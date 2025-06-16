https://ria.ru/20250616/udar-2023182811.html

В Тель-Авиве после иранской атаки повреждены десятки жилых домов

В Тель-Авиве после иранской атаки повреждены десятки жилых домов - РИА Новости, 16.06.2025

В Тель-Авиве после иранской атаки повреждены десятки жилых домов

Десятки жилых домов получили серьезные повреждения в Тель-Авиве в результате ночного ракетного удара по городу, коммунальные службы с раннего утра продолжают... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T18:25:00+03:00

2025-06-16T18:25:00+03:00

2025-06-16T23:56:00+03:00

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тель-авив

обострение конфликта между израилем и ираном

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ТЕЛЬ-АВИВ, 16 июн - РИА Новости. Десятки жилых домов получили серьезные повреждения в Тель-Авиве в результате ночного ракетного удара по городу, коммунальные службы с раннего утра продолжают разбор завалов, передает корреспондент РИА Новости. После ночного ракетного удара Ирана по центру Израиля в Тель-Авиве и пригородах по меньшей мере в четыре жилых районах были зафиксированы прилеты ракет. На одной из улиц в центральной части города, где как правило бывает большое количество туристов, взрывной волной выбило витрины десятков магазинов. Несколько близлежащих домов получили сильные повреждения. Десятки жителей города потеряли жилье и вынуждены искать временное убежище. По официальным данным властей, за трое суток ракетных атак из Ирана в Израиле погибли 24 человека, а еще почти 600 получили ранения, большинство из которых относятся к легким травмам. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,2 тысячи пострадавших. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.

https://ria.ru/20250613/voyna-2022648438.html

https://ria.ru/20250615/izrail-2022956541.html

https://ria.ru/20250616/udar-2023108784.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Поврежденные жилые дома в Тель-Авиве Десятки жилых домов повреждены в Тель-Авиве после ночного ракетного удара Ирана, передает корреспондент РИА Новости 2025-06-16T18:25 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, иран, израиль, тель-авив, обострение конфликта между израилем и ираном