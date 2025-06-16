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Прохор Шаляпин и другие звезды проведут "Лето свиданий" от VK Знакомств - РИА Новости, 16.06.2025
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20:09 16.06.2025
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Прохор Шаляпин и другие звезды проведут "Лето свиданий" от VK Знакомств
Прохор Шаляпин и другие звезды проведут "Лето свиданий" от VK Знакомств - РИА Новости, 16.06.2025
Прохор Шаляпин и другие звезды проведут "Лето свиданий" от VK Знакомств
19 июня в московском гастроквартале "Три вокзала. Депо" состоится вечеринка в честь старта проекта "Лето свиданий" от дейтинг-сервиса VK Знакомства. В течение... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T20:09:00+03:00
2025-06-16T20:09:00+03:00
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. 19 июня в московском гастроквартале "Три вокзала. Депо" состоится вечеринка в честь старта проекта "Лето свиданий" от дейтинг-сервиса VK Знакомства. В течение лета пройдёт серия быстрых свиданий, ведущими которых станут звёздные гости.Этим летом гастроквартал "Три вокзала. Депо" превратится в главную романтическую точку столицы. С 19 июня по 21 августа здесь пройдёт серия атмосферных быстрых свиданий "Лето свиданий", организованная дейтинг-сервисом VK Знакомства. Каждую неделю гостей ждут новые встречи, велком-дринки и увлекательные активности на площадке. Мероприятия проведут звёздные ведущие: Прохор Шаляпин, Артём Муратов, Варвара Щербакова, Аня Покров и другие.Открытие и закрытие проекта пройдут в формате масштабных вечеринок. 19 июня на главной сцене "Три вокзала. Депо" выступит певица Лилая, после чего музыкальную атмосферу вечера поддержит сет от DJ Vovash. Ведущим вечера станет певец и телеведущий Прохор Шаляпин. Участников быстрых свиданий ждут подарки от VK Знакомств. Для тех, кто не встретит свою пару, – подписка Premium, чтобы продолжить искать любовь онлайн. Посетить вечеринку смогут и другие желающие, прошедшие предварительную регистрацию.Мероприятия в рамках проекта "Лето свиданий" будут проходить каждую неделю. Формат быстрых свиданий — максимум общения, минимум неловкости, чтобы все участники отлично провели время.Стать гостями мероприятий могут все, кто открыт новым знакомствам: романтическим, дружеским или просто приятным. Быстрые свидания пройдут 19 и 26 июня, 3, 11, 18 и 25 июля, а также 1, 8, 15 и 21 августа. Участие бесплатное, по предварительной регистрации.
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Соцсети, Прохор Шаляпин, ВКонтакте

Прохор Шаляпин и другие звезды проведут "Лето свиданий" от VK Знакомств

© Depositphotos.com / Kamil MacniakПара держится за руки
Пара держится за руки - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© Depositphotos.com / Kamil Macniak
Пара держится за руки. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. 19 июня в московском гастроквартале "Три вокзала. Депо" состоится вечеринка в честь старта проекта "Лето свиданий" от дейтинг-сервиса VK Знакомства. В течение лета пройдёт серия быстрых свиданий, ведущими которых станут звёздные гости.
Этим летом гастроквартал "Три вокзала. Депо" превратится в главную романтическую точку столицы. С 19 июня по 21 августа здесь пройдёт серия атмосферных быстрых свиданий "Лето свиданий", организованная дейтинг-сервисом VK Знакомства. Каждую неделю гостей ждут новые встречи, велком-дринки и увлекательные активности на площадке. Мероприятия проведут звёздные ведущие: Прохор Шаляпин, Артём Муратов, Варвара Щербакова, Аня Покров и другие.
Открытие и закрытие проекта пройдут в формате масштабных вечеринок. 19 июня на главной сцене "Три вокзала. Депо" выступит певица Лилая, после чего музыкальную атмосферу вечера поддержит сет от DJ Vovash. Ведущим вечера станет певец и телеведущий Прохор Шаляпин. Участников быстрых свиданий ждут подарки от VK Знакомств. Для тех, кто не встретит свою пару, – подписка Premium, чтобы продолжить искать любовь онлайн. Посетить вечеринку смогут и другие желающие, прошедшие предварительную регистрацию.
Мероприятия в рамках проекта "Лето свиданий" будут проходить каждую неделю. Формат быстрых свиданий — максимум общения, минимум неловкости, чтобы все участники отлично провели время.
Стать гостями мероприятий могут все, кто открыт новым знакомствам: романтическим, дружеским или просто приятным. Быстрые свидания пройдут 19 и 26 июня, 3, 11, 18 и 25 июля, а также 1, 8, 15 и 21 августа. Участие бесплатное, по предварительной регистрации.
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