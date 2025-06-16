https://ria.ru/20250616/udar-2023092993.html

Российские войска нанесли удары по предприятиям ВПК Украины

Российские войска нанесли удары по предприятиям ВПК Украины - РИА Новости, 16.06.2025

Российские войска нанесли удары по предприятиям ВПК Украины

Российские военные за сутки нанесли поражение, в числе прочего, предприятию военно-промышленного комплекса Украины, сообщило в понедельник министерство обороны... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T12:10:00+03:00

2025-06-16T12:10:00+03:00

2025-06-16T13:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Российские военные за сутки нанесли поражение, в числе прочего, предприятию военно-промышленного комплекса Украины, сообщило в понедельник министерство обороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение предприятию военно-промышленного комплекса Украины, учебному центру ВСУ, радиолокационным станциям противовоздушной обороны, цехам сборки, хранения и пунктам управления ударными беспилотными летательными аппаратами, складам боеприпасов, взрывчатых веществ и материальных средств, а также пунктам временной дислокации подразделений украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 156 районах", - говорится в сводке военного ведомства.Ранее украинский Telegram-канал "Новини.Live" сообщал, что к Киеве прогремели взрывы. Перед этим в украинской столице, а также в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Черниговской, Сумской и Винницкой областях объявили воздушную тревогу.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по объектам ВПК Украины, местам расположения личного состава и техники противника.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины