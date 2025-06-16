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Юрист рассказала, можно ли спать в обеденный перерыв - РИА Новости, 16.06.2025
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02:51 16.06.2025 (обновлено: 06:11 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/yurist-2023030983.html
Юрист рассказала, можно ли спать в обеденный перерыв
Юрист рассказала, можно ли спать в обеденный перерыв - РИА Новости, 16.06.2025
Юрист рассказала, можно ли спать в обеденный перерыв
Сотрудник может воспользоваться обеденным перерывом для сна, если это не запрещено локальными актами организации и сон не создает угрозу безопасности на... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T02:51:00+03:00
2025-06-16T06:11:00+03:00
ольга владимирова
headhunter
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Сотрудник может воспользоваться обеденным перерывом для сна, если это не запрещено локальными актами организации и сон не создает угрозу безопасности на производстве, рассказала РИА Новости юрист Headhunter Ольга Владимирова. &quot;Работник может использовать перерыв на обед по своему усмотрению, сон не запрещен&quot;, — сказала Владимирова.При этом стоит стоит учитывать, что в некоторых компаниях сон на рабочем месте даже во время обеденного перерыва может быть запрещен внутренними правилами, добавила эксперт. А если сотрудник работает на производстве, где требуется постоянная готовность или где сон может создать угрозу безопасности, то работодатель может ввести ограничения на сон во время обеденного перерыва. По словам юриста, обеденный перерыв является личным временем сотрудника, в которое он свободен от исполнения трудовых обязанностей и может использовать его по своему усмотрению. Поэтому человек может покинуть место работы на время перерыва.
https://ria.ru/20250609/chay-2021691436.html
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ольга владимирова, headhunter
Ольга Владимирова, HeadHunter
Юрист рассказала, можно ли спать в обеденный перерыв

Юрист Владимирова: сотрудник может воспользоваться обеденным перерывом для сна

© Fotolia / SergeyСон на рабочем месте
Сон на рабочем месте - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© Fotolia / Sergey
Сон на рабочем месте. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Сотрудник может воспользоваться обеденным перерывом для сна, если это не запрещено локальными актами организации и сон не создает угрозу безопасности на производстве, рассказала РИА Новости юрист Headhunter Ольга Владимирова.
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"Работник может использовать перерыв на обед по своему усмотрению, сон не запрещен", — сказала Владимирова.

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При этом стоит стоит учитывать, что в некоторых компаниях сон на рабочем месте даже во время обеденного перерыва может быть запрещен внутренними правилами, добавила эксперт. А если сотрудник работает на производстве, где требуется постоянная готовность или где сон может создать угрозу безопасности, то работодатель может ввести ограничения на сон во время обеденного перерыва.
По словам юриста, обеденный перерыв является личным временем сотрудника, в которое он свободен от исполнения трудовых обязанностей и может использовать его по своему усмотрению. Поэтому человек может покинуть место работы на время перерыва.
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Ольга ВладимироваHeadHunter
 
 
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