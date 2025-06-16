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Российские войска нанесли удары по предприятиям ВПК Украины
Российские войска нанесли удары по предприятиям ВПК Украины - РИА Новости, 16.06.2025
Российские войска нанесли удары по предприятиям ВПК Украины
Российские военные за сутки нанесли поражение, в числе прочего, предприятию военно-промышленного комплекса Украины, сообщило в понедельник министерство обороны... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T12:10:00+03:00
2025-06-16T12:10:00+03:00
2025-06-16T13:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
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министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Российские военные за сутки нанесли поражение, в числе прочего, предприятию военно-промышленного комплекса Украины, сообщило в понедельник министерство обороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение предприятию военно-промышленного комплекса Украины, учебному центру ВСУ, радиолокационным станциям противовоздушной обороны, цехам сборки, хранения и пунктам управления ударными беспилотными летательными аппаратами, складам боеприпасов, взрывчатых веществ и материальных средств, а также пунктам временной дислокации подразделений украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 156 районах", - говорится в сводке военного ведомства.Ранее украинский Telegram-канал "Новини.Live" сообщал, что к Киеве прогремели взрывы. Перед этим в украинской столице, а также в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Черниговской, Сумской и Винницкой областях объявили воздушную тревогу.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по объектам ВПК Украины, местам расположения личного состава и техники противника.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Российские войска нанесли удары по предприятиям ВПК Украины
Минобороны: ВС РФ за сутки нанесли поражение предприятиям ВПК Украины