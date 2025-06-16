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Австрия не сможет оказать Украине военную помощь, заявил президент страны - РИА Новости, 16.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:12 16.06.2025
https://ria.ru/20250616/ukraina-2023192492.html
Австрия не сможет оказать Украине военную помощь, заявил президент страны
Австрия не сможет оказать Украине военную помощь, заявил президент страны - РИА Новости, 16.06.2025
Австрия не сможет оказать Украине военную помощь, заявил президент страны
Даже если бы Австрия захотела, она все равно не смогла бы предоставить Украине военную помощь, заявил журналистам австрийский президент Александер Ван дер... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T19:12:00+03:00
2025-06-16T19:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
австрия
вена
украина
александер ван дер беллен
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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ВЕНА, 16 июн - РИА Новости. Даже если бы Австрия захотела, она все равно не смогла бы предоставить Украине военную помощь, заявил журналистам австрийский президент Александер Ван дер Беллен. Глава государства напомнил о нейтралитете Австрии, отметив, что с 1955 года республика не вступает в военные союзы. Одно из положений нейтрального статуса также предусматривает недопустимость постоянного размещения иностранных войск на территории страны, а также то, что оборона Австрии обеспечивается её собственными силами. По словам Ван дер Беллена, последний пункт Вена в течение десятилетий не воспринимала всерьез, а теперь ситуация изменилась. "Это означает, что мы в полной мере заняты модернизацией, оснащением и новыми инвестициями в австрийскую армию. И нейтралитет нам в этом нисколько не мешает, скорее наоборот. В настоящее время военные расходы Австрии составляют около 1% от ВВП. Это показывает, что нам еще многое предстоит наверстать по сравнению с другими странами. Но одновременно это значит и то, что даже если бы мы захотели, мы просто не смогли бы оказать Украине военную помощь - у нас пока нет для этого достаточного собственного потенциала", - сказал президент на пресс-конференции по итогам встречи с Владимиром Зеленским в Вене. Австрийский президент добавил, что это, тем не менее, не мешает Вене оказывать поддержку Киеву по таким направлениям, как медицинская помощь, обеспечение энергией. Он напомнил о поставках аккумуляторов Киеву при перебоях с электроэнергией - президент пояснил, что эти поставки были профинансированы и организованы при участии государства, а также австрийских НПО. "Все это мы можем делать, нейтралитет тут ни при чем, и, конечно, будем продолжать делать", - добавил Ван дер Беллен. В понедельник Владимир Зеленский вместе со своей супругой прибыл с официальным визитом в Вену. У него состоялись переговоры с президентом Австрии, также в его графике встреча с канцлером республики. Это первый визит Зеленского в Австрию с начала российской СВО. Весной 2023 года он обращался к австрийскому парламенту в формате видеосвязи, что вызвало резкую критику со стороны правой партии АПС - ее депутаты покинули зал. Лидер правых Герберт Кикль раскритиковал и нынешний визит, заявив, что это нарушает нейтралитет Австрии и делает ее "возможной мишенью в случае эскалации". В связи с прибытием украинской стороны в Вене анонсированы митинги как сторонников, так и противников визита.
https://ria.ru/20250616/vsu-2023175446.html
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в мире, австрия, вена, украина, александер ван дер беллен, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Австрия, Вена, Украина, Александер Ван дер Беллен, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Австрия не сможет оказать Украине военную помощь, заявил президент страны

Президент Ван дер Беллен: Австрия не сможет оказать Украине военную помощь

© AP Photo / Theresa WeyАлександр Ван дер Беллен
Александр Ван дер Беллен - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© AP Photo / Theresa Wey
Александр Ван дер Беллен. Архивное фото
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ВЕНА, 16 июн - РИА Новости. Даже если бы Австрия захотела, она все равно не смогла бы предоставить Украине военную помощь, заявил журналистам австрийский президент Александер Ван дер Беллен.
Глава государства напомнил о нейтралитете Австрии, отметив, что с 1955 года республика не вступает в военные союзы. Одно из положений нейтрального статуса также предусматривает недопустимость постоянного размещения иностранных войск на территории страны, а также то, что оборона Австрии обеспечивается её собственными силами. По словам Ван дер Беллена, последний пункт Вена в течение десятилетий не воспринимала всерьез, а теперь ситуация изменилась.
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"Это означает, что мы в полной мере заняты модернизацией, оснащением и новыми инвестициями в австрийскую армию. И нейтралитет нам в этом нисколько не мешает, скорее наоборот. В настоящее время военные расходы Австрии составляют около 1% от ВВП. Это показывает, что нам еще многое предстоит наверстать по сравнению с другими странами. Но одновременно это значит и то, что даже если бы мы захотели, мы просто не смогли бы оказать Украине военную помощь - у нас пока нет для этого достаточного собственного потенциала", - сказал президент на пресс-конференции по итогам встречи с Владимиром Зеленским в Вене.
Австрийский президент добавил, что это, тем не менее, не мешает Вене оказывать поддержку Киеву по таким направлениям, как медицинская помощь, обеспечение энергией. Он напомнил о поставках аккумуляторов Киеву при перебоях с электроэнергией - президент пояснил, что эти поставки были профинансированы и организованы при участии государства, а также австрийских НПО.
"Все это мы можем делать, нейтралитет тут ни при чем, и, конечно, будем продолжать делать", - добавил Ван дер Беллен.
В понедельник Владимир Зеленский вместе со своей супругой прибыл с официальным визитом в Вену. У него состоялись переговоры с президентом Австрии, также в его графике встреча с канцлером республики.
Это первый визит Зеленского в Австрию с начала российской СВО. Весной 2023 года он обращался к австрийскому парламенту в формате видеосвязи, что вызвало резкую критику со стороны правой партии АПС - ее депутаты покинули зал. Лидер правых Герберт Кикль раскритиковал и нынешний визит, заявив, что это нарушает нейтралитет Австрии и делает ее "возможной мишенью в случае эскалации". В связи с прибытием украинской стороны в Вене анонсированы митинги как сторонников, так и противников визита.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
Зеленский попросил Австрию содействовать возвращению украинских уклонистов
Вчера, 18:17
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАвстрияВенаУкраинаАлександер Ван дер БелленВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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