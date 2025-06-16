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На Дальнем Востоке началось плановое учение сил ТОФ - РИА Новости, 16.06.2025
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05:54 16.06.2025
https://ria.ru/20250616/vostok-2023036404.html
На Дальнем Востоке началось плановое учение сил ТОФ
На Дальнем Востоке началось плановое учение сил ТОФ - РИА Новости, 16.06.2025
На Дальнем Востоке началось плановое учение сил ТОФ
Плановое учение сил Тихоокеанского флота, проводимое под руководством командующего флотом адмирала Виктора Лиины, началось на Дальнем Востоке, сообщили в... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T05:54:00+03:00
2025-06-16T05:54:00+03:00
безопасность
россия
дальний восток
тихий океан
виктор лиина
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Плановое учение сил Тихоокеанского флота, проводимое под руководством командующего флотом адмирала Виктора Лиины, началось на Дальнем Востоке, сообщили в Минобороны России. "В соответствии с Планом подготовки Военно-Морского Флота началось плановое учение сил Тихоокеанского флота, проводимое под руководством командующего Тихоокеанским флотом адмирала Виктора Лиины. Учение пройдет в полигонах боевой подготовки флота, расположенных в акваториях Тихого океана, Охотского и Японского морей, и продлится с 16 по 30 июня", - говорится в сообщении МО РФ. Отмечается, что военнослужащим Тихоокеанского флота предстоит отработать комплекс мероприятий по поиску и слежению за подводными лодками условного противника, организацию противокорабельной и противовоздушной обороны, нанесение ракетных ударов по одиночным и групповым морским мишенным позициям, укрепить практические навыки по отражению атак авиации противника, беспилотников и безэкипажных катеров. Уточняется, что всего к учению привлекается до 40 кораблей, катеров и судов обеспечения, свыше 30 самолётов и вертолётов морской авиации Тихоокеанского флота, более 5 тысяч военнослужащих и гражданских специалистов, а также боевые расчёты береговых ракетных комплексов "Бастион".
https://ria.ru/20250527/tof-2019240328.html
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дальний восток
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безопасность, россия, дальний восток, тихий океан, виктор лиина
Безопасность, Россия, Дальний Восток, Тихий океан, Виктор Лиина
На Дальнем Востоке началось плановое учение сил ТОФ

Минобороны: на Дальнем Востоке началось плановое учение сил Тихоокеанского флота

© Фото : предоставлено отделом информации Тихоокеанского флотаКрейсер Тихоокеанского флота «Варяг»
Крейсер Тихоокеанского флота «Варяг» - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© Фото : предоставлено отделом информации Тихоокеанского флота
Крейсер Тихоокеанского флота «Варяг». Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Плановое учение сил Тихоокеанского флота, проводимое под руководством командующего флотом адмирала Виктора Лиины, началось на Дальнем Востоке, сообщили в Минобороны России.
"В соответствии с Планом подготовки Военно-Морского Флота началось плановое учение сил Тихоокеанского флота, проводимое под руководством командующего Тихоокеанским флотом адмирала Виктора Лиины. Учение пройдет в полигонах боевой подготовки флота, расположенных в акваториях Тихого океана, Охотского и Японского морей, и продлится с 16 по 30 июня", - говорится в сообщении МО РФ.
Отмечается, что военнослужащим Тихоокеанского флота предстоит отработать комплекс мероприятий по поиску и слежению за подводными лодками условного противника, организацию противокорабельной и противовоздушной обороны, нанесение ракетных ударов по одиночным и групповым морским мишенным позициям, укрепить практические навыки по отражению атак авиации противника, беспилотников и безэкипажных катеров.
Уточняется, что всего к учению привлекается до 40 кораблей, катеров и судов обеспечения, свыше 30 самолётов и вертолётов морской авиации Тихоокеанского флота, более 5 тысяч военнослужащих и гражданских специалистов, а также боевые расчёты береговых ракетных комплексов "Бастион".
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БезопасностьРоссияДальний ВостокТихий океанВиктор Лиина
 
 
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