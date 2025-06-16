Рейтинг@Mail.ru
ВТБ зафиксировал рост спроса на электронные банковские гарантии - РИА Новости, 16.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:15 16.06.2025
https://ria.ru/20250616/vtb-2023094019.html
ВТБ зафиксировал рост спроса на электронные банковские гарантии
ВТБ зафиксировал рост спроса на электронные банковские гарантии - РИА Новости, 16.06.2025
ВТБ зафиксировал рост спроса на электронные банковские гарантии
Спрос на электронные банковские гарантии в банке ВТБ вырос на фоне участия малого и среднего бизнеса в государственных и корпоративных закупках, оптимизации и... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T12:15:00+03:00
2025-06-16T12:15:00+03:00
втб (банк)
москва
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979269232_0:70:3518:2048_1920x0_80_0_0_33be16995ffed8730629554b26f09e51.jpg
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Спрос на электронные банковские гарантии в банке ВТБ вырос на фоне участия малого и среднего бизнеса в государственных и корпоративных закупках, оптимизации и цифровизации этих процессов, сообщил в преддверии ПМЭФ член правления банка Руслан Еременко. "Развитие цифровых каналов оформления гарантий – необходимый шаг для дальнейшей оптимизации клиентского пути и поддержки среднего и малого бизнеса. Электронные сервисы позволяют предпринимателям быстрее адаптироваться к изменениям рынка и снижать издержки", – отмечает Еременко, его слова приводит пресс-служба банка. Документарный портфель банка в сегменте среднего и малого бизнеса за 2024 год вырос на 17% и превысил 800 миллиардов рублей. В структуре портфеля лидируют гарантии исполнения договора с долей более 70%. Самый большой объем гарантийной поддержки приходится на компании из транспортного и инфраструктурного строительства – 29%. Значительную часть портфеля занимают торговля (18%), машиностроение (13%), а также жилищное и коммерческое строительство (12%). Лидирующие позиции по объему продаж гарантий и аккредитивов клиентам среднего и малого бизнеса занимают Москва и Московская область – около 30% от всего объема. За ними следуют Краснодарский край – 13%, а также Санкт-Петербург и Ленинградская область – 9%.
https://ria.ru/20250529/vtb-2019788028.html
https://ria.ru/20250529/vtb-2019784229.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979269232_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_4d908ebfb9b6ff73531b56acc6346306.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
втб (банк), москва, экономика
ВТБ (банк), Москва, Экономика
ВТБ зафиксировал рост спроса на электронные банковские гарантии

ВТБ: увеличился спрос на дистанционные банковские гарантии

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска банка "ВТБ"
Вывеска банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Вывеска банка "ВТБ". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Спрос на электронные банковские гарантии в банке ВТБ вырос на фоне участия малого и среднего бизнеса в государственных и корпоративных закупках, оптимизации и цифровизации этих процессов, сообщил в преддверии ПМЭФ член правления банка Руслан Еременко.
"Развитие цифровых каналов оформления гарантий – необходимый шаг для дальнейшей оптимизации клиентского пути и поддержки среднего и малого бизнеса. Электронные сервисы позволяют предпринимателям быстрее адаптироваться к изменениям рынка и снижать издержки", – отмечает Еременко, его слова приводит пресс-служба банка.
Автомобильная дорога - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
ВТБ расширил госпрограмму "семейный автомобиль"
29 мая, 15:35
Документарный портфель банка в сегменте среднего и малого бизнеса за 2024 год вырос на 17% и превысил 800 миллиардов рублей. В структуре портфеля лидируют гарантии исполнения договора с долей более 70%.
Самый большой объем гарантийной поддержки приходится на компании из транспортного и инфраструктурного строительства – 29%. Значительную часть портфеля занимают торговля (18%), машиностроение (13%), а также жилищное и коммерческое строительство (12%).
Лидирующие позиции по объему продаж гарантий и аккредитивов клиентам среднего и малого бизнеса занимают Москва и Московская область – около 30% от всего объема. За ними следуют Краснодарский край – 13%, а также Санкт-Петербург и Ленинградская область – 9%.
Деньги - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
Клиенты Почта Банка открыли вклады ВТБ на сумму более 7 млрд рублей
29 мая, 15:16
 
ВТБ (банк)МоскваЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала