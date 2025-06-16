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"Это ждет всех". Киев готовит последнее решение для победы над Россией - РИА Новости, 16.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:00 16.06.2025 (обновлено: 08:03 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/vsu-2022279212.html
"Это ждет всех". Киев готовит последнее решение для победы над Россией
"Это ждет всех". Киев готовит последнее решение для победы над Россией - РИА Новости, 16.06.2025
"Это ждет всех". Киев готовит последнее решение для победы над Россией
Зеленский вновь поднял тему мобилизации 18-летних. По его словам, именно из-за нежелания Киева идти на такой шаг Запад отказывается вводить более жесткие... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T08:00:00+03:00
2025-06-16T08:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
верховная рада украины
россия
владимир зеленский
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости, Давид Нармания. Зеленский вновь поднял тему мобилизации 18-летних. По его словам, именно из-за нежелания Киева идти на такой шаг Запад отказывается вводить более жесткие санкции против России. О том, стоит ли украинским одиннадцатиклассникам готовиться к худшему, — в материале РИА Новости.Молодежь в обмен на санкции"Когда дело доходит до санкций, западные партнеры включают тот факт, что Украина не мобилизует граждан от 18 лет и старше, в число причин, почему ограничения вводить не стоит", — сообщил глава киевского режима в интервью венгерскому изданию Valasz Online.И добавил, что Киев в состоянии мобилизовывать по 27 тысяч человек в месяц, Москва — от 40 до 50 тысяч. О том, что в ВСУ новобранцы попадают преимущественно из бусиков ТЦК, а в российскую армию приходят исключительно добровольцы, он предпочел умолчать. При этом несколько занизил цифры. В мае Владимир Путин отметил, что контракт подписывают от 50 до 60 тысяч человек ежемесячно."Мы дали возможность 18-24-летним показать, что они могут служить, если наши партнеры этого хотят. &lt;…&gt; Но тысячи сражаются на фронте без нормального вооружения", — пожаловался Зеленский.Куда подевались 40 процентовДепутат Верховной рады Александр Федиенко тоже жалуется: "У нас почти миллионная армия, воюют там процентов 20 в лучшем случае, процентов 40 занимаются обеспечением, а есть все остальные, которые тоже называют себя военными. Но ротацию почему-то не проводят. И есть военнослужащие, которые воюют уже три-четыре года на фронте, а есть живущие на каких-то полигонах, в тылу и так далее. И здесь, знаете ли, не социальное, а военное неравенство, которое тоже нужно все же исправлять".Отдельная проблема в ВСУ — дезертирство.В частности, по информации украинского журналиста Владимира Бойко, который отправился служить добровольно, только за пять месяцев этого года в Едином реестре досудебных расследований зарегистрировали 90 590 уголовных дел по статьям "Самовольное оставление воинской части" и "Дезертирство".При этом с 2022-го насчитывается 213 722 таких случая.Бойко выделяет три негативных фактора. Первый — демонстративное уклонение от службы привилегированных украинцев (в частности, экс-главы "Правого сектора"* Сергея Стерненко, который сейчас занимается сборами на нужды ВСУ) и прочих представителей медийной обслуги режима Зеленского.Второе — формальная служба в ВСУ местных знаменитостей, которые вместо исполнения своих воинских обязанностей гастролируют по всему миру. Пример — фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук.Ну и "бусификация", бардак в ВСУ из-за ликвидации военной прокуратуры в 2019 году."О мотивации можно забыть: на передовой никто не собирается умирать за то, чтобы капитан ВС Вакарчук выезжал за границу с концертами, сержант НГУ Жадан выступал на корпоративах или открытии XXVII съезда Ассоциации футбола украинской армии, дежурный солдат резерва Стерненко купил элитную недвижимость, а дежурный Лещенко развлекался диджеем в ночные смены в клубах", — пояснил Бойко.Вас заметили в ЕвропеПричем порой украинские дезертиры вызывают международные скандалы. Так, нидерландское издание NOS пишет, что бывший боец ВСУ проходит подозреваемым по делу о нападении с ножом на людей в Амстердаме в марте. Тогда пострадали пять человек.По словам сослуживцев, он специально планировал преступление — хотел попасть в европейскую тюрьму.&quot;Изучал законы разных стран, чтобы понять, как получить пожизненное заключение&quot;, — цитирует издание его бывшего командира.На то, что в ВСУ попадают лишь те, кто не в состоянии откупиться, обратили внимание в Германии."Политическая элита Украины не только отправляет родственников за границу, но и пользуется своим положением, организуя запутанные схемы уклонения от военной службы, — отмечает Berliner Zeitung. — Например, высокопоставленные государственные служащие могут регистрировать других мужчин в качестве личных водителей или членов волонтерских организаций с полной свободой передвижения".Бургеры не помоглиНе всей украинской молодежи повезло с влиятельными родителями, способными пробить бронь от мобилизации и выезд за границу. Для тех, кому посчастливилось меньше (а заодно и для демонстрации западным партнерам того, что 18-летние все же служат в ВСУ), в Киеве придумали специальную программу.Проект "Контракт 18-24" запустили в феврале. Украинцам этого возраста, если отправятся на фронт, пообещали бонус: помимо боевых выплат, миллион гривен (2,3 миллиона рублей).Вербовка сопровождалась активной рекламной кампанией. Пиарщики украинского Минобороны решили объяснить на понятных для рекрутов примерах, что значит такая баснословная сумма. В видеороликах, размещенных в соцсетях ведомства, сообщали: за миллион можно купить аж 15 625 чизбургеров. И добавляли: у контрактника целых шесть пар обуви. А Сумской областной ТЦК рекламировал контракт при помощи сравнений с игрой Minecraft.Успеха пиар-кампания не достигла. К концу апреля этой программой воспользовались всего 500 человек. И, как отмечает WSJ, из-за щедрого бонуса за ее участниками у сослуживцев закрепилось насмешливое прозвище &quot;миллионеры&quot;.Поскольку пряники не помогли, Киев вернулся к своей привычной манере. Волонтер и глава Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская пообещала службу в ВСУ каждому украинцу."Мы уже на том моменте, когда и женщины, и люди с 18 лет должны готовиться. Вообще все взрослые. Без исключения", — заявила она.Хотя признала, что это грозит демографической катастрофой.В том же духе ранее высказался комбриг 93-й ОМБр "Холодный Яр" Шамиль Крутков: "Я твердо убежден, что мы будем мобилизовывать с 18 лет. К сожалению, это реалии, с которыми нам, возможно, придется столкнуться. Но, скорее всего, как показывает практика, мы станем это делать тогда, когда это нужно было еще вчера. С самого начала нужна была добровольно-принудительная мобилизация".В пользу подобного сценария говорит и свежий законопроект, внесенный в Верховную раду. Как указывает УНИАН, документ предусматривает перевод части сотрудников СБУ, ГУР и СВР в ВСУ. Такая опция была и в прошлогоднем законе об усилении мобилизации, но правового механизма еще не существовало. Теперь будет. Тех, кто откажется заключать контракт при переводе, отправят на фронт как мобилизованных.И у вчерашних украинских школьников появятся все шансы оказаться с ними в одном окопе.* Запрещенная в России экстремистская организация.
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Нармания Давид
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, вооруженные силы украины, верховная рада украины, россия, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Россия, Владимир Зеленский
"Это ждет всех". Киев готовит последнее решение для победы над Россией

