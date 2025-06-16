https://ria.ru/20250616/vsu-2023035518.html

Фронт ВСУ "посыпался" на 40 километрах, рассказал боец

Фронт ВСУ "посыпался" на 40 километрах, рассказал боец - РИА Новости, 16.06.2025

Фронт ВСУ "посыпался" на 40 километрах, рассказал боец

Оборона ВСУ в ДНР обвалилась на протяжении 40 километров, сообщил РИА Новости замкомандира штурмовой роты 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады. РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T05:27:00+03:00

2025-06-16T05:27:00+03:00

2025-06-16T09:24:00+03:00

специальная военная операция на украине

север

краматорск

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ДОНЕЦК, 16 июн — РИА Новости. Оборона ВСУ в ДНР обвалилась на протяжении 40 километров, сообщил РИА Новости замкомандира штурмовой роты 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады. "Фронт у военнослужащих украинской армии обвалился, около 40 километров. Сорок километров по всему фронту мы продвинулись вперед. Мы передвигаемся от Малиновки на Север", — рассказал боец с позывным Лек, выразив надежду на скорое освобождение Краматорска.Он также поделился подробностями операции по взятию под контроль Ульяновки в ДНР:"Заход был совершен в наглую, агрессивно, чего противник не ожидал".Об освобождении Ульяновки Минобороны России сообщило накануне.

https://ria.ru/20250616/spetsoperatsiya-2023035260.html

север

краматорск

донецкая народная республика

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Фронт ВСУ в 40 км шириной на донецком направлении "обвалился" Фронт ВСУ в 40 км шириной на донецком направлении "обвалился" - российские военные продвинулись на всем участке. Об этом РИА Новости рассказал на фоне освобождения населенного пункта Ульяновка (Малиновка) замкомандира штурмовой роты 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с позывным "Лек". 2025-06-16T05:27 true PT1M45S

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север, краматорск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность