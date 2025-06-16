https://ria.ru/20250616/zapad-2023093394.html

Группировка "Запад" улучшила тактическое положение в зоне СВО

Группировка "Запад" улучшила тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 16.06.2025

Группировка "Запад" улучшила тактическое положение в зоне СВО

Группировка "Запад" нанесла поражение формированиям четырёх украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял до 190... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T12:11:00+03:00

2025-06-16T12:11:00+03:00

2025-06-16T12:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Группировка "Запад" нанесла поражение формированиям четырёх украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял до 190 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Купянск, Колодезное, Глущенково Харьковской области, Кировск и Шандриголово Донецкой Народной Республики."Противник потерял до 190 военнослужащих, танк и 10 пикапов. Уничтожен склад боеприпасов", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20250616/pushilin-2023062988.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины