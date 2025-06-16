https://ria.ru/20250616/vsu-2023225110.html

Российские штурмовики закинули мины в опорный пункт ВСУ в Ульяновске

Российские штурмовики закинули мины в опорный пункт ВСУ в Ульяновске - РИА Новости, 16.06.2025

Российские штурмовики закинули мины в опорный пункт ВСУ в Ульяновске

Российские штурмовики закинули семь противотанковых мин в опорный пункт противника, чтобы взломать оборону ВСУ в Ульяновке в ДНР, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T23:52:00+03:00

2025-06-16T23:52:00+03:00

2025-06-16T23:57:00+03:00

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ДОНЕЦК, 16 июн - РИА Новости. Российские штурмовики закинули семь противотанковых мин в опорный пункт противника, чтобы взломать оборону ВСУ в Ульяновке в ДНР, рассказал РИА Новости заместитель командира штурмового взвода 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, выполняющей задачи в составе группировки войск "Центр", с позывным "Кент". В Минобороны РФ об освобождении силами "Центра" Ульяновки в Донецкой Народной Республике сообщали 15 июня. "Крайняя точка сбора - ферма, вторая ферма большая. Сложности были подойти к ферме, потому что было два опорных пункта (ВСУ - ред.). Трудно было подойти к ним из-за того, что были три огневых точки только пулемета, они не подпускали", - рассказал штурмовик. "Кент" также отметил, что в противостоянии с вражескими опорными пунктами российские штурмовики использовали противотанковые мины. "Закидывали ТМ-ками (противотанковая мина ТМ - ред.), разбирали потихонечку. Раз семь мы точно подходили к этому опорному пункту, чтобы только его освободить, чтобы обеспечить подход штурмовых групп", – добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20250616/vsu-2023175446.html

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технологии, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия