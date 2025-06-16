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Генштаб ВСУ заявил о новом направлении фронта в Сумской области
Генштаб ВСУ заявил о новом направлении фронта в Сумской области - РИА Новости, 16.06.2025
Генштаб ВСУ заявил о новом направлении фронта в Сумской области
Генеральный штаб ВСУ сообщил, что включит в сводки из зоны СВО новое направление – северо-слобожанское —в связи с продвижением ВС России в Сумской области. РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T17:44:00+03:00
2025-06-16T17:44:00+03:00
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Генеральный штаб ВСУ сообщил, что включит в сводки из зоны СВО новое направление – северо-слобожанское —в связи с продвижением ВС России в Сумской области."Генеральный штаб ВСУ с 16.06.2025 года в своих ежедневных сводках будет сообщать о ходе боевых действий на еще одном боевом направлении — Северно-Слобожанском", — говорится в сообщении Генштаба в Telegram-канале.В сообщении указано, что такое решение было принято из-за продвижения российских сил в сумском приграничье. ВСУ также сообщили о переименовании харьковского направления в южно-слобожанское.В пятницу Минобороны России сообщило, что в течение недели подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий был освобожден населенный пункт Яблоновка Сумской области.В ведомстве также сообщали, что российские военные ежедневно ликвидируют десятки единиц техники и личного состава ВСУ в Сумской области. Бойцы нарушают логистику противника и препятствуют снабжению передовых подразделений украинской армии. Это позволяет сорвать их ротацию и помочь в углублении и расширении зоны безопасности в регионе.
https://ria.ru/20250616/udar-2023092993.html
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украина, сво, россия, вооруженные силы украины
Украина, СВО, Россия, Вооруженные силы Украины
Генштаб ВСУ заявил о новом направлении фронта в Сумской области
ВСУ выделили новое направление фронта из-за продвижения ВС РФ в Сумской области