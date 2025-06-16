https://ria.ru/20250616/uchenye-2023225780.html

В Москву вернулись российские ученые, участвовавшие в конференции в Иране

В Москву вернулись российские ученые, участвовавшие в конференции в Иране - РИА Новости, 16.06.2025

В Москву вернулись российские ученые, участвовавшие в конференции в Иране

Двенадцать российских ученых, принимавших участие в конференции про БРИКС в Иране, прибыли в Москву, еще два, как ожидается, прибудут в Москву во вторник,... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T23:56:00+03:00

2025-06-16T23:56:00+03:00

2025-06-16T23:57:00+03:00

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Двенадцать российских ученых, принимавших участие в конференции про БРИКС в Иране, прибыли в Москву, еще два, как ожидается, прибудут в Москву во вторник, сообщили РИА Новости в Фонде Горчакова. "Участники в Москву прибыли. Всего в состав делегации входило 14 человек, из них 12 прибыло. Двое прилетят завтра. Возвращение участников координировалось Фондом Горчакова при содействии МИД России, посольства России в Иране, иранских и азербайджанских коллег", - сообщили в Фонде Горчакова. Там добавили, что два человека вернуться завтра на выездном рейсе, который организует Российская Федерация для граждан, находившихся в эти дни в Иране, которые сухопутным путем пересекли границу Ирана и Азербайджана. "От Фонда Горчакова хотелось бы выразить большую благодарность МИД, посольству России в Иране иранским коллегам, которые все дни помогали и были рядом, а также азербайджанской стороне, которая позволила эвакуировать людей и осуществить все меры по эвакуации российских ученых из Ирана", - заключили в Фонде.

https://ria.ru/20250615/iran-2023006377.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, иран, россия, москва, брикс, обострение конфликта между израилем и ираном