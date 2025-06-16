https://ria.ru/20250616/ukraina-2023191084.html

Австрия увидела свой экономический интерес в восстановлении Украины

Австрия увидела свой экономический интерес в восстановлении Украины - РИА Новости, 16.06.2025

Австрия увидела свой экономический интерес в восстановлении Украины

Австрия видит свой экономический интерес в участии в программе восстановления Украины, заявил журналистам президент республики Александер Ван дер Беллен. РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T19:01:00+03:00

2025-06-16T19:01:00+03:00

2025-06-16T19:01:00+03:00

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александер ван дер беллен

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ВЕНА, 16 июн - РИА Новости. Австрия видит свой экономический интерес в участии в программе восстановления Украины, заявил журналистам президент республики Александер Ван дер Беллен. Вена и Киев в понедельник подписали ряд меморандумов, в том числе по восстановлению Украины. "Австрия считает своим обязательством участвовать в программе восстановления Украины - не только в интересах самой Украины, но и, откровенно говоря, из наших собственных экономических интересов", - сказал президент на пресс-конференции по итогам встречи с Владимиром Зеленским в Вене. Глава республики добавил, что стороны коротко обсудили то, что Франция и Швейцария создали специальные фонды, которые поддерживаются национальными компаниями - французскими и швейцарскими - в реализации проектов на Украине. "Это стоит внимательно изучить", - добавил австрийский глава. Он также добавил, что у Австрии теперь есть уполномоченный по вопросам восстановления Украины - он обеспечит общую координацию по вопросам финансирования и по региональным приоритетам. Зеленский в понедельник вместе со своей супругой прибыл с официальным визитом в Вену. У него состоялись переговоры с президентом Австрии, также в его графике встреча с канцлером республики. Это первый визит Зеленского в Австрию с начала российской СВО. Весной 2023 года он обращался к парламенту республики в формате видеосвязи, что вызвало резкую критику со стороны правой партии АПС - ее депутаты покинули зал. Лидер правых Герберт Кикль раскритиковал и нынешний визит, заявив, что это нарушает нейтралитет Австрии и делает ее "возможной мишенью в случае эскалации". В связи с прибытием украинской стороны в Вене анонсированы митинги как сторонников, так и противников визита.

https://ria.ru/20250616/ukraina-2023180316.html

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в мире, украина, австрия, вена, владимир зеленский, александер ван дер беллен