+03:00
2025-06-16T17:54:00+03:00
в мире
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сша
владимир зеленский
дональд трамп
нарендра моди
g7
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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что на саммите G7 будет снова будет просить у президента США Дональда Трампа пакет вооружений для Украины. Саммит G7 пройдёт в канадском Кананаскисе с 16 по 17 июня – хотя изначально его открытие было запланировано на 15 июня. В этом году на саммит также были приглашены Владимир Зеленский и президент Индии Нарендра Моди. В мае президент США Дональд Трамп заявил, что считает неверным решение об исключении России из клуба стран "Большой восьмерки" (G8). "Никто не хочет представлять, как жить и бороться за жизнь без помощи США. Сегодня мы говорим о поддержке, которая была согласована с прошлых лет, мы не говорим с Америкой про новую помощь. Что я и буду обсуждать с Трампом относительно оборонного пакета, который Украина готова купить. Рассчитываю, что будет такая возможность", - сказал Зеленский на пресс-конференции с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом в Вене, которая транслировалась в YouTube. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250616/ukraina-2023149467.html
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в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, дональд трамп, нарендра моди, g7, g8, youtube
В мире, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Нарендра Моди, G7, G8, YouTube
Зеленский рассказал, о чем попросит на встрече с Трампом

Зеленский заявил, что будет снова просить у Трампа пакет вооружений для Украины

© AP PhotoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© AP Photo
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что на саммите G7 будет снова будет просить у президента США Дональда Трампа пакет вооружений для Украины.
Саммит G7 пройдёт в канадском Кананаскисе с 16 по 17 июня – хотя изначально его открытие было запланировано на 15 июня. В этом году на саммит также были приглашены Владимир Зеленский и президент Индии Нарендра Моди. В мае президент США Дональд Трамп заявил, что считает неверным решение об исключении России из клуба стран "Большой восьмерки" (G8).
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"Никто не хочет представлять, как жить и бороться за жизнь без помощи США. Сегодня мы говорим о поддержке, которая была согласована с прошлых лет, мы не говорим с Америкой про новую помощь. Что я и буду обсуждать с Трампом относительно оборонного пакета, который Украина готова купить. Рассчитываю, что будет такая возможность", - сказал Зеленский на пресс-конференции с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом в Вене, которая транслировалась в YouTube.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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В миреУкраинаРоссияСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампНарендра МодиG7G8YouTube
 
 
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