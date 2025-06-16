https://ria.ru/20250616/vsu-2023222083.html

В Белгородской области при детонации дрона ВСУ пострадала женщина

В Белгородской области при детонации дрона ВСУ пострадала женщина - РИА Новости, 16.06.2025

В Белгородской области при детонации дрона ВСУ пострадала женщина

Женщина ранена в результате детонации украинского дрона на территории частного дома в белгородском селе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T23:22:00+03:00

2025-06-16T23:22:00+03:00

2025-06-16T23:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

белгород

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126312_0:165:3076:1895_1920x0_80_0_0_833d2960e177744ccdb303743d3b5650.jpg

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Женщина ранена в результате детонации украинского дрона на территории частного дома в белгородском селе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "В результате очередного удара ВСУ ранен еще один мирный житель. В селе Нижнее Берёзово-Второе Шебекинского округа дрон сдетонировал на территории частного домовладения. Ранена женщина", - написал Гладков в Telegram-канале.Пострадавшую с баротравмой бригада "скорой", по его словам, доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода.

https://ria.ru/20250611/zapad-2022047048.html

белгородская область

белгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, белгородская область, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины