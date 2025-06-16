Рейтинг@Mail.ru
"Бросилась оплачивать". В Польше резко высказались о помощи Украине - РИА Новости, 16.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:39 16.06.2025
https://ria.ru/20250616/ukraina-2023149467.html
"Бросилась оплачивать". В Польше резко высказались о помощи Украине
"Бросилась оплачивать". В Польше резко высказались о помощи Украине - РИА Новости, 16.06.2025
"Бросилась оплачивать". В Польше резко высказались о помощи Украине
Жители Польши больше не хотят потакать решениям властей по Украине, пишет Myśl Polska. РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T15:39:00+03:00
2025-06-16T15:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
польша
варшава
радослав сикорский
кароль навроцкий
рафал тшасковски
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775023066_0:230:2692:1744_1920x0_80_0_0_faa5b3ae3d86cd7d3ef6748ce9b68080.jpg
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Жители Польши больше не хотят потакать решениям властей по Украине, пишет Myśl Polska."Еще до того, как Украина попросила Еврокомиссию организовать помощь других членов ЕС, Польша в инициативном порядке бросилась раньше всех оплачивать киевские кредиты. &lt;…&gt; Большинство поляков выступают против дальнейшей бездумной помощи Украине", — говорится в материале.Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава не откажется от поддержки Украины или укрепления обороны, несмотря на поражение правящей коалиции на президентских выборах. Министр также подчеркнул, что большая часть оборонных контрактов, которыми сейчас располагает Варшава, были подписаны при предыдущем правительстве.Во втором туре выборов президента 1 июня представитель оппозиции Кароль Навроцкий набрал 50,89% голосов избирателей, одержав победу над представителем правящей коалиции Рафалом Тшасковским, получившим 49,11%.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250616/ukraina-2023096853.html
https://ria.ru/20250616/ukraina-2022970907.html
украина
польша
варшава
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775023066_0:0:2692:2019_1920x0_80_0_0_8de5493d9e22545f511a77df0551241d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, польша, варшава, радослав сикорский, кароль навроцкий, рафал тшасковски, еврокомиссия, евросоюз, нато, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Польша, Варшава, Радослав Сикорский, Кароль Навроцкий, Рафал Тшасковски, Еврокомиссия, Евросоюз, НАТО, Россия
"Бросилась оплачивать". В Польше резко высказались о помощи Украине

Myśl Polska: жители Польши недовольны решениями властей по Украине

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги Украины и Польши
Флаги Украины и Польши - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаги Украины и Польши. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Жители Польши больше не хотят потакать решениям властей по Украине, пишет Myśl Polska.
"Еще до того, как Украина попросила Еврокомиссию организовать помощь других членов ЕС, Польша в инициативном порядке бросилась раньше всех оплачивать киевские кредиты. <…> Большинство поляков выступают против дальнейшей бездумной помощи Украине", — говорится в материале.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
СМИ рассказали, что ждет Украину после потери ее самого богатого союзника
Вчера, 12:26
Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава не откажется от поддержки Украины или укрепления обороны, несмотря на поражение правящей коалиции на президентских выборах. Министр также подчеркнул, что большая часть оборонных контрактов, которыми сейчас располагает Варшава, были подписаны при предыдущем правительстве.
Во втором туре выборов президента 1 июня представитель оппозиции Кароль Навроцкий набрал 50,89% голосов избирателей, одержав победу над представителем правящей коалиции Рафалом Тшасковским, получившим 49,11%.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
Украина — главный проигравший в ирано-израильской войне
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаПольшаВаршаваРадослав СикорскийКароль НавроцкийРафал ТшасковскиЕврокомиссияЕвросоюзНАТОРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала