https://ria.ru/20250616/vsu-2023035518.html
Фронт ВСУ "посыпался" на 40 километрах, рассказал боец
Фронт ВСУ "посыпался" на 40 километрах, рассказал боец - РИА Новости, 16.06.2025
Фронт ВСУ "посыпался" на 40 километрах, рассказал боец
Оборона ВСУ в ДНР обвалилась на протяжении 40 километров, сообщил РИА Новости замкомандира штурмовой роты 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады. РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T05:27:00+03:00
2025-06-16T05:27:00+03:00
2025-06-16T09:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
север
краматорск
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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ДОНЕЦК, 16 июн — РИА Новости. Оборона ВСУ в ДНР обвалилась на протяжении 40 километров, сообщил РИА Новости замкомандира штурмовой роты 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады. "Фронт у военнослужащих украинской армии обвалился, около 40 километров. Сорок километров по всему фронту мы продвинулись вперед. Мы передвигаемся от Малиновки на Север", — рассказал боец с позывным Лек, выразив надежду на скорое освобождение Краматорска.Он также поделился подробностями операции по взятию под контроль Ульяновки в ДНР:"Заход был совершен в наглую, агрессивно, чего противник не ожидал".Об освобождении Ульяновки Минобороны России сообщило накануне.
https://ria.ru/20250616/spetsoperatsiya-2023035260.html
север
краматорск
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Фронт ВСУ в 40 км шириной на донецком направлении "обвалился"
Фронт ВСУ в 40 км шириной на донецком направлении "обвалился" - российские военные продвинулись на всем участке. Об этом РИА Новости рассказал на фоне освобождения населенного пункта Ульяновка (Малиновка) замкомандира штурмовой роты 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с позывным "Лек".
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север, краматорск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Север, Краматорск, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Фронт ВСУ "посыпался" на 40 километрах, рассказал боец
ВС РФ продвинулись по фронту шириной в 40 километров около Ульяновки в ДНР