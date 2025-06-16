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На Украине директора отеля оштрафуют из-за концерта Верки Сердючки - РИА Новости, 16.06.2025
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13:53 16.06.2025 (обновлено: 13:54 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/ukraina-2023116729.html
На Украине директора отеля оштрафуют из-за концерта Верки Сердючки
На Украине директора отеля оштрафуют из-за концерта Верки Сердючки - РИА Новости, 16.06.2025
На Украине директора отеля оштрафуют из-за концерта Верки Сердючки
Полиция на Украине привлекла к административной ответственности директора отеля, где во время выступления украинского певца Андрея Данилко, известного по... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T13:53:00+03:00
2025-06-16T13:54:00+03:00
в мире
украина
киевская область
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верка сердючка (андрей данилко)
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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Полиция на Украине привлекла к административной ответственности директора отеля, где во время выступления украинского певца Андрея Данилко, известного по сценическому образу Верки Сердючки, исполнялись песни на русском языке, сообщило в понедельник агентство "Украинские новости". Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Кремень 14 июня заявил, что обратился в полицию из-за русскоязычных песен на концерте украинского певца Андрея Данилко, известного по сценическому образу Верки Сердючки. По информации украинского телеканала ТСН, концерт артиста состоялся в одном из киевских отелей. На нем, как рассказали очевидцы, исполнялись песни на русском языке. "Полиция привлекла к административной ответственности директора заведения в Киевской области, где Верка Сердючка пела свои хиты на русском языке", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Украинских новостей. По информации агентства, директору заведения грозит штраф в размере до 425 гривен (чуть более 10 долларов). После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии. Он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время, как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как указало в марте 2024 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке стран-участниц Европейского союза.
https://ria.ru/20250111/kiev-1993279721.html
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в мире, украина, киевская область, россия, верка сердючка (андрей данилко), верховная рада украины, еврокомиссия, оон, русский язык в мире
В мире, Украина, Киевская область, Россия, Верка Сердючка (Андрей Данилко), Верховная Рада Украины, Еврокомиссия, ООН, Русский язык в мире
На Украине директора отеля оштрафуют из-за концерта Верки Сердючки

На Украине директора отеля оштрафуют на 10 долларов за концерт Верки Сердючки

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВерка Сердючка во время репетиции финала международного конкурса "Евровидение-2019"
Верка Сердючка во время репетиции финала международного конкурса Евровидение-2019 - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Верка Сердючка во время репетиции финала международного конкурса "Евровидение-2019". Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Полиция на Украине привлекла к административной ответственности директора отеля, где во время выступления украинского певца Андрея Данилко, известного по сценическому образу Верки Сердючки, исполнялись песни на русском языке, сообщило в понедельник агентство "Украинские новости".
Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Кремень 14 июня заявил, что обратился в полицию из-за русскоязычных песен на концерте украинского певца Андрея Данилко, известного по сценическому образу Верки Сердючки. По информации украинского телеканала ТСН, концерт артиста состоялся в одном из киевских отелей. На нем, как рассказали очевидцы, исполнялись песни на русском языке.
Сотрудники полиции Украины - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
Слушавшие песни Shaman киевляне сделали дерзкое заявление после задержания
11 января, 19:02
"Полиция привлекла к административной ответственности директора заведения в Киевской области, где Верка Сердючка пела свои хиты на русском языке", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Украинских новостей.
По информации агентства, директору заведения грозит штраф в размере до 425 гривен (чуть более 10 долларов).
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.
В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии. Он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время, как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как указало в марте 2024 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке стран-участниц Европейского союза.
Верка Сердючка (Андрей Данилко) - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
Языковой омбудсмен Украины обратился в полицию из-за русских песен Сердючки
14 июня, 20:43
 
В миреУкраинаКиевская областьРоссияВерка Сердючка (Андрей Данилко)Верховная Рада УкраиныЕврокомиссияООНРусский язык в мире
 
 
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