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Россиянам назвали главную киберугрозу в 2025 году - РИА Новости, 16.06.2025
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06:24 16.06.2025 (обновлено: 06:26 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/ugroza-2023038045.html
Россиянам назвали главную киберугрозу в 2025 году
Россиянам назвали главную киберугрозу в 2025 году - РИА Новости, 16.06.2025
Россиянам назвали главную киберугрозу в 2025 году
Мошеннические звонки в мессенджерах стали главной киберугрозой для россиян в 2025 году, а основой успешных атак являются утекшие персональные данные, рассказал... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T06:24:00+03:00
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Мошеннические звонки в мессенджерах стали главной киберугрозой для россиян в 2025 году, а основой успешных атак являются утекшие персональные данные, рассказал РИА Новости глава ГК "Солар" Игорь Ляпунов. "Это мы сейчас видим на исследованиях - более 60% граждан России хорошо понимают важность защиты. Для всех собственная защита стала важным фактором. Что сейчас является основным мечом и угрозой - это, безусловно, фрод в мессенджерах. ... Основа успешных фродовских атак на человека - это его персональные данные. ... Сейчас банки, операторы связи государство прилагает много усилий для того, чтобы бороться с фродом", - сказал Ляпунов. "Вот в субботу мне поступил звонок через WhatsApp (принадлежит компании Meta*, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ - ред.). Неизвестный номер, но аватарка, как у моей мамы. Ничего святого. Мне было очень интересно, я взял трубку, они попытались дипфейк сделать, женщина в возрасте пыталась мне что-то сказать. Рядом кто-то был, я сказал: "Простите, дайте я с мошенниками поговорю". Они услышали и отключились", - поделился он. Мошенническим звонкам в мессенджерах сложно противостоять - даже если заблокировать WhatsApp и Telegram, злоумышленники найдут тот мессенджер, через который они будут звонить, объяснил Ляпунов. Для борьбы с фродом нужны комплексные меры: сначала защита персональных данных и развитие киберграмотности, далее - защита платформ, через которые могут идти звонки, коммуникации с пользователем. Следующим этапам, рассказал глава "Солара", становится контроль финансовых операций. "Последняя часть - это, конечно, то, чему сейчас много внимания уделяют правоохранители и Центральный банк, - это блокирование незаконного вывода украденных средств. С каждым новым нашим усилием по защите, конверсии звонков уменьшаются, выводы денег усложняется, что делает экономическую модель темной стороны менее маржинальной, с значит в перспективе - не выгодной", - объяснил Ляпунов.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250614/moshenniki-2022782639.html
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технологии, россия, whatsapp inc., telegram
Технологии, Россия, WhatsApp Inc., Telegram
Россиянам назвали главную киберугрозу в 2025 году

Мошеннические звонки в мессенджерах стали главной киберугрозой для россиян

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Мошеннические звонки в мессенджерах стали главной киберугрозой для россиян в 2025 году, а основой успешных атак являются утекшие персональные данные, рассказал РИА Новости глава ГК "Солар" Игорь Ляпунов.
"Это мы сейчас видим на исследованиях - более 60% граждан России хорошо понимают важность защиты. Для всех собственная защита стала важным фактором. Что сейчас является основным мечом и угрозой - это, безусловно, фрод в мессенджерах. ... Основа успешных фродовских атак на человека - это его персональные данные. ... Сейчас банки, операторы связи государство прилагает много усилий для того, чтобы бороться с фродом", - сказал Ляпунов.
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"Вот в субботу мне поступил звонок через WhatsApp (принадлежит компании Meta*, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ - ред.). Неизвестный номер, но аватарка, как у моей мамы. Ничего святого. Мне было очень интересно, я взял трубку, они попытались дипфейк сделать, женщина в возрасте пыталась мне что-то сказать. Рядом кто-то был, я сказал: "Простите, дайте я с мошенниками поговорю". Они услышали и отключились", - поделился он.
Мошенническим звонкам в мессенджерах сложно противостоять - даже если заблокировать WhatsApp и Telegram, злоумышленники найдут тот мессенджер, через который они будут звонить, объяснил Ляпунов.
Для борьбы с фродом нужны комплексные меры: сначала защита персональных данных и развитие киберграмотности, далее - защита платформ, через которые могут идти звонки, коммуникации с пользователем. Следующим этапам, рассказал глава "Солара", становится контроль финансовых операций.
"Последняя часть - это, конечно, то, чему сейчас много внимания уделяют правоохранители и Центральный банк, - это блокирование незаконного вывода украденных средств. С каждым новым нашим усилием по защите, конверсии звонков уменьшаются, выводы денег усложняется, что делает экономическую модель темной стороны менее маржинальной, с значит в перспективе - не выгодной", - объяснил Ляпунов.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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