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Украина — главный проигравший в ирано-израильской войне - РИА Новости, 16.06.2025
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08:00 16.06.2025 (обновлено: 08:03 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/ukraina-2022970907.html
Украина — главный проигравший в ирано-израильской войне
Украина — главный проигравший в ирано-израильской войне - РИА Новости, 16.06.2025
Украина — главный проигравший в ирано-израильской войне
Украины больше нет! Она просто исчезла! Во всяком случае, такой вывод можно сделать, если пролистать западные газеты или послушать новостные выпуски их основных РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T08:00:00+03:00
2025-06-16T08:03:00+03:00
украина
израиль
киев
дональд трамп
владимир зеленский
министерство обороны сша
вооруженные силы украины
нато
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Украины больше нет! Она просто исчезла! Во всяком случае, такой вывод можно сделать, если пролистать западные газеты или послушать новостные выпуски их основных телеканалов. Украинская тематика не только пропала с первых полос, но и совсем выпала из мировой повестки на фоне эмоционального обсуждения обмена ударами между Израилем и Ираном.И видно, что это очень нервирует киевские власти. Первым там тревогу забило Министерство иностранных дел, которое выпустило специальное заявление, выразив озабоченность в связи с негативным влиянием конфликта на нефтяные рынки. Все остальное, по мнению украинских дипломатов, отходит на задний план.Эту же невероятно мудрую мысль затем развил и Владимир Зеленский, тоже в первую очередь выделив рост цен на нефть, а не человеческие жертвы и разрушения: "Для Украины это отрицательно, ведь РФ усиливается за счет больших доходов от экспорта нефти". А затем он же выразил обеспокоенность в связи с возможной остановкой военной помощи киевскому режиму: "Никто не претендует на отношения Америки и Израиля, но мы бы хотели, чтобы не уменьшалась помощь Украине из-за этого. А в прошлый раз это был фактор, который замедлил помощь Украине".Киевские вожаки пока не произносят вслух страшного предположения о том, что Западу на данном этапе стало как-то не до Украины. Но украинские эксперты и журналисты в один голос разбирают возможные последствия и сходятся в том, что для Украины они — исключительно негативные. Помимо указанных выше экономических проблем (скачок цен на нефть), там отмечают также военные, политические и информационные вызовы.Ясно, что к военным проблемам в первую очередь относят неминуемое снижение военных поставок в связи с вероятным перенаправлением грузов с западными вооружениями в Израиль. Польский политолог, профессор Адам Виломский, уже назначил главного проигравшего во вспыхнувшем конфликте: "Начало войны на Ближнем Востоке — поражение Украины. Теперь все зенитные ракеты отправятся в Израиль. Киев — последний в иерархии американской помощи".Сейчас даже смешно вспомнить, что еще недавно Зеленский требовал перенаправить с Ближнего Востока на Украину системы ПВО и ракеты. Всего неделю назад он жаловался в интервью ABC News на то, что США перебросили в Израиль 20 тысяч ракет, якобы до этого предназначавшихся для Киева. А еще раньше он заявлял, что был шокирован отказом Израиля предоставлять ему свои системы ПВО. И даже сообщал, что Бенджамин Нетаньяху обещал ему это.Еще до нанесения ударов по Ирану министр обороны США Пит Хегсет сделал больно обитателям офиса на Банковой, заявив о неминуемом сокращении военной помощи Украине. Забавно, что Зеленский выразил надежду на то, что слова шефа Пентагона ничего не стоят, — явно судит по отношению к своим обещаниям. В интервью американскому каналу Newsmax он заявил: "Я еще очень сильно надеюсь, что эти сигналы — это только сигналы. В конце концов, мы с вами понимаем, кто главный в доме. И поэтому очень важно, чтобы президент Трамп не подтверждал слова министра своими действиями". То есть экс-кавээнщик всерьез полагает, что в Америке одна рука не знает, что делает другая.