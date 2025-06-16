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Российские штурмовики закинули мины в опорный пункт ВСУ в Ульяновске - РИА Новости, 16.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
23:52 16.06.2025 (обновлено: 23:57 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/vsu-2023225110.html
Российские штурмовики закинули мины в опорный пункт ВСУ в Ульяновске
Российские штурмовики закинули мины в опорный пункт ВСУ в Ульяновске - РИА Новости, 16.06.2025
Российские штурмовики закинули мины в опорный пункт ВСУ в Ульяновске
Российские штурмовики закинули семь противотанковых мин в опорный пункт противника, чтобы взломать оборону ВСУ в Ульяновке в ДНР, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T23:52:00+03:00
2025-06-16T23:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
технологии
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
происшествия
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ДОНЕЦК, 16 июн - РИА Новости. Российские штурмовики закинули семь противотанковых мин в опорный пункт противника, чтобы взломать оборону ВСУ в Ульяновке в ДНР, рассказал РИА Новости заместитель командира штурмового взвода 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, выполняющей задачи в составе группировки войск "Центр", с позывным "Кент". В Минобороны РФ об освобождении силами "Центра" Ульяновки в Донецкой Народной Республике сообщали 15 июня. "Крайняя точка сбора - ферма, вторая ферма большая. Сложности были подойти к ферме, потому что было два опорных пункта (ВСУ - ред.). Трудно было подойти к ним из-за того, что были три огневых точки только пулемета, они не подпускали", - рассказал штурмовик. "Кент" также отметил, что в противостоянии с вражескими опорными пунктами российские штурмовики использовали противотанковые мины. "Закидывали ТМ-ками (противотанковая мина ТМ - ред.), разбирали потихонечку. Раз семь мы точно подходили к этому опорному пункту, чтобы только его освободить, чтобы обеспечить подход штурмовых групп", – добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20250616/vsu-2023175446.html
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технологии, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Происшествия
Российские штурмовики закинули мины в опорный пункт ВСУ в Ульяновске

Российские штурмовики забросили семь мин в опорный пункт ВСУ в Ульяновске

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ
Военнослужащие РФ - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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ДОНЕЦК, 16 июн - РИА Новости. Российские штурмовики закинули семь противотанковых мин в опорный пункт противника, чтобы взломать оборону ВСУ в Ульяновке в ДНР, рассказал РИА Новости заместитель командира штурмового взвода 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, выполняющей задачи в составе группировки войск "Центр", с позывным "Кент".
В Минобороны РФ об освобождении силами "Центра" Ульяновки в Донецкой Народной Республике сообщали 15 июня.
"Крайняя точка сбора - ферма, вторая ферма большая. Сложности были подойти к ферме, потому что было два опорных пункта (ВСУ - ред.). Трудно было подойти к ним из-за того, что были три огневых точки только пулемета, они не подпускали", - рассказал штурмовик.
"Кент" также отметил, что в противостоянии с вражескими опорными пунктами российские штурмовики использовали противотанковые мины.
"Закидывали ТМ-ками (противотанковая мина ТМ - ред.), разбирали потихонечку. Раз семь мы точно подходили к этому опорному пункту, чтобы только его освободить, чтобы обеспечить подход штурмовых групп", – добавил собеседник агентства.
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Специальная военная операция на УкраинеТехнологииДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Происшествия
 
 
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