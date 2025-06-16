https://ria.ru/20250616/ukraina-2023037322.html

На Западе признали унизительную правду о Patriot на Украине

На Западе признали унизительную правду о Patriot на Украине - РИА Новости, 16.06.2025

На Западе признали унизительную правду о Patriot на Украине

Американские зенитно-ракетные комплексы Patriot становятся все менее эффективные на Украине против российских гиперзвуковых ракет и иранских беспилотников,... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T06:13:00+03:00

2025-06-16T06:13:00+03:00

2025-06-16T06:13:00+03:00

в мире

украина

киев

ближний восток

дональд трамп

министерство обороны сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0d/1932746284_0:177:3326:2048_1920x0_80_0_0_31025d53abb0134ed462ab5acd29bcfc.jpg

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Американские зенитно-ракетные комплексы Patriot становятся все менее эффективные на Украине против российских гиперзвуковых ракет и иранских беспилотников, признала британская газета The Telegraph."Американские ракетные системы Patriot, выпускаемые с 1981 года, становятся все менее эффективными против российских гиперзвуковых крылатых ракет и массированных роев <…> беспилотников "Герань", — говорится в материале.На прошлой неделе посол Израиля в Украине Михаил Бродский в интервью украинской журналистке Маричке Довбенко заявил, что Израиль передал Украине зенитные ракетные комплексы Patriot, которые ранее получил от США и использовал с начала 1990-х годов. Дипломат посетовал, что этой теме уделялось мало внимания в прессе. Он также отверг утверждения, что Тель-Авив не помог Киеву в военном плане.Позже заявление посла Тель-Авива в Киеве Михаила Бродского о передаче Украине устаревших ракетных комплексов Patriot не соответствует действительности, сообщили в ответе МИД Израиля на запрос РИА Новости.В свою очередь, газета Wall Street Journal сообщала, что администрация президента Дональда Трампа перераспределяет взрыватели для систем ПВО, которые изначально должны были передать Киеву, в пользу находящихся на Ближнем Востоке американских ВВС. По данным СМИ, Пентагон "без лишнего шума" уведомил комитет сената по вооруженным силам о том, что этот шаг был "обозначен министром обороны как неотложная задача".

https://ria.ru/20250614/ssha-2022744719.html

https://ria.ru/20250526/patriot-2019090892.html

украина

киев

ближний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, ближний восток, дональд трамп, министерство обороны сша