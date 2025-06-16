Рейтинг@Mail.ru
Генштаб ВСУ заявил о новом направлении фронта в Сумской области - РИА Новости, 16.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:44 16.06.2025
https://ria.ru/20250616/vsu-2023175446.html
Генштаб ВСУ заявил о новом направлении фронта в Сумской области
Генштаб ВСУ заявил о новом направлении фронта в Сумской области - РИА Новости, 16.06.2025
Генштаб ВСУ заявил о новом направлении фронта в Сумской области
Генеральный штаб ВСУ сообщил, что включит в сводки из зоны СВО новое направление – северо-слобожанское —в связи с продвижением ВС России в Сумской области. РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T17:44:00+03:00
2025-06-16T17:44:00+03:00
украина
сво
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1979975973_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5a236945f4091309493ea2d1ff732841.jpg
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Генеральный штаб ВСУ сообщил, что включит в сводки из зоны СВО новое направление – северо-слобожанское —в связи с продвижением ВС России в Сумской области."Генеральный штаб ВСУ с 16.06.2025 года в своих ежедневных сводках будет сообщать о ходе боевых действий на еще одном боевом направлении — Северно-Слобожанском", — говорится в сообщении Генштаба в Telegram-канале.В сообщении указано, что такое решение было принято из-за продвижения российских сил в сумском приграничье. ВСУ также сообщили о переименовании харьковского направления в южно-слобожанское.В пятницу Минобороны России сообщило, что в течение недели подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий был освобожден населенный пункт Яблоновка Сумской области.В ведомстве также сообщали, что российские военные ежедневно ликвидируют десятки единиц техники и личного состава ВСУ в Сумской области. Бойцы нарушают логистику противника и препятствуют снабжению передовых подразделений украинской армии. Это позволяет сорвать их ротацию и помочь в углублении и расширении зоны безопасности в регионе.
https://ria.ru/20250616/udar-2023092993.html
https://ria.ru/20250616/sever-2023092797.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1979975973_299:0:3030:2048_1920x0_80_0_0_ac17fbb4d3101d00913a7a99f122c66d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, сво, россия, вооруженные силы украины
Украина, СВО, Россия, Вооруженные силы Украины
Генштаб ВСУ заявил о новом направлении фронта в Сумской области

ВСУ выделили новое направление фронта из-за продвижения ВС РФ в Сумской области

© AP Photo / Oleg PetrasiukСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Солдаты ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Генеральный штаб ВСУ сообщил, что включит в сводки из зоны СВО новое направление – северо-слобожанское —в связи с продвижением ВС России в Сумской области.
"Генеральный штаб ВСУ с 16.06.2025 года в своих ежедневных сводках будет сообщать о ходе боевых действий на еще одном боевом направлении — Северно-Слобожанском", — говорится в сообщении Генштаба в Telegram-канале.
Российский военный - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
Российские войска нанесли удары по предприятиям ВПК Украины
Вчера, 12:10
В сообщении указано, что такое решение было принято из-за продвижения российских сил в сумском приграничье. ВСУ также сообщили о переименовании харьковского направления в южно-слобожанское.
В пятницу Минобороны России сообщило, что в течение недели подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий был освобожден населенный пункт Яблоновка Сумской области.
В ведомстве также сообщали, что российские военные ежедневно ликвидируют десятки единиц техники и личного состава ВСУ в Сумской области. Бойцы нарушают логистику противника и препятствуют снабжению передовых подразделений украинской армии. Это позволяет сорвать их ротацию и помочь в углублении и расширении зоны безопасности в регионе.
Российские военные - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
Подразделения "Севера" продвинулись в глубину обороны противника
Вчера, 12:09
 
УкраинаСВОРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала