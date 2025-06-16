https://ria.ru/20250616/vsu-2022279212.html

"Это ждет всех". Киев готовит последнее решение для победы над Россией

"Это ждет всех". Киев готовит последнее решение для победы над Россией - РИА Новости, 16.06.2025

"Это ждет всех". Киев готовит последнее решение для победы над Россией

Зеленский вновь поднял тему мобилизации 18-летних. По его словам, именно из-за нежелания Киева идти на такой шаг Запад отказывается вводить более жесткие... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T08:00:00+03:00

2025-06-16T08:00:00+03:00

2025-06-16T08:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости, Давид Нармания. Зеленский вновь поднял тему мобилизации 18-летних. По его словам, именно из-за нежелания Киева идти на такой шаг Запад отказывается вводить более жесткие санкции против России. О том, стоит ли украинским одиннадцатиклассникам готовиться к худшему, — в материале РИА Новости.Молодежь в обмен на санкции"Когда дело доходит до санкций, западные партнеры включают тот факт, что Украина не мобилизует граждан от 18 лет и старше, в число причин, почему ограничения вводить не стоит", — сообщил глава киевского режима в интервью венгерскому изданию Valasz Online.И добавил, что Киев в состоянии мобилизовывать по 27 тысяч человек в месяц, Москва — от 40 до 50 тысяч. О том, что в ВСУ новобранцы попадают преимущественно из бусиков ТЦК, а в российскую армию приходят исключительно добровольцы, он предпочел умолчать. При этом несколько занизил цифры. В мае Владимир Путин отметил, что контракт подписывают от 50 до 60 тысяч человек ежемесячно."Мы дали возможность 18-24-летним показать, что они могут служить, если наши партнеры этого хотят. <…> Но тысячи сражаются на фронте без нормального вооружения", — пожаловался Зеленский.Куда подевались 40 процентовДепутат Верховной рады Александр Федиенко тоже жалуется: "У нас почти миллионная армия, воюют там процентов 20 в лучшем случае, процентов 40 занимаются обеспечением, а есть все остальные, которые тоже называют себя военными. Но ротацию почему-то не проводят. И есть военнослужащие, которые воюют уже три-четыре года на фронте, а есть живущие на каких-то полигонах, в тылу и так далее. И здесь, знаете ли, не социальное, а военное неравенство, которое тоже нужно все же исправлять".Отдельная проблема в ВСУ — дезертирство.В частности, по информации украинского журналиста Владимира Бойко, который отправился служить добровольно, только за пять месяцев этого года в Едином реестре досудебных расследований зарегистрировали 90 590 уголовных дел по статьям "Самовольное оставление воинской части" и "Дезертирство".При этом с 2022-го насчитывается 213 722 таких случая.Бойко выделяет три негативных фактора. Первый — демонстративное уклонение от службы привилегированных украинцев (в частности, экс-главы "Правого сектора"* Сергея Стерненко, который сейчас занимается сборами на нужды ВСУ) и прочих представителей медийной обслуги режима Зеленского.Второе — формальная служба в ВСУ местных знаменитостей, которые вместо исполнения своих воинских обязанностей гастролируют по всему миру. Пример — фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук.Ну и "бусификация", бардак в ВСУ из-за ликвидации военной прокуратуры в 2019 году."О мотивации можно забыть: на передовой никто не собирается умирать за то, чтобы капитан ВС Вакарчук выезжал за границу с концертами, сержант НГУ Жадан выступал на корпоративах или открытии XXVII съезда Ассоциации футбола украинской армии, дежурный солдат резерва Стерненко купил элитную недвижимость, а дежурный Лещенко развлекался диджеем в ночные смены в клубах", — пояснил Бойко.Вас заметили в ЕвропеПричем порой украинские дезертиры вызывают международные скандалы. Так, нидерландское издание NOS пишет, что бывший боец ВСУ проходит подозреваемым по делу о нападении с ножом на людей в Амстердаме в марте. Тогда пострадали пять человек.По словам сослуживцев, он специально планировал преступление — хотел попасть в европейскую тюрьму."Изучал законы разных стран, чтобы понять, как получить пожизненное заключение", — цитирует издание его бывшего командира.На то, что в ВСУ попадают лишь те, кто не в состоянии откупиться, обратили внимание в Германии."Политическая элита Украины не только отправляет родственников за границу, но и пользуется своим положением, организуя запутанные схемы уклонения от военной службы, — отмечает Berliner Zeitung. — Например, высокопоставленные государственные служащие могут регистрировать других мужчин в качестве личных водителей или членов волонтерских организаций с полной свободой передвижения".Бургеры не помоглиНе всей украинской молодежи повезло с влиятельными родителями, способными пробить бронь от мобилизации и выезд за границу. Для тех, кому посчастливилось меньше (а заодно и для демонстрации западным партнерам того, что 18-летние все же служат в ВСУ), в Киеве придумали специальную программу.Проект "Контракт 18-24" запустили в феврале. Украинцам этого возраста, если отправятся на фронт, пообещали бонус: помимо боевых выплат, миллион гривен (2,3 миллиона рублей).Вербовка сопровождалась активной рекламной кампанией. Пиарщики украинского Минобороны решили объяснить на понятных для рекрутов примерах, что значит такая баснословная сумма. В видеороликах, размещенных в соцсетях ведомства, сообщали: за миллион можно купить аж 15 625 чизбургеров. И добавляли: у контрактника целых шесть пар обуви. А Сумской областной ТЦК рекламировал контракт при помощи сравнений с игрой Minecraft.Успеха пиар-кампания не достигла. К концу апреля этой программой воспользовались всего 500 человек. И, как отмечает WSJ, из-за щедрого бонуса за ее участниками у сослуживцев закрепилось насмешливое прозвище "миллионеры".Поскольку пряники не помогли, Киев вернулся к своей привычной манере. Волонтер и глава Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская пообещала службу в ВСУ каждому украинцу."Мы уже на том моменте, когда и женщины, и люди с 18 лет должны готовиться. Вообще все взрослые. Без исключения", — заявила она.Хотя признала, что это грозит демографической катастрофой.В том же духе ранее высказался комбриг 93-й ОМБр "Холодный Яр" Шамиль Крутков: "Я твердо убежден, что мы будем мобилизовывать с 18 лет. К сожалению, это реалии, с которыми нам, возможно, придется столкнуться. Но, скорее всего, как показывает практика, мы станем это делать тогда, когда это нужно было еще вчера. С самого начала нужна была добровольно-принудительная мобилизация".В пользу подобного сценария говорит и свежий законопроект, внесенный в Верховную раду. Как указывает УНИАН, документ предусматривает перевод части сотрудников СБУ, ГУР и СВР в ВСУ. Такая опция была и в прошлогоднем законе об усилении мобилизации, но правового механизма еще не существовало. Теперь будет. Тех, кто откажется заключать контракт при переводе, отправят на фронт как мобилизованных.И у вчерашних украинских школьников появятся все шансы оказаться с ними в одном окопе.* Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20250608/umerov-2021346748.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

украина, вооруженные силы украины, верховная рада украины, россия, владимир зеленский