Иран посылает США сигналы о готовности закончить боевые действия, пишет WSJ
WSJ: Иран стремится к окончанию боевых действий и посылает сигналы США
© Getty Images / Sir Francis Canker PhotographyФлаг Ирана в Тегеране
© Getty Images / Sir Francis Canker Photography
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Иран хочет закончить боевые действия с Израилем и возобновить переговоры по ядерной программе, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников из стран Ближнего Востока и Европы.
По данным источников издания, Тегеран сообщил арабским чиновникам, что будет открыт к возвращению за стол переговоров, если США не присоединятся к атакам Израиля.
Обострение ирано-израильского конфликта
- В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев": израильские ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана.
- Тель-Авив заявил, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию государства.
- При атаках погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба ВС республики и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков.
- Ударам подверглись ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане, места дислокации армии на северо-западе страны.
- Иран в ответ начал операцию "Правдивое обещание — 3" и атакует военные цели противника.
- Израильские и иранские СМИ сообщают о десятках погибших и сотнях пострадавших с обеих сторон.
- Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.