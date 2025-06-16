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Венгрия может прекратить поставки электроэнергии Киеву - РИА Новости, 16.06.2025
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14:19 16.06.2025 (обновлено: 15:20 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/ukraina-2023125976.html
Венгрия может прекратить поставки электроэнергии Киеву
Венгрия может прекратить поставки электроэнергии Киеву - РИА Новости, 16.06.2025
Венгрия может прекратить поставки электроэнергии Киеву
Венгрия поставляет более 40% украинского импорта электроэнергии и не уверена, что продолжит, если ее отрежут от энергоресурсов из России, как это предполагает... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T14:19:00+03:00
2025-06-16T15:20:00+03:00
венгрия
украина
петер сийярто
еврокомиссия
евросоюз
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БУДАПЕШТ, 16 июн - РИА Новости. Венгрия поставляет более 40% украинского импорта электроэнергии и не уверена, что продолжит, если ее отрежут от энергоресурсов из России, как это предполагает план Еврокомиссии, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто."Сегодня около 40-42% импорта электроэнергии на Украину поступает из Венгрии. Таким образом, Венгрия играет ключевую роль в энергоснабжении Украины. Но очевидно, что если энергоснабжение Венгрии подвергнется риску и станет неопределенным, это может серьезно повлиять на то, сможем ли мы продолжать поставки на Украину", - сказал Сийярто венгерским журналистам после заседания совета министров энергетики стран ЕС в Люксембурге, трансляцию вел телеканал М1.Глава венгерского МИД также сообщил, что задал на заседании вопрос о том, кто покроет неустойку Венгрии перед РФ, если ЕК заставит разорвать ее долгосрочный контракт на поставку российских нефти и газа до 2037 года.Ранее газета Financial Times сообщила, что ЕК предложит запрет контрактов на поставки газа из России в Евросоюз на основе торгового законодательства в попытке обойти вето обычно выступающих против Словакии и Венгрии.Еврокомиссия в начале мая представила проект дорожной карты по прекращению импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года. ЕК намерена в июне представить законодательное предложение о запрете всего импорта по новым российским газовым контрактам и существующим спотовым контрактам. Такой запрет должен вступить в силу до конца 2025 года. Также запрет может коснуться оставшегося импорта трубопроводного газа и СПГ, импортируемого из России по долгосрочным контрактам. Такой запрет должен вступить в силу не позднее конца 2027 года.
https://ria.ru/20250615/siyyarto-2022970199.html
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венгрия, украина, петер сийярто, еврокомиссия, евросоюз, киев, в мире
Венгрия, Украина, Петер Сийярто, Еврокомиссия, Евросоюз, Киев, В мире
Венгрия может прекратить поставки электроэнергии Киеву

Сийярто: Венгрия может прекратить поставки электроэнергии Киеву

© AP Photo / Anna SzilagyiЗдание Парламента Венгрии
Здание Парламента Венгрии - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© AP Photo / Anna Szilagyi
Здание Парламента Венгрии. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 16 июн - РИА Новости. Венгрия поставляет более 40% украинского импорта электроэнергии и не уверена, что продолжит, если ее отрежут от энергоресурсов из России, как это предполагает план Еврокомиссии, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Сегодня около 40-42% импорта электроэнергии на Украину поступает из Венгрии. Таким образом, Венгрия играет ключевую роль в энергоснабжении Украины. Но очевидно, что если энергоснабжение Венгрии подвергнется риску и станет неопределенным, это может серьезно повлиять на то, сможем ли мы продолжать поставки на Украину", - сказал Сийярто венгерским журналистам после заседания совета министров энергетики стран ЕС в Люксембурге, трансляцию вел телеканал М1.
Глава венгерского МИД также сообщил, что задал на заседании вопрос о том, кто покроет неустойку Венгрии перед РФ, если ЕК заставит разорвать ее долгосрочный контракт на поставку российских нефти и газа до 2037 года.
Ранее газета Financial Times сообщила, что ЕК предложит запрет контрактов на поставки газа из России в Евросоюз на основе торгового законодательства в попытке обойти вето обычно выступающих против Словакии и Венгрии.
Еврокомиссия в начале мая представила проект дорожной карты по прекращению импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года. ЕК намерена в июне представить законодательное предложение о запрете всего импорта по новым российским газовым контрактам и существующим спотовым контрактам. Такой запрет должен вступить в силу до конца 2025 года. Также запрет может коснуться оставшегося импорта трубопроводного газа и СПГ, импортируемого из России по долгосрочным контрактам. Такой запрет должен вступить в силу не позднее конца 2027 года.
Владимир Зеленский во время встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
"Серьезная угроза". Сийярто резко высказался о Зеленском и фон дер Ляйен
15 июня, 15:58
 
ВенгрияУкраинаПетер СийяртоЕврокомиссияЕвросоюзКиевВ мире
 
 
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