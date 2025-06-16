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Врач рассказала о последствиях длительного голодания
Врач рассказала о последствиях длительного голодания - РИА Новости, 16.06.2025
Врач рассказала о последствиях длительного голодания
Длительный голод способен провоцировать головные боли, слабость и в дальнейшем приводить к раздражительности и агрессии, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T03:08:00+03:00
2025-06-16T03:08:00+03:00
2025-06-16T03:08:00+03:00
общество
мария калошина (врач)
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Длительный голод способен провоцировать головные боли, слабость и в дальнейшем приводить к раздражительности и агрессии, рассказала РИА Новости врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Мария Калошина. "Такое долгое отсутствие еды в организме будет способствовать снижению уровня глюкозы крови, головной боли, развитию чувства слабости и в дальнейшем раздражительности и агрессии", - отметила Калошина. Врач добавила, что увлечение популярным интервальным голоданием повышает риск развития гастрита, замедляет метаболизм и приводит к расстройству пищевого поведения.
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общество, мария калошина (врач)
Общество, Мария Калошина (врач)
Врач рассказала о последствиях длительного голодания
Врач Калошина: долгий голод может приводить к головной боли и агрессии