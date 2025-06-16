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Группировка "Запад" улучшила тактическое положение в зоне СВО
Группировка "Запад" улучшила тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 16.06.2025
Группировка "Запад" улучшила тактическое положение в зоне СВО
Группировка "Запад" нанесла поражение формированиям четырёх украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял до 190... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T12:11:00+03:00
2025-06-16T12:11:00+03:00
2025-06-16T12:14:00+03:00
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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Группировка "Запад" нанесла поражение формированиям четырёх украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял до 190 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Купянск, Колодезное, Глущенково Харьковской области, Кировск и Шандриголово Донецкой Народной Республики."Противник потерял до 190 военнослужащих, танк и 10 пикапов. Уничтожен склад боеприпасов", - добавили в МО РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Группировка "Запад" улучшила тактическое положение в зоне СВО
ВСУ потеряли до 190 военных и десять пикапов в зоне действия "Запада"