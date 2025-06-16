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СМИ: Украину бросил самый богатый союзник - РИА Новости, 16.06.2025
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00:44 16.06.2025
https://ria.ru/20250616/ukraina-2023026672.html
СМИ: Украину бросил самый богатый союзник
СМИ: Украину бросил самый богатый союзник - РИА Новости, 16.06.2025
СМИ: Украину бросил самый богатый союзник
Украина лишилась своего самого богатого и могущественного союзника, поскольку Соединенные Штаты сократили поставки военной помощи, пишет британская газета The... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T00:44:00+03:00
2025-06-16T00:44:00+03:00
в мире
киев
ближний восток
украина
владимир зеленский
дональд трамп
министерство обороны сша
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Украина лишилась своего самого богатого и могущественного союзника, поскольку Соединенные Штаты сократили поставки военной помощи, пишет британская газета The Telegraph."Некоторые из программ эпохи Байдена все еще находятся в стадии разработки. Но горький итог для Киева в том, что его бросил самый могущественный и богатый союзник", — говорится в материале.Издание отмечает, что киевскому режиму остается три варианта действий: полагаться на помощь Европы, попытаться заключить оружейную сделку с Вашингтоном или развить собственное производство оружия и техники.Владимир Зеленский ранее в интервью ABC пожаловался, что США отправили на Ближний Восток 20 тысяч ракет, предназначавшихся Киеву.В свою очередь, газета Wall Street Journal сообщала, что администрация президента Дональда Трампа перераспределяет взрыватели для систем ПВО, которые изначально должны были передать Киеву, в пользу находящихся на Ближнем Востоке американских ВВС. По данным СМИ, Пентагон "без лишнего шума" уведомил комитет сената по вооруженным силам о том, что этот шаг был "обозначен министром обороны как неотложная задача".
https://ria.ru/20250615/ssha-2022967822.html
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в мире, киев, ближний восток, украина, владимир зеленский, дональд трамп, министерство обороны сша
В мире, Киев, Ближний Восток, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Министерство обороны США
СМИ: Украину бросил самый богатый союзник

The Telegraph: США бросили Украину, сократив поставки военной помощи

© AP Photo / Jacquelyn MartinФлаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне
Флаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Флаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Украина лишилась своего самого богатого и могущественного союзника, поскольку Соединенные Штаты сократили поставки военной помощи, пишет британская газета The Telegraph.
"Некоторые из программ эпохи Байдена все еще находятся в стадии разработки. Но горький итог для Киева в том, что его бросил самый могущественный и богатый союзник", — говорится в материале.
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Издание отмечает, что киевскому режиму остается три варианта действий: полагаться на помощь Европы, попытаться заключить оружейную сделку с Вашингтоном или развить собственное производство оружия и техники.
Владимир Зеленский ранее в интервью ABC пожаловался, что США отправили на Ближний Восток 20 тысяч ракет, предназначавшихся Киеву.
В свою очередь, газета Wall Street Journal сообщала, что администрация президента Дональда Трампа перераспределяет взрыватели для систем ПВО, которые изначально должны были передать Киеву, в пользу находящихся на Ближнем Востоке американских ВВС. По данным СМИ, Пентагон "без лишнего шума" уведомил комитет сената по вооруженным силам о том, что этот шаг был "обозначен министром обороны как неотложная задача".
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В миреКиевБлижний ВостокУкраинаВладимир ЗеленскийДональд ТрампМинистерство обороны США
 
 
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