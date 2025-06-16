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"Южная" группировка войск заняла более выгодное положение в зоне СВО

"Южная" группировка войск заняла более выгодное положение в зоне СВО - РИА Новости, 16.06.2025

"Южная" группировка войск заняла более выгодное положение в зоне СВО

"Южная" группировка российских войск заняла более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли более 175 военнослужащих и артиллерийское орудие, сообщили в... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T12:11:00+03:00

2025-06-16T12:11:00+03:00

2025-06-16T12:21:00+03:00

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. "Южная" группировка российских войск заняла более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли более 175 военнослужащих и артиллерийское орудие, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Миньковка, Семеновка, Бондарное, Часов Яр, Дылеевка и Константиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.Отмечается, что ВСУ потеряли более 175 военнослужащих, две боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, четыре автомобиля и артиллерийское орудие.Уточняется также, что были уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция AN/MPQ-64 производства США, два склада боеприпасов и два склада материальных средств.

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россия, в мире, сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)