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В Москву вернулись российские ученые, участвовавшие в конференции в Иране - РИА Новости, 16.06.2025
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23:56 16.06.2025 (обновлено: 23:57 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/uchenye-2023225780.html
В Москву вернулись российские ученые, участвовавшие в конференции в Иране
В Москву вернулись российские ученые, участвовавшие в конференции в Иране - РИА Новости, 16.06.2025
В Москву вернулись российские ученые, участвовавшие в конференции в Иране
Двенадцать российских ученых, принимавших участие в конференции про БРИКС в Иране, прибыли в Москву, еще два, как ожидается, прибудут в Москву во вторник,... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T23:56:00+03:00
2025-06-16T23:57:00+03:00
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Двенадцать российских ученых, принимавших участие в конференции про БРИКС в Иране, прибыли в Москву, еще два, как ожидается, прибудут в Москву во вторник, сообщили РИА Новости в Фонде Горчакова. "Участники в Москву прибыли. Всего в состав делегации входило 14 человек, из них 12 прибыло. Двое прилетят завтра. Возвращение участников координировалось Фондом Горчакова при содействии МИД России, посольства России в Иране, иранских и азербайджанских коллег", - сообщили в Фонде Горчакова. Там добавили, что два человека вернуться завтра на выездном рейсе, который организует Российская Федерация для граждан, находившихся в эти дни в Иране, которые сухопутным путем пересекли границу Ирана и Азербайджана. "От Фонда Горчакова хотелось бы выразить большую благодарность МИД, посольству России в Иране иранским коллегам, которые все дни помогали и были рядом, а также азербайджанской стороне, которая позволила эвакуировать людей и осуществить все меры по эвакуации российских ученых из Ирана", - заключили в Фонде.
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в мире, иран, россия, москва, брикс, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Иран, Россия, Москва, БРИКС, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
В Москву вернулись российские ученые, участвовавшие в конференции в Иране

Фонд Горчакова: 12 ученых прибыли из Ирана в Москву, еще двое вернутся 17 июня

© Фото : соцсетиСитуация в Иране
Ситуация в Иране - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© Фото : соцсети
Ситуация в Иране. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Двенадцать российских ученых, принимавших участие в конференции про БРИКС в Иране, прибыли в Москву, еще два, как ожидается, прибудут в Москву во вторник, сообщили РИА Новости в Фонде Горчакова.
«
"Участники в Москву прибыли. Всего в состав делегации входило 14 человек, из них 12 прибыло. Двое прилетят завтра. Возвращение участников координировалось Фондом Горчакова при содействии МИД России, посольства России в Иране, иранских и азербайджанских коллег", - сообщили в Фонде Горчакова.
Там добавили, что два человека вернуться завтра на выездном рейсе, который организует Российская Федерация для граждан, находившихся в эти дни в Иране, которые сухопутным путем пересекли границу Ирана и Азербайджана.
"От Фонда Горчакова хотелось бы выразить большую благодарность МИД, посольству России в Иране иранским коллегам, которые все дни помогали и были рядом, а также азербайджанской стороне, которая позволила эвакуировать людей и осуществить все меры по эвакуации российских ученых из Ирана", - заключили в Фонде.
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