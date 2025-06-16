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Иран посылает США сигналы о готовности закончить боевые действия, пишет WSJ - РИА Новости, 16.06.2025
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17:08 16.06.2025 (обновлено: 17:41 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/wsj-2023165837.html
Иран посылает США сигналы о готовности закончить боевые действия, пишет WSJ
Иран посылает США сигналы о готовности закончить боевые действия, пишет WSJ - РИА Новости, 16.06.2025
Иран посылает США сигналы о готовности закончить боевые действия, пишет WSJ
Иран хочет закончить боевые действия с Израилем и возобновить переговоры по ядерной программе, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T17:08:00+03:00
2025-06-16T17:41:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
обострение конфликта между израилем и ираном
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Иран хочет закончить боевые действия с Израилем и возобновить переговоры по ядерной программе, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников из стран Ближнего Востока и Европы."Иран настоятельно дает понять, что стремится к прекращению боевых действий и возобновлению переговоров по своим ядерным программам, посылая сигналы Израилю и США через посредников в арабских странах", — говорится в публикации. По данным источников издания, Тегеран сообщил арабским чиновникам, что будет открыт к возвращению за стол переговоров, если США не присоединятся к атакам Израиля.Обострение ирано-израильского конфликта
https://ria.ru/20250616/putin-2023125360.html
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иран
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в мире, иран, сша, израиль, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Иран, США, Израиль, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Иран посылает США сигналы о готовности закончить боевые действия, пишет WSJ

WSJ: Иран стремится к окончанию боевых действий и посылает сигналы США

© Getty Images / Sir Francis Canker PhotographyФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© Getty Images / Sir Francis Canker Photography
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Иран хочет закончить боевые действия с Израилем и возобновить переговоры по ядерной программе, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников из стран Ближнего Востока и Европы.
«
"Иран настоятельно дает понять, что стремится к прекращению боевых действий и возобновлению переговоров по своим ядерным программам, посылая сигналы Израилю и США через посредников в арабских странах", — говорится в публикации.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
Путин и Эрдоган обсудили обострение конфликта Ирана с Израилем
Вчера, 14:19
По данным источников издания, Тегеран сообщил арабским чиновникам, что будет открыт к возвращению за стол переговоров, если США не присоединятся к атакам Израиля.

Обострение ирано-израильского конфликта

  • В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев": израильские ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана.
  • Тель-Авив заявил, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию государства.
  • При атаках погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба ВС республики и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков.
  • Ударам подверглись ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане, места дислокации армии на северо-западе страны.
  • Иран в ответ начал операцию "Правдивое обещание — 3" и атакует военные цели противника.
  • Израильские и иранские СМИ сообщают о десятках погибших и сотнях пострадавших с обеих сторон.
  • Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.
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Ответ ЕС на ирано-израильский конфликт вызвал недоумение в США
Вчера, 17:05
 
В миреИранСШАИзраильОбострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
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