https://ria.ru/20250616/yurist-2023030983.html

Юрист рассказала, можно ли спать в обеденный перерыв

Юрист рассказала, можно ли спать в обеденный перерыв - РИА Новости, 16.06.2025

Юрист рассказала, можно ли спать в обеденный перерыв

Сотрудник может воспользоваться обеденным перерывом для сна, если это не запрещено локальными актами организации и сон не создает угрозу безопасности на... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T02:51:00+03:00

2025-06-16T02:51:00+03:00

2025-06-16T06:11:00+03:00

ольга владимирова

headhunter

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Сотрудник может воспользоваться обеденным перерывом для сна, если это не запрещено локальными актами организации и сон не создает угрозу безопасности на производстве, рассказала РИА Новости юрист Headhunter Ольга Владимирова. "Работник может использовать перерыв на обед по своему усмотрению, сон не запрещен", — сказала Владимирова.При этом стоит стоит учитывать, что в некоторых компаниях сон на рабочем месте даже во время обеденного перерыва может быть запрещен внутренними правилами, добавила эксперт. А если сотрудник работает на производстве, где требуется постоянная готовность или где сон может создать угрозу безопасности, то работодатель может ввести ограничения на сон во время обеденного перерыва. По словам юриста, обеденный перерыв является личным временем сотрудника, в которое он свободен от исполнения трудовых обязанностей и может использовать его по своему усмотрению. Поэтому человек может покинуть место работы на время перерыва.

https://ria.ru/20250609/chay-2021691436.html

https://ria.ru/20250604/jurist-2020769235.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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ольга владимирова, headhunter