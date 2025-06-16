На Украине директора отеля оштрафуют из-за концерта Верки Сердючки
На Украине директора отеля оштрафуют на 10 долларов за концерт Верки Сердючки
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВерка Сердючка во время репетиции финала международного конкурса "Евровидение-2019"
Верка Сердючка во время репетиции финала международного конкурса "Евровидение-2019". Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Полиция на Украине привлекла к административной ответственности директора отеля, где во время выступления украинского певца Андрея Данилко, известного по сценическому образу Верки Сердючки, исполнялись песни на русском языке, сообщило в понедельник агентство "Украинские новости".
Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Кремень 14 июня заявил, что обратился в полицию из-за русскоязычных песен на концерте украинского певца Андрея Данилко, известного по сценическому образу Верки Сердючки. По информации украинского телеканала ТСН, концерт артиста состоялся в одном из киевских отелей. На нем, как рассказали очевидцы, исполнялись песни на русском языке.
"Полиция привлекла к административной ответственности директора заведения в Киевской области, где Верка Сердючка пела свои хиты на русском языке", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Украинских новостей.
По информации агентства, директору заведения грозит штраф в размере до 425 гривен (чуть более 10 долларов).
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.
В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии. Он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время, как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как указало в марте 2024 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке стран-участниц Европейского союза.