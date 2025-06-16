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VK Fest в Челябинске собрал 16 тысяч гостей

VK Fest в Челябинске собрал 16 тысяч гостей - РИА Новости, 16.06.2025

VK Fest в Челябинске собрал 16 тысяч гостей

VK Fest впервые прошёл в Челябинске 14 июня 2025 года. Крупнейший городской open-air России собрал 16 тысяч гостей, объединив жителей Южного Урала и посетителей РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T11:59:00+03:00

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VK Fest впервые прошёл в Челябинске 14 июня 2025 года. Крупнейший городской open-air России собрал 16 тысяч гостей, объединив жителей Южного Урала и посетителей из других регионов. Все билеты на событие были проданы к старту музыкальной программы. Для зрителей выступили Баста, Три дня дождя, "Комната культуры", прошли встречи с игроками спортивных клубов Челябинска и автограф-сессии с инфлюенсерами. Эксперты VK Лектория обсудили с гостями музыку, женский юмор, спорт и культурный код Челябинска. Посетители VK Fest приняли участие в десятках активностей: от уроков по актёрскому мастерству и 3D-моделированию до интеллектуальных игр и квестов."Мы очень рады открыть наш фестивальный тур в Челябинске. Несмотря на то, что в последние дни подготовки был дождь и гроза, в день фестиваля город встретил нас максимально тепло, даже горячо. Такая прекрасная погода, лучшие посетители, которые раскупили все билеты прямо на старте фестиваля. Особенно приятно видеть, как фестиваль объединяет семьи: на мероприятии было так много детей со взрослыми. Для нас важно, что на фестивале классно и родителям, и детям, и вместе. Спасибо, Челябинск, за тёплый приём и искреннюю поддержку. Вы подарили VK Fest 16 тысяч новых друзей", — поделилась руководитель VK Fest Зоя Новикова.На музыкальной сцене Юлия Савичева, кроме своих самых популярных треков, исполнила гимн России. На фестивале в Челябинске выступили Баста, Три дня дождя, "Комната культуры" и Mary Gu. Группа TGK (Триагрутрика) в рамках своего шоу исполнила песню "Трактор", посвящённую главной хоккейной команде Челябинска, и тысячи человек скандировали хором: "Трактор!" Перед гостями выступила Ольга Бузова со своими хитами "Водица" и "Мало половин"."Для меня каждый выход на сцену — как в первый раз. Потому что не бывает одинаковых концертов и выступлений: каждое мероприятие делают люди, а люди всегда разные. Мне очень радостно, что нам с VK Fest удаётся сохранять традицию — каждый год открывать не только мир других мужчин, но и фестиваль вместе. Я не люблю ничего заранее ждать. Лучше сразу очаровываться, чем ожидать одно, а в итоге получить совсем другое. Я просто мечтала оказаться здесь, на VK Fest в Челябинске. Мы готовили это выступление два месяца — от концепции до музыкального оформления. Для меня самое главное — чтобы всё, что сегодня происходило на сцене, нашло отклик в ваших сердцах", — сказала певица Ольга Бузова.На автограф-сессиях ЮЛЯ ГАВРИЛИНА, Никита Сударь, Аня Pokrov, Егор Шкред (Егорик), АСЛАН ШУКАША, МИЛАНА ХАМЕТОВА, Вадим Спириденков и Дима Масленников оставили на память фанатам сотни фото и автографов. ЮЛЮ ГАВРИЛИНУ удивило количество мест для тусовок в Челябинске, а Юлия Савичева рассказала, как тепло её приняли в городе.На площадке VK Лектория прошли дискуссии: Юлия Савичева и Аня Pokrov обсудили современную музыку, а о развитии спорта на Урале поговорили серебряный призёр Олимпийских игр в Токио по тхэквондо Татьяна Минина, капитан баскетбольного клуба "Челбаскет" Иван Нелюбов и капитан команды "Архангел Михаил", боец смешанных единоборств Иван Штырков. Комикессы Карина Мурашкина, Наталья Краснова и Надежда Джабраилова рассказали о тонкостях юмора, первом стендап-клубе в Челябинске и своей любви к городу. Эксперты-урбанисты обсудили перспективы развития Челябинска. Модератором VK Лектория стал журналист Лев Шагинян.В зоне развлечений гости могли поучаствовать в квесте от VK Сообществ и приобрести мерч от VK Store. Желающие искали мэтч на интерактивной доске VK Знакомств. На площадке проходили интеллектуальные игры, мастер-классы по 3D-моделированию, управлению самокатами и основам первой помощи. В творческой зоне Челябинский молодёжный театр провёл мастер-класс по актёрскому мастерству. Арт-пространства города подготовили для гостей фотозону "12 метров современного искусства", а также занятия по витражному стеклу, работе с гончарным кругом и росписи керамики.Особой популярностью пользовалась спортивная зона — здесь прошли активности и турниры для поклонников футбола, хоккея, баскетбола, волейбола, йоги и киберспорта. Клуб "Челбаскет" провёл игру 3 × 3. Поклонникам хоккейного клуба "Трактор" предложили переделать под джерси любую их футболку. Фанаты футбольного клуба "Челябинск" проверили себя на меткость на поле с воротами. Для маленьких гостей и их родителей работали интерактивная песочница, батуты, площадки для фиджитал-хоккея, скейтбординга, аквагрима и анимации, VR-зоны, проходили цифровые квесты, творческие и спортивные мастер-классы.На фудкорте гостей VK Fest ждали знаменитые уральские пышки, шанежки, перепечи и локальный стритфуд — всё готовили в русской печи прямо на фестивале.Челябинск стал первым из городов проведения VK Fest в 2025 году. Из столицы Южного Урала фестиваль отправился в Сириус, Казань и Санкт-Петербург. Завершится VK Fest 19 и 20 июля в Москве, в парке "Лужники". Билеты доступны на vkfest.ru.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пресс-релизы