https://ria.ru/20250616/vtb-2023094019.html

ВТБ зафиксировал рост спроса на электронные банковские гарантии

ВТБ зафиксировал рост спроса на электронные банковские гарантии - РИА Новости, 16.06.2025

ВТБ зафиксировал рост спроса на электронные банковские гарантии

Спрос на электронные банковские гарантии в банке ВТБ вырос на фоне участия малого и среднего бизнеса в государственных и корпоративных закупках, оптимизации и... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T12:15:00+03:00

2025-06-16T12:15:00+03:00

2025-06-16T12:15:00+03:00

втб (банк)

москва

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979269232_0:70:3518:2048_1920x0_80_0_0_33be16995ffed8730629554b26f09e51.jpg

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Спрос на электронные банковские гарантии в банке ВТБ вырос на фоне участия малого и среднего бизнеса в государственных и корпоративных закупках, оптимизации и цифровизации этих процессов, сообщил в преддверии ПМЭФ член правления банка Руслан Еременко. "Развитие цифровых каналов оформления гарантий – необходимый шаг для дальнейшей оптимизации клиентского пути и поддержки среднего и малого бизнеса. Электронные сервисы позволяют предпринимателям быстрее адаптироваться к изменениям рынка и снижать издержки", – отмечает Еременко, его слова приводит пресс-служба банка. Документарный портфель банка в сегменте среднего и малого бизнеса за 2024 год вырос на 17% и превысил 800 миллиардов рублей. В структуре портфеля лидируют гарантии исполнения договора с долей более 70%. Самый большой объем гарантийной поддержки приходится на компании из транспортного и инфраструктурного строительства – 29%. Значительную часть портфеля занимают торговля (18%), машиностроение (13%), а также жилищное и коммерческое строительство (12%). Лидирующие позиции по объему продаж гарантий и аккредитивов клиентам среднего и малого бизнеса занимают Москва и Московская область – около 30% от всего объема. За ними следуют Краснодарский край – 13%, а также Санкт-Петербург и Ленинградская область – 9%.

https://ria.ru/20250529/vtb-2019788028.html

https://ria.ru/20250529/vtb-2019784229.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

втб (банк), москва, экономика