Австрия не сможет оказать Украине военную помощь, заявил президент страны
Президент Ван дер Беллен: Австрия не сможет оказать Украине военную помощь
© AP Photo / Theresa WeyАлександр Ван дер Беллен
© AP Photo / Theresa Wey
Александр Ван дер Беллен. Архивное фото
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ВЕНА, 16 июн - РИА Новости. Даже если бы Австрия захотела, она все равно не смогла бы предоставить Украине военную помощь, заявил журналистам австрийский президент Александер Ван дер Беллен.
Глава государства напомнил о нейтралитете Австрии, отметив, что с 1955 года республика не вступает в военные союзы. Одно из положений нейтрального статуса также предусматривает недопустимость постоянного размещения иностранных войск на территории страны, а также то, что оборона Австрии обеспечивается её собственными силами. По словам Ван дер Беллена, последний пункт Вена в течение десятилетий не воспринимала всерьез, а теперь ситуация изменилась.
"Это означает, что мы в полной мере заняты модернизацией, оснащением и новыми инвестициями в австрийскую армию. И нейтралитет нам в этом нисколько не мешает, скорее наоборот. В настоящее время военные расходы Австрии составляют около 1% от ВВП. Это показывает, что нам еще многое предстоит наверстать по сравнению с другими странами. Но одновременно это значит и то, что даже если бы мы захотели, мы просто не смогли бы оказать Украине военную помощь - у нас пока нет для этого достаточного собственного потенциала", - сказал президент на пресс-конференции по итогам встречи с Владимиром Зеленским в Вене.
Австрийский президент добавил, что это, тем не менее, не мешает Вене оказывать поддержку Киеву по таким направлениям, как медицинская помощь, обеспечение энергией. Он напомнил о поставках аккумуляторов Киеву при перебоях с электроэнергией - президент пояснил, что эти поставки были профинансированы и организованы при участии государства, а также австрийских НПО.
"Все это мы можем делать, нейтралитет тут ни при чем, и, конечно, будем продолжать делать", - добавил Ван дер Беллен.
В понедельник Владимир Зеленский вместе со своей супругой прибыл с официальным визитом в Вену. У него состоялись переговоры с президентом Австрии, также в его графике встреча с канцлером республики.
Это первый визит Зеленского в Австрию с начала российской СВО. Весной 2023 года он обращался к австрийскому парламенту в формате видеосвязи, что вызвало резкую критику со стороны правой партии АПС - ее депутаты покинули зал. Лидер правых Герберт Кикль раскритиковал и нынешний визит, заявив, что это нарушает нейтралитет Австрии и делает ее "возможной мишенью в случае эскалации". В связи с прибытием украинской стороны в Вене анонсированы митинги как сторонников, так и противников визита.