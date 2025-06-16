https://ria.ru/20250616/whatsapp-2023196067.html

В WhatsApp появятся реклама и монетизация каналов

В WhatsApp появятся реклама и монетизация каналов - РИА Новости, 17.06.2025

В WhatsApp появятся реклама и монетизация каналов

В мессенджере WhatsApp появятся реклама и монетизация каналов, сообщается в пресс-релиза приложения. РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-16T19:28:00+03:00

2025-06-16T19:28:00+03:00

2025-06-17T01:08:00+03:00

общество

технологии

россия

whatsapp inc.

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. В мессенджере WhatsApp появятся реклама и монетизация каналов, сообщается в пресс-релиза приложения.Как уточняется, во вкладках "Актуальное" теперь появились разделы "Статус" и "Каналы". Целью нововведений создатели мессенджера назвали развитие организаций и компаний в WhatsApp.Теперь у пользователей появится возможность подписываться на понравившиеся им каналы и получать платные эксклюзивы. Компании смогут размещать в статусах рекламу, а у пользователей будет возможность узнавать у администраторов об интересующих их товарах или услугах.Кроме того, WhatsApp начнет рекомендовать интересные для пользователя каналы.Как подчеркнули создатели мессенджера, в личных чатах нововведений не планируется, а звонки и статусы по-прежнему останутся защищены. Внедрять нововведения планируется постепенно.WhatsApp владеет компания Meta*.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240924/whatsapp-1974479807.html

https://ria.ru/20250530/whatsapp-2019983009.html

россия

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2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, технологии, россия, whatsapp inc.