https://ria.ru/20250616/whatsapp-2023196067.html
В WhatsApp появятся реклама и монетизация каналов
В WhatsApp появятся реклама и монетизация каналов - РИА Новости, 17.06.2025
В WhatsApp появятся реклама и монетизация каналов
В мессенджере WhatsApp появятся реклама и монетизация каналов, сообщается в пресс-релиза приложения. РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-16T19:28:00+03:00
2025-06-16T19:28:00+03:00
2025-06-17T01:08:00+03:00
общество
технологии
россия
whatsapp inc.
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/09/1576968097_0:128:3413:2048_1920x0_80_0_0_8ef0f3c3e463741752fec2f422d04cb3.jpg
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. В мессенджере WhatsApp появятся реклама и монетизация каналов, сообщается в пресс-релиза приложения.Как уточняется, во вкладках "Актуальное" теперь появились разделы "Статус" и "Каналы". Целью нововведений создатели мессенджера назвали развитие организаций и компаний в WhatsApp.Теперь у пользователей появится возможность подписываться на понравившиеся им каналы и получать платные эксклюзивы. Компании смогут размещать в статусах рекламу, а у пользователей будет возможность узнавать у администраторов об интересующих их товарах или услугах.Кроме того, WhatsApp начнет рекомендовать интересные для пользователя каналы.Как подчеркнули создатели мессенджера, в личных чатах нововведений не планируется, а звонки и статусы по-прежнему останутся защищены. Внедрять нововведения планируется постепенно.WhatsApp владеет компания Meta*.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240924/whatsapp-1974479807.html
https://ria.ru/20250530/whatsapp-2019983009.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/09/1576968097_562:0:3293:2048_1920x0_80_0_0_26cef8399f4e61d5f8d43eb3ea75421f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, россия, whatsapp inc.
Общество, Технологии, Россия, WhatsApp Inc.
В WhatsApp появятся реклама и монетизация каналов
В мессенджере WhatsApp впервые появятся реклама и монетизация каналов
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. В мессенджере WhatsApp появятся реклама и монетизация каналов, сообщается в пресс-релиза приложения.
Как уточняется, во вкладках "Актуальное" теперь появились разделы "Статус" и "Каналы". Целью нововведений создатели мессенджера назвали развитие организаций и компаний в WhatsApp.
Теперь у пользователей появится возможность подписываться на понравившиеся им каналы и получать платные эксклюзивы. Компании смогут размещать в статусах рекламу, а у пользователей будет возможность узнавать у администраторов об интересующих их товарах или услугах.
Кроме того, WhatsApp начнет рекомендовать интересные для пользователя каналы.
Как подчеркнули создатели мессенджера, в личных чатах нововведений не планируется, а звонки и статусы по-прежнему останутся защищены. Внедрять нововведения планируется постепенно.
WhatsApp владеет компания Meta*.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.