Украинские волонтеры призывают 18-летних готовиться к мобилизации

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости, Давид Нармания. Зеленский вновь поднял тему мобилизации 18-летних. По его словам, именно из-за нежелания Киева идти на такой шаг Запад отказывается вводить более жесткие санкции против России. О том, стоит ли украинским одиннадцатиклассникам готовиться к худшему, — в материале РИА Новости.

Молодежь в обмен на санкции

"Когда дело доходит до санкций, западные партнеры включают тот факт, что Украина не мобилизует граждан от 18 лет и старше, в число причин, почему ограничения вводить не стоит", — сообщил глава киевского режима в интервью венгерскому изданию Valasz Online.
И добавил, что Киев в состоянии мобилизовывать по 27 тысяч человек в месяц, Москва — от 40 до 50 тысяч. О том, что в ВСУ новобранцы попадают преимущественно из бусиков ТЦК, а в российскую армию приходят исключительно добровольцы, он предпочел умолчать. При этом несколько занизил цифры. В мае Владимир Путин отметил, что контракт подписывают от 50 до 60 тысяч человек ежемесячно.
"Мы дали возможность 18-24-летним показать, что они могут служить, если наши партнеры этого хотят. <…> Но тысячи сражаются на фронте без нормального вооружения", — пожаловался Зеленский.
© Getty Images / Serdar OzsoyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© Getty Images / Serdar Ozsoy
Владимир Зеленский

