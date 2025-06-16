https://ria.ru/20250616/vsu-2023168620.html

Киев признал служебной информацией Слова комбата ВСУ о "дебильных приказах"

Киев признал служебной информацией Слова комбата ВСУ о "дебильных приказах" - РИА Новости, 16.06.2025

Киев признал служебной информацией Слова комбата ВСУ о "дебильных приказах"

Командир батальона 47-й механизированной бригады украинских войск Александр Ширшин сообщил, что его слова о "дебильных" приказах командования в ВСУ расценили... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T17:19:00+03:00

2025-06-16T17:19:00+03:00

2025-06-16T17:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

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суджа

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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Командир батальона 47-й механизированной бригады украинских войск Александр Ширшин сообщил, что его слова о "дебильных" приказах командования в ВСУ расценили как распространение служебной информации. Ширшин 17 мая сообщил, что написал рапорт на увольнение, назвав украинских генералов бестолковыми, а приказы командования "дебильными". "После проведения "всесторонней" проверки рабочей группой пришли к мощно-неожиданному выводу: "Капитан Ширшин оказался недисциплинированным, результатом чего стало распространение служебной информации в соцсетях и заслуживает замечания". Найти недисциплинированного комбата оказывается легче, чем принять меры по изменениям в подходах, построению качественной работы и недопущению критических ситуаций, с которыми сталкивается много подразделений", - написал Ширшин в социальной сети Facebook*. Ширшин 21 мая сообщал, что во время боев в Курской области и на границе с Россией украинское командование давало задания, которые были обречены на провал и "подвергали личный состав высокой вероятности неоправданных потерь". В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов, среди которых Гуево и Олешня. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских войск.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250521/ukraina-2018158686.html

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россия, курская область, суджа, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, в мире