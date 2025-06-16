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Конфликт на Украине показывает будущее войн, считает итальянский генерал - РИА Новости, 16.06.2025
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11:38 16.06.2025 (обновлено: 12:08 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/ukraina-2023083085.html
Конфликт на Украине показывает будущее войн, считает итальянский генерал
Конфликт на Украине показывает будущее войн, считает итальянский генерал - РИА Новости, 16.06.2025
Конфликт на Украине показывает будущее войн, считает итальянский генерал
Конфликт на Украине показывает будущее всех вооруженных противостояний в мире, заявил начальник главного штаба вооруженных сил Италии генерал Лучано Портолано. РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T11:38:00+03:00
2025-06-16T12:08:00+03:00
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РИМ, 16 июн – РИА Новости. Конфликт на Украине показывает будущее всех вооруженных противостояний в мире, заявил начальник главного штаба вооруженных сил Италии генерал Лучано Портолано. "Это конфликт, который демонстрирует все новые грани войн сегодняшнего и завтрашнего дня: беспилотники-шпионы, беспилотники-камикадзе, спутники, радиоэлектронная борьба, физический и киберсаботаж, искусственный интеллект, психологическая война с дезинформацией, которая ведется в социальных сетях, вылазки спецназа, массовое возвращение наемных ополченцев и так далее", - сказал он в интервью газете Corriere della Sera. По его мнению, конфликт на Украине ведется "на истощение", и Россия лучше оснащена для восстановления "в этом типе противостояния", считает он. Генерал добавил, что в настоящее время Россия продолжает наступать в Донбассе, "пользуясь благоприятным моментом, чтобы завоевать позиции в преддверии будущих переговоров".
https://ria.ru/20250616/ukraina-2023026672.html
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в мире, украина, россия
В мире, Украина, Россия
Конфликт на Украине показывает будущее войн, считает итальянский генерал

Генерал Портолано: конфликт на Украине показывает будущее всех войн в мире

© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащий ВСУ
Военнослужащий ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащий ВСУ. Архивное фото
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РИМ, 16 июн – РИА Новости. Конфликт на Украине показывает будущее всех вооруженных противостояний в мире, заявил начальник главного штаба вооруженных сил Италии генерал Лучано Портолано.
"Это конфликт, который демонстрирует все новые грани войн сегодняшнего и завтрашнего дня: беспилотники-шпионы, беспилотники-камикадзе, спутники, радиоэлектронная борьба, физический и киберсаботаж, искусственный интеллект, психологическая война с дезинформацией, которая ведется в социальных сетях, вылазки спецназа, массовое возвращение наемных ополченцев и так далее", - сказал он в интервью газете Corriere della Sera.
По его мнению, конфликт на Украине ведется "на истощение", и Россия лучше оснащена для восстановления "в этом типе противостояния", считает он. Генерал добавил, что в настоящее время Россия продолжает наступать в Донбассе, "пользуясь благоприятным моментом, чтобы завоевать позиции в преддверии будущих переговоров".
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