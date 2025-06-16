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ВТБ зафиксировал рост спроса на электронные банковские гарантии
ВТБ зафиксировал рост спроса на электронные банковские гарантии - РИА Новости, 16.06.2025
ВТБ зафиксировал рост спроса на электронные банковские гарантии
Спрос на электронные банковские гарантии в банке ВТБ вырос на фоне участия малого и среднего бизнеса в государственных и корпоративных закупках, оптимизации и... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T12:15:00+03:00
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Спрос на электронные банковские гарантии в банке ВТБ вырос на фоне участия малого и среднего бизнеса в государственных и корпоративных закупках, оптимизации и цифровизации этих процессов, сообщил в преддверии ПМЭФ член правления банка Руслан Еременко. "Развитие цифровых каналов оформления гарантий – необходимый шаг для дальнейшей оптимизации клиентского пути и поддержки среднего и малого бизнеса. Электронные сервисы позволяют предпринимателям быстрее адаптироваться к изменениям рынка и снижать издержки", – отмечает Еременко, его слова приводит пресс-служба банка. Документарный портфель банка в сегменте среднего и малого бизнеса за 2024 год вырос на 17% и превысил 800 миллиардов рублей. В структуре портфеля лидируют гарантии исполнения договора с долей более 70%. Самый большой объем гарантийной поддержки приходится на компании из транспортного и инфраструктурного строительства – 29%. Значительную часть портфеля занимают торговля (18%), машиностроение (13%), а также жилищное и коммерческое строительство (12%). Лидирующие позиции по объему продаж гарантий и аккредитивов клиентам среднего и малого бизнеса занимают Москва и Московская область – около 30% от всего объема. За ними следуют Краснодарский край – 13%, а также Санкт-Петербург и Ленинградская область – 9%.
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втб (банк), москва, экономика
ВТБ (банк), Москва, Экономика
ВТБ зафиксировал рост спроса на электронные банковские гарантии
ВТБ: увеличился спрос на дистанционные банковские гарантии
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Спрос на электронные банковские гарантии в банке ВТБ вырос на фоне участия малого и среднего бизнеса в государственных и корпоративных закупках, оптимизации и цифровизации этих процессов, сообщил в преддверии ПМЭФ член правления банка Руслан Еременко.
"Развитие цифровых каналов оформления гарантий – необходимый шаг для дальнейшей оптимизации клиентского пути и поддержки среднего и малого бизнеса. Электронные сервисы позволяют предпринимателям быстрее адаптироваться к изменениям рынка и снижать издержки", – отмечает Еременко, его слова приводит пресс-служба банка.
Документарный портфель банка в сегменте среднего и малого бизнеса за 2024 год вырос на 17% и превысил 800 миллиардов рублей. В структуре портфеля лидируют гарантии исполнения договора с долей более 70%.
Самый большой объем гарантийной поддержки приходится на компании из транспортного и инфраструктурного строительства – 29%. Значительную часть портфеля занимают торговля (18%), машиностроение (13%), а также жилищное и коммерческое строительство (12%).
Лидирующие позиции по объему продаж гарантий и аккредитивов клиентам среднего и малого бизнеса занимают Москва и Московская область – около 30% от всего объема. За ними следуют Краснодарский край – 13%, а также Санкт-Петербург и Ленинградская область – 9%.