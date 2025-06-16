На Западе признали унизительную правду о Patriot на Украине
Telegraph: комплексы Patriot оказались бесполезны против российских ракет и БПЛА
© AP Photo / Czarek SokolowskiЗенитный ракетный комплекс Patriot
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Зенитный ракетный комплекс Patriot . Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Американские зенитно-ракетные комплексы Patriot становятся все менее эффективные на Украине против российских гиперзвуковых ракет и иранских беспилотников, признала британская газета The Telegraph.
"Американские ракетные системы Patriot, выпускаемые с 1981 года, становятся все менее эффективными против российских гиперзвуковых крылатых ракет и массированных роев <…> беспилотников "Герань", — говорится в материале.
На прошлой неделе посол Израиля в Украине Михаил Бродский в интервью украинской журналистке Маричке Довбенко заявил, что Израиль передал Украине зенитные ракетные комплексы Patriot, которые ранее получил от США и использовал с начала 1990-х годов. Дипломат посетовал, что этой теме уделялось мало внимания в прессе. Он также отверг утверждения, что Тель-Авив не помог Киеву в военном плане.
Позже заявление посла Тель-Авива в Киеве Михаила Бродского о передаче Украине устаревших ракетных комплексов Patriot не соответствует действительности, сообщили в ответе МИД Израиля на запрос РИА Новости.
В свою очередь, газета Wall Street Journal сообщала, что администрация президента Дональда Трампа перераспределяет взрыватели для систем ПВО, которые изначально должны были передать Киеву, в пользу находящихся на Ближнем Востоке американских ВВС. По данным СМИ, Пентагон "без лишнего шума" уведомил комитет сената по вооруженным силам о том, что этот шаг был "обозначен министром обороны как неотложная задача".