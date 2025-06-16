https://ria.ru/20250616/wsj-2023165837.html

Иран посылает США сигналы о готовности закончить боевые действия, пишет WSJ

Иран посылает США сигналы о готовности закончить боевые действия, пишет WSJ - РИА Новости, 16.06.2025

Иран посылает США сигналы о готовности закончить боевые действия, пишет WSJ

Иран хочет закончить боевые действия с Израилем и возобновить переговоры по ядерной программе, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T17:08:00+03:00

2025-06-16T17:08:00+03:00

2025-06-16T17:41:00+03:00

в мире

иран

сша

израиль

обострение конфликта между израилем и ираном

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Иран хочет закончить боевые действия с Израилем и возобновить переговоры по ядерной программе, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников из стран Ближнего Востока и Европы."Иран настоятельно дает понять, что стремится к прекращению боевых действий и возобновлению переговоров по своим ядерным программам, посылая сигналы Израилю и США через посредников в арабских странах", — говорится в публикации. По данным источников издания, Тегеран сообщил арабским чиновникам, что будет открыт к возвращению за стол переговоров, если США не присоединятся к атакам Израиля.Обострение ирано-израильского конфликта

https://ria.ru/20250616/putin-2023125360.html

https://ria.ru/20250616/iran-2023165259.html

иран

сша

израиль

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в мире, иран, сша, израиль, обострение конфликта между израилем и ираном