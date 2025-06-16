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В WhatsApp появятся реклама и монетизация каналов - РИА Новости, 17.06.2025
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19:28 16.06.2025 (обновлено: 01:08 17.06.2025)
https://ria.ru/20250616/whatsapp-2023196067.html
В WhatsApp появятся реклама и монетизация каналов
В WhatsApp появятся реклама и монетизация каналов - РИА Новости, 17.06.2025
В WhatsApp появятся реклама и монетизация каналов
В мессенджере WhatsApp появятся реклама и монетизация каналов, сообщается в пресс-релиза приложения. РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-16T19:28:00+03:00
2025-06-17T01:08:00+03:00
общество
технологии
россия
whatsapp inc.
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. В мессенджере WhatsApp появятся реклама и монетизация каналов, сообщается в пресс-релиза приложения.Как уточняется, во вкладках "Актуальное" теперь появились разделы "Статус" и "Каналы". Целью нововведений создатели мессенджера назвали развитие организаций и компаний в WhatsApp.Теперь у пользователей появится возможность подписываться на понравившиеся им каналы и получать платные эксклюзивы. Компании смогут размещать в статусах рекламу, а у пользователей будет возможность узнавать у администраторов об интересующих их товарах или услугах.Кроме того, WhatsApp начнет рекомендовать интересные для пользователя каналы.Как подчеркнули создатели мессенджера, в личных чатах нововведений не планируется, а звонки и статусы по-прежнему останутся защищены. Внедрять нововведения планируется постепенно.WhatsApp владеет компания Meta*.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240924/whatsapp-1974479807.html
https://ria.ru/20250530/whatsapp-2019983009.html
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общество, технологии, россия, whatsapp inc.
Общество, Технологии, Россия, WhatsApp Inc.
В WhatsApp появятся реклама и монетизация каналов

В мессенджере WhatsApp впервые появятся реклама и монетизация каналов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера WhatsApp на экранах смартфона и компьютера
Логотип мессенджера WhatsApp на экранах смартфона и компьютера - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Логотип мессенджера WhatsApp на экранах смартфона и компьютера. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. В мессенджере WhatsApp появятся реклама и монетизация каналов, сообщается в пресс-релиза приложения.
Как уточняется, во вкладках "Актуальное" теперь появились разделы "Статус" и "Каналы". Целью нововведений создатели мессенджера назвали развитие организаций и компаний в WhatsApp.
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Теперь у пользователей появится возможность подписываться на понравившиеся им каналы и получать платные эксклюзивы. Компании смогут размещать в статусах рекламу, а у пользователей будет возможность узнавать у администраторов об интересующих их товарах или услугах.
Кроме того, WhatsApp начнет рекомендовать интересные для пользователя каналы.
Как подчеркнули создатели мессенджера, в личных чатах нововведений не планируется, а звонки и статусы по-прежнему останутся защищены. Внедрять нововведения планируется постепенно.
WhatsApp владеет компания Meta*.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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ОбществоТехнологииРоссияWhatsApp Inc.
 
 
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