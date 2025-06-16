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На Западе признали унизительную правду о Patriot на Украине - РИА Новости, 16.06.2025
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06:13 16.06.2025
https://ria.ru/20250616/ukraina-2023037322.html
На Западе признали унизительную правду о Patriot на Украине
На Западе признали унизительную правду о Patriot на Украине - РИА Новости, 16.06.2025
На Западе признали унизительную правду о Patriot на Украине
Американские зенитно-ракетные комплексы Patriot становятся все менее эффективные на Украине против российских гиперзвуковых ракет и иранских беспилотников,... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T06:13:00+03:00
2025-06-16T06:13:00+03:00
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Американские зенитно-ракетные комплексы Patriot становятся все менее эффективные на Украине против российских гиперзвуковых ракет и иранских беспилотников, признала британская газета The Telegraph."Американские ракетные системы Patriot, выпускаемые с 1981 года, становятся все менее эффективными против российских гиперзвуковых крылатых ракет и массированных роев &lt;…&gt; беспилотников "Герань", — говорится в материале.На прошлой неделе посол Израиля в Украине Михаил Бродский в интервью украинской журналистке Маричке Довбенко заявил, что Израиль передал Украине зенитные ракетные комплексы Patriot, которые ранее получил от США и использовал с начала 1990-х годов. Дипломат посетовал, что этой теме уделялось мало внимания в прессе. Он также отверг утверждения, что Тель-Авив не помог Киеву в военном плане.Позже заявление посла Тель-Авива в Киеве Михаила Бродского о передаче Украине устаревших ракетных комплексов Patriot не соответствует действительности, сообщили в ответе МИД Израиля на запрос РИА Новости.В свою очередь, газета Wall Street Journal сообщала, что администрация президента Дональда Трампа перераспределяет взрыватели для систем ПВО, которые изначально должны были передать Киеву, в пользу находящихся на Ближнем Востоке американских ВВС. По данным СМИ, Пентагон "без лишнего шума" уведомил комитет сената по вооруженным силам о том, что этот шаг был "обозначен министром обороны как неотложная задача".
https://ria.ru/20250614/ssha-2022744719.html
https://ria.ru/20250526/patriot-2019090892.html
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в мире, украина, киев, ближний восток, дональд трамп, министерство обороны сша
В мире, Украина, Киев, Ближний Восток, Дональд Трамп, Министерство обороны США
На Западе признали унизительную правду о Patriot на Украине

Telegraph: комплексы Patriot оказались бесполезны против российских ракет и БПЛА

© AP Photo / Czarek SokolowskiЗенитный ракетный комплекс Patriot
Зенитный ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Зенитный ракетный комплекс Patriot . Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Американские зенитно-ракетные комплексы Patriot становятся все менее эффективные на Украине против российских гиперзвуковых ракет и иранских беспилотников, признала британская газета The Telegraph.
"Американские ракетные системы Patriot, выпускаемые с 1981 года, становятся все менее эффективными против российских гиперзвуковых крылатых ракет и массированных роев <…> беспилотников "Герань", — говорится в материале.
Американские зенитные ракетные комплексы Patriot - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
США задействовали Patriot при ответной атаке Ирана по Израилю, пишут СМИ
14 июня, 03:49
На прошлой неделе посол Израиля в Украине Михаил Бродский в интервью украинской журналистке Маричке Довбенко заявил, что Израиль передал Украине зенитные ракетные комплексы Patriot, которые ранее получил от США и использовал с начала 1990-х годов. Дипломат посетовал, что этой теме уделялось мало внимания в прессе. Он также отверг утверждения, что Тель-Авив не помог Киеву в военном плане.
Позже заявление посла Тель-Авива в Киеве Михаила Бродского о передаче Украине устаревших ракетных комплексов Patriot не соответствует действительности, сообщили в ответе МИД Израиля на запрос РИА Новости.
В свою очередь, газета Wall Street Journal сообщала, что администрация президента Дональда Трампа перераспределяет взрыватели для систем ПВО, которые изначально должны были передать Киеву, в пользу находящихся на Ближнем Востоке американских ВВС. По данным СМИ, Пентагон "без лишнего шума" уведомил комитет сената по вооруженным силам о том, что этот шаг был "обозначен министром обороны как неотложная задача".
Зенитно-ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
WP: в Киеве считают, что США не будут передавать Patriot в качестве помощи
26 мая, 13:06
 
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