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СМИ рассказали, что ждет Украину после потери ее самого богатого союзника - РИА Новости, 16.06.2025
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12:26 16.06.2025
https://ria.ru/20250616/ukraina-2023096853.html
СМИ рассказали, что ждет Украину после потери ее самого богатого союзника
СМИ рассказали, что ждет Украину после потери ее самого богатого союзника - РИА Новости, 16.06.2025
СМИ рассказали, что ждет Украину после потери ее самого богатого союзника
После отказа США поддерживать Украину Киеву придется искать новые источники ради восполнения своего вооружения, пишет Telegraph. РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T12:26:00+03:00
2025-06-16T12:26:00+03:00
в мире
киев
украина
европа
гуидо крозетто
министерство обороны италии
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. После отказа США поддерживать Украину Киеву придется искать новые источники ради восполнения своего вооружения, пишет Telegraph."У Киева есть лишь три выхода. Первый вариант — рассчитывать на помощь Европы в поставках необходимого ей оружия и оборудования. Второй вариант, предложенный Зеленским в начале этого месяца, заключается в закупке американского оружия на европейские деньги. Третий — производить необходимое оружие на украинских заводах, финансируемых за счет средств европейских союзников", — говорится в публикации.Обозреватель также посетовал, что страны Европы, пообещавшие поставлять помощь Украине, на самом деле только продемонстрировали, что они лишь хорошо могут давать пустые обещания.Накануне глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что Рим прекратит поставлять Киеву военную помощь после начала прекращения огня.
https://ria.ru/20250616/khegset-2023050623.html
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в мире, киев, украина, европа, гуидо крозетто, министерство обороны италии
В мире, Киев, Украина, Европа, Гуидо Крозетто, Министерство обороны Италии
СМИ рассказали, что ждет Украину после потери ее самого богатого союзника

Telegraph: Украине придется искать другие источники восполнения вооружения

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военный
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. После отказа США поддерживать Украину Киеву придется искать новые источники ради восполнения своего вооружения, пишет Telegraph.
«
"У Киева есть лишь три выхода. Первый вариант — рассчитывать на помощь Европы в поставках необходимого ей оружия и оборудования. Второй вариант, предложенный Зеленским в начале этого месяца, заключается в закупке американского оружия на европейские деньги. Третий — производить необходимое оружие на украинских заводах, финансируемых за счет средств европейских союзников", — говорится в публикации.
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Накануне глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что Рим прекратит поставлять Киеву военную помощь после начала прекращения огня.
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