https://ria.ru/20250616/ukraina-2023149467.html

"Бросилась оплачивать". В Польше резко высказались о помощи Украине

"Бросилась оплачивать". В Польше резко высказались о помощи Украине - РИА Новости, 16.06.2025

"Бросилась оплачивать". В Польше резко высказались о помощи Украине

Жители Польши больше не хотят потакать решениям властей по Украине, пишет Myśl Polska. РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T15:39:00+03:00

2025-06-16T15:39:00+03:00

2025-06-16T15:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

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радослав сикорский

кароль навроцкий

рафал тшасковски

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Жители Польши больше не хотят потакать решениям властей по Украине, пишет Myśl Polska."Еще до того, как Украина попросила Еврокомиссию организовать помощь других членов ЕС, Польша в инициативном порядке бросилась раньше всех оплачивать киевские кредиты. <…> Большинство поляков выступают против дальнейшей бездумной помощи Украине", — говорится в материале.Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава не откажется от поддержки Украины или укрепления обороны, несмотря на поражение правящей коалиции на президентских выборах. Министр также подчеркнул, что большая часть оборонных контрактов, которыми сейчас располагает Варшава, были подписаны при предыдущем правительстве.Во втором туре выборов президента 1 июня представитель оппозиции Кароль Навроцкий набрал 50,89% голосов избирателей, одержав победу над представителем правящей коалиции Рафалом Тшасковским, получившим 49,11%.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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