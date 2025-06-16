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Австрия увидела свой экономический интерес в восстановлении Украины - РИА Новости, 16.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:01 16.06.2025
https://ria.ru/20250616/ukraina-2023191084.html
Австрия увидела свой экономический интерес в восстановлении Украины
Австрия увидела свой экономический интерес в восстановлении Украины - РИА Новости, 16.06.2025
Австрия увидела свой экономический интерес в восстановлении Украины
Австрия видит свой экономический интерес в участии в программе восстановления Украины, заявил журналистам президент республики Александер Ван дер Беллен. РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T19:01:00+03:00
2025-06-16T19:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
австрия
вена
владимир зеленский
александер ван дер беллен
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ВЕНА, 16 июн - РИА Новости. Австрия видит свой экономический интерес в участии в программе восстановления Украины, заявил журналистам президент республики Александер Ван дер Беллен. Вена и Киев в понедельник подписали ряд меморандумов, в том числе по восстановлению Украины. "Австрия считает своим обязательством участвовать в программе восстановления Украины - не только в интересах самой Украины, но и, откровенно говоря, из наших собственных экономических интересов", - сказал президент на пресс-конференции по итогам встречи с Владимиром Зеленским в Вене. Глава республики добавил, что стороны коротко обсудили то, что Франция и Швейцария создали специальные фонды, которые поддерживаются национальными компаниями - французскими и швейцарскими - в реализации проектов на Украине. "Это стоит внимательно изучить", - добавил австрийский глава. Он также добавил, что у Австрии теперь есть уполномоченный по вопросам восстановления Украины - он обеспечит общую координацию по вопросам финансирования и по региональным приоритетам. Зеленский в понедельник вместе со своей супругой прибыл с официальным визитом в Вену. У него состоялись переговоры с президентом Австрии, также в его графике встреча с канцлером республики. Это первый визит Зеленского в Австрию с начала российской СВО. Весной 2023 года он обращался к парламенту республики в формате видеосвязи, что вызвало резкую критику со стороны правой партии АПС - ее депутаты покинули зал. Лидер правых Герберт Кикль раскритиковал и нынешний визит, заявив, что это нарушает нейтралитет Австрии и делает ее "возможной мишенью в случае эскалации". В связи с прибытием украинской стороны в Вене анонсированы митинги как сторонников, так и противников визита.
https://ria.ru/20250616/ukraina-2023180316.html
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в мире, украина, австрия, вена, владимир зеленский, александер ван дер беллен
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Австрия, Вена, Владимир Зеленский, Александер Ван дер Беллен
Австрия увидела свой экономический интерес в восстановлении Украины

Президент Австрии Ван дер Беллен: страна заинтересована в восстановлении Украины

© Fotolia / Kristina AfanasyevaФлаг Австрии. Архивное фото
Флаг Австрии. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© Fotolia / Kristina Afanasyeva
Флаг Австрии. Архивное фото. Архивное фото
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ВЕНА, 16 июн - РИА Новости. Австрия видит свой экономический интерес в участии в программе восстановления Украины, заявил журналистам президент республики Александер Ван дер Беллен.
Вена и Киев в понедельник подписали ряд меморандумов, в том числе по восстановлению Украины.
"Австрия считает своим обязательством участвовать в программе восстановления Украины - не только в интересах самой Украины, но и, откровенно говоря, из наших собственных экономических интересов", - сказал президент на пресс-конференции по итогам встречи с Владимиром Зеленским в Вене.
Глава республики добавил, что стороны коротко обсудили то, что Франция и Швейцария создали специальные фонды, которые поддерживаются национальными компаниями - французскими и швейцарскими - в реализации проектов на Украине. "Это стоит внимательно изучить", - добавил австрийский глава.
Он также добавил, что у Австрии теперь есть уполномоченный по вопросам восстановления Украины - он обеспечит общую координацию по вопросам финансирования и по региональным приоритетам.
Зеленский в понедельник вместе со своей супругой прибыл с официальным визитом в Вену. У него состоялись переговоры с президентом Австрии, также в его графике встреча с канцлером республики.
Это первый визит Зеленского в Австрию с начала российской СВО. Весной 2023 года он обращался к парламенту республики в формате видеосвязи, что вызвало резкую критику со стороны правой партии АПС - ее депутаты покинули зал. Лидер правых Герберт Кикль раскритиковал и нынешний визит, заявив, что это нарушает нейтралитет Австрии и делает ее "возможной мишенью в случае эскалации". В связи с прибытием украинской стороны в Вене анонсированы митинги как сторонников, так и противников визита.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
Зеленский попросил Австрию содействовать возвращению украинских уклонистов
Вчера, 18:17
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаАвстрияВенаВладимир ЗеленскийАлександер Ван дер Беллен
 
 
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