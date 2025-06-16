Зеленский рассказал, о чем попросит на встрече с Трампом
Зеленский заявил, что будет снова просить у Трампа пакет вооружений для Украины
© AP PhotoВладимир Зеленский
© AP Photo
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что на саммите G7 будет снова будет просить у президента США Дональда Трампа пакет вооружений для Украины.
Саммит G7 пройдёт в канадском Кананаскисе с 16 по 17 июня – хотя изначально его открытие было запланировано на 15 июня. В этом году на саммит также были приглашены Владимир Зеленский и президент Индии Нарендра Моди. В мае президент США Дональд Трамп заявил, что считает неверным решение об исключении России из клуба стран "Большой восьмерки" (G8).
"Никто не хочет представлять, как жить и бороться за жизнь без помощи США. Сегодня мы говорим о поддержке, которая была согласована с прошлых лет, мы не говорим с Америкой про новую помощь. Что я и буду обсуждать с Трампом относительно оборонного пакета, который Украина готова купить. Рассчитываю, что будет такая возможность", - сказал Зеленский на пресс-конференции с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом в Вене, которая транслировалась в YouTube.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.