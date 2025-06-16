https://ria.ru/20250616/ukraina-2023180316.html

Зеленский попросил Австрию содействовать возвращению украинских уклонистов

Зеленский попросил Австрию содействовать возвращению украинских уклонистов - РИА Новости, 16.06.2025

Зеленский попросил Австрию содействовать возвращению украинских уклонистов

Владимир Зеленский попросил австрийские власти содействовать тому, чтобы украинские военнообязанные мужчины, скрывающиеся на территории Австрии от службы в ВСУ, РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T18:17:00+03:00

2025-06-16T18:17:00+03:00

2025-06-16T18:17:00+03:00

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ВЕНА, 16 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский попросил австрийские власти содействовать тому, чтобы украинские военнообязанные мужчины, скрывающиеся на территории Австрии от службы в ВСУ, вернулись на родину. "Мы ожидаем поддержки Австрии по очень важному вопросу - по отношению к украинцам, которые сейчас скрываются в Австрии, чтобы избежать ответственности. Это безответственно, особенно в военное время. Мы надеемся, что Австрия поможет нам в этом вопросе", - сказал Зеленский журналистам на пресс-конференции с австрийским президентом Александером Ван дер Белленом в Вене по итогам двусторонних переговоров. По оценкам австрийской стороны, после начала российской спецоперации республика приняла от 70 до 80 тысяч граждан Украины, и на сегодняшний день они все еще живут в Австрии. Зеленский в понедельник вместе со своей супругой прибыл с официальным визитом в Вену. У него состоялись переговоры с президентом Австрии, также в его графике встреча с канцлером республики. Это первый визит Зеленского в Австрию с начала российской СВО. Весной 2023 года он обращался к парламенту республики в формате видеосвязи, что вызвало резкую критику со стороны правой партии АПС - ее депутаты покинули зал. Лидер правых Герберт Кикль раскритиковал и нынешний визит, заявив, что это нарушает нейтралитет Австрии и делает ее "возможной мишенью в случае эскалации". В связи с прибытием украинской стороны в Вене анонсированы митинги как сторонников, так и противников визита. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. В связи с попытками уклонистов избежать мобилизации и незаконно перейти границу госпогранслужба Украины в марте сообщила об усилении охраны границы в Закарпатской области на участках с Румынией и Венгрией, для этого привлечены дополнительные силы и средства, включая авиацию.

https://ria.ru/20250612/upts-2022497095.html

https://ria.ru/20250413/avstriya-2010963329.html

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в мире, австрия, украина, вена, владимир зеленский, александер ван дер беллен, вооруженные силы украины