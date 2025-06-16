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В Белгородской области при детонации дрона ВСУ пострадала женщина - РИА Новости, 16.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
23:22 16.06.2025
https://ria.ru/20250616/vsu-2023222083.html
В Белгородской области при детонации дрона ВСУ пострадала женщина
В Белгородской области при детонации дрона ВСУ пострадала женщина - РИА Новости, 16.06.2025
В Белгородской области при детонации дрона ВСУ пострадала женщина
Женщина ранена в результате детонации украинского дрона на территории частного дома в белгородском селе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T23:22:00+03:00
2025-06-16T23:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Женщина ранена в результате детонации украинского дрона на территории частного дома в белгородском селе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. &quot;В результате очередного удара ВСУ ранен еще один мирный житель. В селе Нижнее Берёзово-Второе Шебекинского округа дрон сдетонировал на территории частного домовладения. Ранена женщина&quot;, - написал Гладков в Telegram-канале.Пострадавшую с баротравмой бригада "скорой", по его словам, доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода.
https://ria.ru/20250611/zapad-2022047048.html
белгородская область
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происшествия, белгородская область, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области при детонации дрона ВСУ пострадала женщина

Гладков: женщина ранена при детонации украинского дрона в белгородском селе

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Женщина ранена в результате детонации украинского дрона на территории частного дома в белгородском селе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«

"В результате очередного удара ВСУ ранен еще один мирный житель. В селе Нижнее Берёзово-Второе Шебекинского округа дрон сдетонировал на территории частного домовладения. Ранена женщина", - написал Гладков в Telegram-канале.

Пострадавшую с баротравмой бригада "скорой", по его словам, доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьБелгородВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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