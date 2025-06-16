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В Москву вернулись российские ученые, участвовавшие в конференции в Иране
В Москву вернулись российские ученые, участвовавшие в конференции в Иране - РИА Новости, 16.06.2025
В Москву вернулись российские ученые, участвовавшие в конференции в Иране
Двенадцать российских ученых, принимавших участие в конференции про БРИКС в Иране, прибыли в Москву, еще два, как ожидается, прибудут в Москву во вторник,... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T23:56:00+03:00
2025-06-16T23:56:00+03:00
2025-06-16T23:57:00+03:00
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Двенадцать российских ученых, принимавших участие в конференции про БРИКС в Иране, прибыли в Москву, еще два, как ожидается, прибудут в Москву во вторник, сообщили РИА Новости в Фонде Горчакова. "Участники в Москву прибыли. Всего в состав делегации входило 14 человек, из них 12 прибыло. Двое прилетят завтра. Возвращение участников координировалось Фондом Горчакова при содействии МИД России, посольства России в Иране, иранских и азербайджанских коллег", - сообщили в Фонде Горчакова. Там добавили, что два человека вернуться завтра на выездном рейсе, который организует Российская Федерация для граждан, находившихся в эти дни в Иране, которые сухопутным путем пересекли границу Ирана и Азербайджана. "От Фонда Горчакова хотелось бы выразить большую благодарность МИД, посольству России в Иране иранским коллегам, которые все дни помогали и были рядом, а также азербайджанской стороне, которая позволила эвакуировать людей и осуществить все меры по эвакуации российских ученых из Ирана", - заключили в Фонде.
https://ria.ru/20250615/iran-2023006377.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, россия, москва, брикс, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Иран, Россия, Москва, БРИКС, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
В Москву вернулись российские ученые, участвовавшие в конференции в Иране
Фонд Горчакова: 12 ученых прибыли из Ирана в Москву, еще двое вернутся 17 июня