Куда подевались 40 процентов

Депутат Верховной рады Александр Федиенко тоже жалуется: "У нас почти миллионная армия, воюют там процентов 20 в лучшем случае, процентов 40 занимаются обеспечением, а есть все остальные, которые тоже называют себя военными. Но ротацию почему-то не проводят. И есть военнослужащие, которые воюют уже три-четыре года на фронте, а есть живущие на каких-то полигонах, в тылу и так далее. И здесь, знаете ли, не социальное, а военное неравенство, которое тоже нужно все же исправлять".
© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинский военнослужащий управляет дроном
Украинский военнослужащий управляет дроном - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинский военнослужащий управляет дроном
Отдельная проблема в ВСУ — дезертирство.
В частности, по информации украинского журналиста Владимира Бойко, который отправился служить добровольно, только за пять месяцев этого года в Едином реестре досудебных расследований зарегистрировали 90 590 уголовных дел по статьям "Самовольное оставление воинской части" и "Дезертирство".
При этом с 2022-го насчитывается 213 722 таких случая.
Бойко выделяет три негативных фактора. Первый — демонстративное уклонение от службы привилегированных украинцев (в частности, экс-главы "Правого сектора"* Сергея Стерненко, который сейчас занимается сборами на нужды ВСУ) и прочих представителей медийной обслуги режима Зеленского.
Второе — формальная служба в ВСУ местных знаменитостей, которые вместо исполнения своих воинских обязанностей гастролируют по всему миру. Пример — фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук.
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие
Ну и "бусификация", бардак в ВСУ из-за ликвидации военной прокуратуры в 2019 году.
"О мотивации можно забыть: на передовой никто не собирается умирать за то, чтобы капитан ВС Вакарчук выезжал за границу с концертами, сержант НГУ Жадан выступал на корпоративах или открытии XXVII съезда Ассоциации футбола украинской армии, дежурный солдат резерва Стерненко купил элитную недвижимость, а дежурный Лещенко развлекался диджеем в ночные смены в клубах", — пояснил Бойко.

Вас заметили в Европе

Причем порой украинские дезертиры вызывают международные скандалы. Так, нидерландское издание NOS пишет, что бывший боец ВСУ проходит подозреваемым по делу о нападении с ножом на людей в Амстердаме в марте. Тогда пострадали пять человек.
По словам сослуживцев, он специально планировал преступление — хотел попасть в европейскую тюрьму.
«

"Изучал законы разных стран, чтобы понять, как получить пожизненное заключение", — цитирует издание его бывшего командира.

На то, что в ВСУ попадают лишь те, кто не в состоянии откупиться, обратили внимание в Германии.
"Политическая элита Украины не только отправляет родственников за границу, но и пользуется своим положением, организуя запутанные схемы уклонения от военной службы, — отмечает Berliner Zeitung. — Например, высокопоставленные государственные служащие могут регистрировать других мужчин в качестве личных водителей или членов волонтерских организаций с полной свободой передвижения".

Бургеры не помогли

Не всей украинской молодежи повезло с влиятельными родителями, способными пробить бронь от мобилизации и выезд за границу. Для тех, кому посчастливилось меньше (а заодно и для демонстрации западным партнерам того, что 18-летние все же служат в ВСУ), в Киеве придумали специальную программу.
Проект "Контракт 18-24" запустили в феврале. Украинцам этого возраста, если отправятся на фронт, пообещали бонус: помимо боевых выплат, миллион гривен (2,3 миллиона рублей).
© AP Photo / Efrem LukatskyМобилизованный украинский военнослужащий во время тренировки
Мобилизованный военнослужащий во время тренировки - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Мобилизованный украинский военнослужащий во время тренировки
Вербовка сопровождалась активной рекламной кампанией. Пиарщики украинского Минобороны решили объяснить на понятных для рекрутов примерах, что значит такая баснословная сумма. В видеороликах, размещенных в соцсетях ведомства, сообщали: за миллион можно купить аж 15 625 чизбургеров. И добавляли: у контрактника целых шесть пар обуви. А Сумской областной ТЦК рекламировал контракт при помощи сравнений с игрой Minecraft.
«

Успеха пиар-кампания не достигла. К концу апреля этой программой воспользовались всего 500 человек. И, как отмечает WSJ, из-за щедрого бонуса за ее участниками у сослуживцев закрепилось насмешливое прозвище "миллионеры".

Поскольку пряники не помогли, Киев вернулся к своей привычной манере. Волонтер и глава Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская пообещала службу в ВСУ каждому украинцу.
"Мы уже на том моменте, когда и женщины, и люди с 18 лет должны готовиться. Вообще все взрослые. Без исключения", — заявила она.
Хотя признала, что это грозит демографической катастрофой.
В том же духе ранее высказался комбриг 93-й ОМБр "Холодный Яр" Шамиль Крутков: "Я твердо убежден, что мы будем мобилизовывать с 18 лет. К сожалению, это реалии, с которыми нам, возможно, придется столкнуться. Но, скорее всего, как показывает практика, мы станем это делать тогда, когда это нужно было еще вчера. С самого начала нужна была добровольно-принудительная мобилизация".
© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинский военнослужащий 93-й ОМБр
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинский военнослужащий 93-й ОМБр
В пользу подобного сценария говорит и свежий законопроект, внесенный в Верховную раду. Как указывает УНИАН, документ предусматривает перевод части сотрудников СБУ, ГУР и СВР в ВСУ. Такая опция была и в прошлогоднем законе об усилении мобилизации, но правового механизма еще не существовало. Теперь будет. Тех, кто откажется заключать контракт при переводе, отправят на фронт как мобилизованных.
И у вчерашних украинских школьников появятся все шансы оказаться с ними в одном окопе.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
Министр обороны Украины Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
"Больше, чем когда-либо". Умеров привез из Брюсселя "победу" для Киева
8 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныРоссияВладимир Зеленский
 
 
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