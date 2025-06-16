https://ria.ru/20250616/zelenskij-2023177206.html

Зеленский рассказал, о чем попросит на встрече с Трампом

Зеленский рассказал, о чем попросит на встрече с Трампом - РИА Новости, 16.06.2025

Зеленский рассказал, о чем попросит на встрече с Трампом

Владимир Зеленский заявил, что на саммите G7 будет снова будет просить у президента США Дональда Трампа пакет вооружений для Украины. РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T17:54:00+03:00

2025-06-16T17:54:00+03:00

2025-06-16T17:54:00+03:00

в мире

украина

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владимир зеленский

дональд трамп

нарендра моди

g7

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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что на саммите G7 будет снова будет просить у президента США Дональда Трампа пакет вооружений для Украины. Саммит G7 пройдёт в канадском Кананаскисе с 16 по 17 июня – хотя изначально его открытие было запланировано на 15 июня. В этом году на саммит также были приглашены Владимир Зеленский и президент Индии Нарендра Моди. В мае президент США Дональд Трамп заявил, что считает неверным решение об исключении России из клуба стран "Большой восьмерки" (G8). "Никто не хочет представлять, как жить и бороться за жизнь без помощи США. Сегодня мы говорим о поддержке, которая была согласована с прошлых лет, мы не говорим с Америкой про новую помощь. Что я и буду обсуждать с Трампом относительно оборонного пакета, который Украина готова купить. Рассчитываю, что будет такая возможность", - сказал Зеленский на пресс-конференции с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом в Вене, которая транслировалась в YouTube. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250616/ukraina-2023149467.html

https://ria.ru/20250616/polsha-2023151020.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, дональд трамп, нарендра моди, g7, g8, youtube