https://ria.ru/20250616/vsu-2023168620.html
Киев признал служебной информацией Слова комбата ВСУ о "дебильных приказах"
Киев признал служебной информацией Слова комбата ВСУ о "дебильных приказах" - РИА Новости, 16.06.2025
Киев признал служебной информацией Слова комбата ВСУ о "дебильных приказах"
Командир батальона 47-й механизированной бригады украинских войск Александр Ширшин сообщил, что его слова о "дебильных" приказах командования в ВСУ расценили... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T17:19:00+03:00
2025-06-16T17:19:00+03:00
2025-06-16T17:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
суджа
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0b/1782976168_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_07addccd9dbb280d572ac82a273764f1.jpg
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Командир батальона 47-й механизированной бригады украинских войск Александр Ширшин сообщил, что его слова о "дебильных" приказах командования в ВСУ расценили как распространение служебной информации. Ширшин 17 мая сообщил, что написал рапорт на увольнение, назвав украинских генералов бестолковыми, а приказы командования "дебильными". "После проведения "всесторонней" проверки рабочей группой пришли к мощно-неожиданному выводу: "Капитан Ширшин оказался недисциплинированным, результатом чего стало распространение служебной информации в соцсетях и заслуживает замечания". Найти недисциплинированного комбата оказывается легче, чем принять меры по изменениям в подходах, построению качественной работы и недопущению критических ситуаций, с которыми сталкивается много подразделений", - написал Ширшин в социальной сети Facebook*. Ширшин 21 мая сообщал, что во время боев в Курской области и на границе с Россией украинское командование давало задания, которые были обречены на провал и "подвергали личный состав высокой вероятности неоправданных потерь". В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов, среди которых Гуево и Олешня. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских войск.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250521/ukraina-2018158686.html
россия
курская область
суджа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0b/1782976168_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_74f46d1e1c9e723ff3a59b7449d73cd3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, курская область, суджа, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Суджа, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, В мире
Киев признал служебной информацией Слова комбата ВСУ о "дебильных приказах"
Слова комбата ВСУ Ширшина о дебильных приказах признали служебной информацией
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Командир батальона 47-й механизированной бригады украинских войск Александр Ширшин сообщил, что его слова о "дебильных" приказах командования в ВСУ расценили как распространение служебной информации.
Ширшин 17 мая сообщил, что написал рапорт на увольнение, назвав украинских генералов бестолковыми, а приказы командования "дебильными".
"После проведения "всесторонней" проверки рабочей группой пришли к мощно-неожиданному выводу: "Капитан Ширшин оказался недисциплинированным, результатом чего стало распространение служебной информации в соцсетях и заслуживает замечания". Найти недисциплинированного комбата оказывается легче, чем принять меры по изменениям в подходах, построению качественной работы и недопущению критических ситуаций, с которыми сталкивается много подразделений", - написал Ширшин в социальной сети Facebook*.
Ширшин 21 мая сообщал, что во время боев в Курской области и на границе с Россией украинское командование давало задания, которые были обречены на провал и "подвергали личный состав высокой вероятности неоправданных потерь".
В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов, среди которых Гуево и Олешня. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских войск.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.