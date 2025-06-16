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"Они заложники". Журналистка раскрыла всю подноготную событий на Украине - РИА Новости, 16.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:18 16.06.2025
https://ria.ru/20250616/ukraina-2023212396.html
"Они заложники". Журналистка раскрыла всю подноготную событий на Украине
"Они заложники". Журналистка раскрыла всю подноготную событий на Украине - РИА Новости, 16.06.2025
"Они заложники". Журналистка раскрыла всю подноготную событий на Украине
Украинцы являются заложниками киевского режима, заявила журналистка Диана Панченко в интервью Дэниэлу Дэвису на YouTube-канале DeepDive. РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T21:18:00+03:00
2025-06-16T21:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
дмитрий лубинец
владимир зеленский
вооруженные силы украины
верховная рада украины
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Украинцы являются заложниками киевского режима, заявила журналистка Диана Панченко в интервью Дэниэлу Дэвису на YouTube-канале DeepDive."Говоря о людях, которые остаются на Украине, я не боюсь сказать, что они заложники правительства. Мужчины прячутся дома, они не работают. Их поддерживают жены и матери, чтобы те не выходили на улицу, потому что в любой момент их могут поймать сотрудники военкомата и отправить на фронт. Некоторые люди пытаются пересечь границу, но их ловят и стреляют в затылок. Это ужасно, что нам, украинцам, приходится переживать подобное каждый день", — сказала она.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, фиксируются откровенные проявления насилия и злоупотребления властными полномочиями, нередки случаи избиения, провоцирование ДТП для остановки граждан.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
https://ria.ru/20250616/zelenskiy-2023203703.html
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в мире, украина, дмитрий лубинец, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Дмитрий Лубинец, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
"Они заложники". Журналистка раскрыла всю подноготную событий на Украине

Журналистка Панченко назвала украинцев заложниками киевского режима

© AP Photo / Efrem LukatskyПанорама Киева
Панорама Киева - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Панорама Киева. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Украинцы являются заложниками киевского режима, заявила журналистка Диана Панченко в интервью Дэниэлу Дэвису на YouTube-канале DeepDive.
"Говоря о людях, которые остаются на Украине, я не боюсь сказать, что они заложники правительства. Мужчины прячутся дома, они не работают. Их поддерживают жены и матери, чтобы те не выходили на улицу, потому что в любой момент их могут поймать сотрудники военкомата и отправить на фронт. Некоторые люди пытаются пересечь границу, но их ловят и стреляют в затылок. Это ужасно, что нам, украинцам, приходится переживать подобное каждый день", — сказала она.
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В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, фиксируются откровенные проявления насилия и злоупотребления властными полномочиями, нередки случаи избиения, провоцирование ДТП для остановки граждан.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДмитрий ЛубинецВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
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