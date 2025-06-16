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В Белгородской области при детонации дрона ВСУ пострадала женщина
В Белгородской области при детонации дрона ВСУ пострадала женщина - РИА Новости, 16.06.2025
В Белгородской области при детонации дрона ВСУ пострадала женщина
Женщина ранена в результате детонации украинского дрона на территории частного дома в белгородском селе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T23:22:00+03:00
2025-06-16T23:22:00+03:00
2025-06-16T23:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
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вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Женщина ранена в результате детонации украинского дрона на территории частного дома в белгородском селе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "В результате очередного удара ВСУ ранен еще один мирный житель. В селе Нижнее Берёзово-Второе Шебекинского округа дрон сдетонировал на территории частного домовладения. Ранена женщина", - написал Гладков в Telegram-канале.Пострадавшую с баротравмой бригада "скорой", по его словам, доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Белгородской области при детонации дрона ВСУ пострадала женщина
Гладков: женщина ранена при детонации украинского дрона в белгородском селе