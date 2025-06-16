https://ria.ru/20250616/vrach-2023032159.html

Врач рассказала о последствиях длительного голодания

Врач рассказала о последствиях длительного голодания - РИА Новости, 16.06.2025

Врач рассказала о последствиях длительного голодания

Длительный голод способен провоцировать головные боли, слабость и в дальнейшем приводить к раздражительности и агрессии, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T03:08:00+03:00

2025-06-16T03:08:00+03:00

2025-06-16T03:08:00+03:00

общество

мария калошина (врач)

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Длительный голод способен провоцировать головные боли, слабость и в дальнейшем приводить к раздражительности и агрессии, рассказала РИА Новости врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Мария Калошина. "Такое долгое отсутствие еды в организме будет способствовать снижению уровня глюкозы крови, головной боли, развитию чувства слабости и в дальнейшем раздражительности и агрессии", - отметила Калошина. Врач добавила, что увлечение популярным интервальным голоданием повышает риск развития гастрита, замедляет метаболизм и приводит к расстройству пищевого поведения.

https://ria.ru/20250615/diabet-2022893442.html

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, мария калошина (врач)