https://ria.ru/20250616/wp-2023141736.html

Хакеры пытались взломать электронные почты сотрудников WP, сообщает CNN

Хакеры пытались взломать электронные почты сотрудников WP, сообщает CNN - РИА Новости, 16.06.2025

Хакеры пытались взломать электронные почты сотрудников WP, сообщает CNN

Хакеры попытались взломать электронные почты ряда сотрудников американской газеты Washington Post, руководство издания ведет расследование, сообщает телеканал... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T15:03:00+03:00

2025-06-16T15:03:00+03:00

2025-06-16T15:40:00+03:00

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Хакеры попытались взломать электронные почты ряда сотрудников американской газеты Washington Post, руководство издания ведет расследование, сообщает телеканал CNN со ссылкой на внутренний документ."Хакеры пытались взломать email-аккаунты ряда журналистов Washington Post... Газета обнаружила "возможную точечную" хакерскую атаку на свою систему в четверг вечером, побудив всех сотрудников издания изменить учетные данные", - говорится в публикации на сайте CNN со ссылкой на внутреннее письмо, разосланное сотрудникам газеты ее главным редактором Мэттом Мюрреем.Согласно письму, руководство газеты проводит расследование.Первый выпуск газеты Washington Post вышел в печать в 1877 году. Сейчас продемократическое издание принадлежит основателю онлайн-ритейлера Amazon и владельцу космической компании Blue Origin Джеффу Безосу.

https://realty.ria.ru/20250410/vzlom-2009830509.html

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в мире, технологии, the washington post, cnn (телеканал)