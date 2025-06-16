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Подмосковье запустило программу поддержки учителей и выпускников педвузов - РИА Новости, 16.06.2025
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Новости Подмосковья
 
19:23 16.06.2025
https://ria.ru/20250616/uchitelya-2023194327.html
Подмосковье запустило программу поддержки учителей и выпускников педвузов
Подмосковье запустило программу поддержки учителей и выпускников педвузов - РИА Новости, 16.06.2025
Подмосковье запустило программу поддержки учителей и выпускников педвузов
Московская область запустила крупную программу поддержки "Топ-100 лучших учителей и выпускников педагогических вузов". Проектом предусмотрены особые привилегии... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T19:23:00+03:00
2025-06-16T19:23:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Московская область запустила крупную программу поддержки "Топ-100 лучших учителей и выпускников педагогических вузов". Проектом предусмотрены особые привилегии для преподавателей математики, русского языка и литературы, физики, химии, биологии, информатики, а также для учителей начальных классов. Об этом сообщил 360.ru.Как пояснила вице-губернатор региона Людмила Болатаева, власти стараются привлечь в подмосковные школы высококвалифицированных педагогов и талантливых выпускников."Новый проект предусматривает единовременные выплаты до 1,5 миллиона рублей опытным педагогам, а также выплату при трудоустройстве выпускникам – 500 тысяч рублей", – рассказала Болатаева.Для участия в программе кандидаты должны соответствовать строгим критериям: высокий средний балл учебы (не менее 65% оценок "отлично" и 35% "хорошо" либо диплом с отличием), активная деятельность в конкурсных и научных мероприятиях. Дополнительным плюсом станут награды и достижения в педагогической сфере.Данная мера разработана в рамках стратегии по укреплению педагогического состава школ региона и представляет уникальную возможность для учителей построить успешную карьеру с хорошей оплатой труда и полным соцпакетом.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Подмосковье запустило программу поддержки учителей и выпускников педвузов

© РИА Новости / Сергей ПятаковУчительница и ученики перед началом урока в школе
Учительница и ученики перед началом урока в школе - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Московская область запустила крупную программу поддержки "Топ-100 лучших учителей и выпускников педагогических вузов". Проектом предусмотрены особые привилегии для преподавателей математики, русского языка и литературы, физики, химии, биологии, информатики, а также для учителей начальных классов. Об этом сообщил 360.ru.
Как пояснила вице-губернатор региона Людмила Болатаева, власти стараются привлечь в подмосковные школы высококвалифицированных педагогов и талантливых выпускников.
"Новый проект предусматривает единовременные выплаты до 1,5 миллиона рублей опытным педагогам, а также выплату при трудоустройстве выпускникам – 500 тысяч рублей", – рассказала Болатаева.
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Для участия в программе кандидаты должны соответствовать строгим критериям: высокий средний балл учебы (не менее 65% оценок "отлично" и 35% "хорошо" либо диплом с отличием), активная деятельность в конкурсных и научных мероприятиях. Дополнительным плюсом станут награды и достижения в педагогической сфере.
Данная мера разработана в рамках стратегии по укреплению педагогического состава школ региона и представляет уникальную возможность для учителей построить успешную карьеру с хорошей оплатой труда и полным соцпакетом.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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