Собственно, в этом и кроется основная политическая проблема киевского режима, связанная с обострением ситуации на Ближнем Востоке. Команда Банковой больше всего переживает по поводу бесповоротного перемещения фокуса внимания президента США Дональда Трампа туда. И сам Зеленский прямо признается, что ему в этой связи очень тяжело поддерживать моральный дух в ВСУ и в целом в стране. Поэтому он и не скрывает, что собирается приложить максимум усилий для убеждения Трампа и европейских спонсоров Украины в необходимости продолжить поддержку, рассчитывая в первую очередь на саммит "Большой семерки", стартовавший в воскресенье в Канаде, и на предстоящую встречу лидеров стран НАТО в Гааге.Вдобавок ко всему — проблема, связанная с информационном фронтом: упомянутое исчезновение Украины из инфополя западной аудитории. В Киеве всегда ревностно относились к снижению внимания мировых медиа. Еще два года назад там подробно разбирали, "какие СМИ прекратили писать об Украине на фоне войны в Израиле". И тщательно мониторили ситуацию, вырабатывая рекомендации о том, как усилить внимание прессы.Сейчас там пытаются подбодрить друг друга, говоря о том, что "российская агрессия против Украины уже давно стала слишком глобальной и важной историей, оказывающей колоссальное влияние на Европу и весь мир, поэтому вытеснить ее на задворки общественного внимания точно не получится". Но ведь пока что получается! Ясно, что для России и для самой Украины эта тема всегда будет первостепенной, поскольку напрямую касается нас. Но в Киеве могли бы вспомнить немало примеров, как вдруг по мановению волшебной палочки западные СМИ стремительно "забывали" те или иные темы, еще вчера казавшиеся первостепенными. Пусть на Украине, например, подумают о том, куда делось глобальное потепление, еще недавно бывшее в фокусе мейнстримных СМИ.При этом мы должны понимать природу режима, окопавшегося в Киеве. Как только он действительно почувствует перечисленные выше угрозы, Зеленский и Ко обязательно постараются совершить самые страшные провокации, чтобы вернуться в повестку. Загнанные в угол, эти безумцы будут огрызаться до последнего. И эти риски нам, конечно, следует учитывать.
https://ria.ru/20250615/soyuznik-2022969626.html
https://ria.ru/20250615/oruzhie-2022827209.html
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Владимир Корнилов
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украина, израиль, киев, дональд трамп, владимир зеленский, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, нато, обострение конфликта между израилем и ираном, аналитика
Украина, Израиль, Киев, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины, НАТО, Обострение конфликта между Израилем и Ираном, Аналитика

Украина — главный проигравший в ирано-израильской войне

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
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Украинский политолог Владимир Корнилов
Владимир Корнилов
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Украины больше нет! Она просто исчезла! Во всяком случае, такой вывод можно сделать, если пролистать западные газеты или послушать новостные выпуски их основных телеканалов. Украинская тематика не только пропала с первых полос, но и совсем выпала из мировой повестки на фоне эмоционального обсуждения обмена ударами между Израилем и Ираном.
И видно, что это очень нервирует киевские власти. Первым там тревогу забило Министерство иностранных дел, которое выпустило специальное заявление, выразив озабоченность в связи с негативным влиянием конфликта на нефтяные рынки. Все остальное, по мнению украинских дипломатов, отходит на задний план.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
"Прекратим поддержку". Украину планирует бросить важный союзник
Вчера, 15:52
Эту же невероятно мудрую мысль затем развил и Владимир Зеленский, тоже в первую очередь выделив рост цен на нефть, а не человеческие жертвы и разрушения: "Для Украины это отрицательно, ведь РФ усиливается за счет больших доходов от экспорта нефти". А затем он же выразил обеспокоенность в связи с возможной остановкой военной помощи киевскому режиму: "Никто не претендует на отношения Америки и Израиля, но мы бы хотели, чтобы не уменьшалась помощь Украине из-за этого. А в прошлый раз это был фактор, который замедлил помощь Украине".
Киевские вожаки пока не произносят вслух страшного предположения о том, что Западу на данном этапе стало как-то не до Украины. Но украинские эксперты и журналисты в один голос разбирают возможные последствия и сходятся в том, что для Украины они — исключительно негативные. Помимо указанных выше экономических проблем (скачок цен на нефть), там отмечают также военные, политические и информационные вызовы.
Ясно, что к военным проблемам в первую очередь относят неминуемое снижение военных поставок в связи с вероятным перенаправлением грузов с западными вооружениями в Израиль. Польский политолог, профессор Адам Виломский, уже назначил главного проигравшего во вспыхнувшем конфликте: "Начало войны на Ближнем Востоке — поражение Украины. Теперь все зенитные ракеты отправятся в Израиль. Киев — последний в иерархии американской помощи".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
Без ядерного оружия Россию и Белоруссию бомбили бы как Иран
Вчера, 08:00
Сейчас даже смешно вспомнить, что еще недавно Зеленский требовал перенаправить с Ближнего Востока на Украину системы ПВО и ракеты. Всего неделю назад он жаловался в интервью ABC News на то, что США перебросили в Израиль 20 тысяч ракет, якобы до этого предназначавшихся для Киева. А еще раньше он заявлял, что был шокирован отказом Израиля предоставлять ему свои системы ПВО. И даже сообщал, что Бенджамин Нетаньяху обещал ему это.
Еще до нанесения ударов по Ирану министр обороны США Пит Хегсет сделал больно обитателям офиса на Банковой, заявив о неминуемом сокращении военной помощи Украине. Забавно, что Зеленский выразил надежду на то, что слова шефа Пентагона ничего не стоят, — явно судит по отношению к своим обещаниям. В интервью американскому каналу Newsmax он заявил: "Я еще очень сильно надеюсь, что эти сигналы — это только сигналы. В конце концов, мы с вами понимаем, кто главный в доме. И поэтому очень важно, чтобы президент Трамп не подтверждал слова министра своими действиями". То есть экс-кавээнщик всерьез полагает, что в Америке одна рука не знает, что делает другая.
Собственно, в этом и кроется основная политическая проблема киевского режима, связанная с обострением ситуации на Ближнем Востоке. Команда Банковой больше всего переживает по поводу бесповоротного перемещения фокуса внимания президента США Дональда Трампа туда. И сам Зеленский прямо признается, что ему в этой связи очень тяжело поддерживать моральный дух в ВСУ и в целом в стране. Поэтому он и не скрывает, что собирается приложить максимум усилий для убеждения Трампа и европейских спонсоров Украины в необходимости продолжить поддержку, рассчитывая в первую очередь на саммит "Большой семерки", стартовавший в воскресенье в Канаде, и на предстоящую встречу лидеров стран НАТО в Гааге.
Солдаты на военной базе США В Сирии - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
СМИ рассказали, почему США отобрали ПВО у Украины
Вчера, 15:34
Вдобавок ко всему — проблема, связанная с информационном фронтом: упомянутое исчезновение Украины из инфополя западной аудитории. В Киеве всегда ревностно относились к снижению внимания мировых медиа. Еще два года назад там подробно разбирали, "какие СМИ прекратили писать об Украине на фоне войны в Израиле". И тщательно мониторили ситуацию, вырабатывая рекомендации о том, как усилить внимание прессы.
Сейчас там пытаются подбодрить друг друга, говоря о том, что "российская агрессия против Украины уже давно стала слишком глобальной и важной историей, оказывающей колоссальное влияние на Европу и весь мир, поэтому вытеснить ее на задворки общественного внимания точно не получится". Но ведь пока что получается! Ясно, что для России и для самой Украины эта тема всегда будет первостепенной, поскольку напрямую касается нас. Но в Киеве могли бы вспомнить немало примеров, как вдруг по мановению волшебной палочки западные СМИ стремительно "забывали" те или иные темы, еще вчера казавшиеся первостепенными. Пусть на Украине, например, подумают о том, куда делось глобальное потепление, еще недавно бывшее в фокусе мейнстримных СМИ.
При этом мы должны понимать природу режима, окопавшегося в Киеве. Как только он действительно почувствует перечисленные выше угрозы, Зеленский и Ко обязательно постараются совершить самые страшные провокации, чтобы вернуться в повестку. Загнанные в угол, эти безумцы будут огрызаться до последнего. И эти риски нам, конечно, следует учитывать.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
Европа выбрала самый удачный момент для нового пакета санкций
Вчера, 08:00
 
УкраинаИзраильКиевДональд ТрампВладимир ЗеленскийМинистерство обороны СШАВооруженные силы УкраиныНАТООбострение конфликта между Израилем и ИраномАналитика
 
 
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Израильские спасатели на дежурстве после иранского ракетного удара по центру Тель-АвиваОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортажВчера, 23:03
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