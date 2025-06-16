https://ria.ru/20250616/uchitelya-2023194327.html

Подмосковье запустило программу поддержки учителей и выпускников педвузов

Подмосковье запустило программу поддержки учителей и выпускников педвузов - РИА Новости, 16.06.2025

Подмосковье запустило программу поддержки учителей и выпускников педвузов

Московская область запустила крупную программу поддержки "Топ-100 лучших учителей и выпускников педагогических вузов". Проектом предусмотрены особые привилегии... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T19:23:00+03:00

2025-06-16T19:23:00+03:00

2025-06-16T19:23:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Московская область запустила крупную программу поддержки "Топ-100 лучших учителей и выпускников педагогических вузов". Проектом предусмотрены особые привилегии для преподавателей математики, русского языка и литературы, физики, химии, биологии, информатики, а также для учителей начальных классов. Об этом сообщил 360.ru.Как пояснила вице-губернатор региона Людмила Болатаева, власти стараются привлечь в подмосковные школы высококвалифицированных педагогов и талантливых выпускников."Новый проект предусматривает единовременные выплаты до 1,5 миллиона рублей опытным педагогам, а также выплату при трудоустройстве выпускникам – 500 тысяч рублей", – рассказала Болатаева.Для участия в программе кандидаты должны соответствовать строгим критериям: высокий средний балл учебы (не менее 65% оценок "отлично" и 35% "хорошо" либо диплом с отличием), активная деятельность в конкурсных и научных мероприятиях. Дополнительным плюсом станут награды и достижения в педагогической сфере.Данная мера разработана в рамках стратегии по укреплению педагогического состава школ региона и представляет уникальную возможность для учителей построить успешную карьеру с хорошей оплатой труда и полным соцпакетом.

https://ria.ru/20250616/ege-2023178266.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александр Зиновьев

московская область (подмосковье)