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Спасенных тюленей выпустили в дикую природу в "Куршской косе"
Спасенных тюленей выпустили в дикую природу в "Куршской косе" - РИА Новости, 16.06.2025
Спасенных тюленей выпустили в дикую природу в "Куршской косе"
Спасенных тюленей выпустили в дикую природу в национальном парке "Куршская коса" после реабилитации, сообщили РИА Новости в пресс-службе центра океанографии и... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T23:48:00+03:00
2025-06-16T23:48:00+03:00
2025-06-16T23:48:00+03:00
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КАЛИНИНГРАД, 16 июн - РИА Новости. Спасенных тюленей выпустили в дикую природу в национальном парке "Куршская коса" после реабилитации, сообщили РИА Новости в пресс-службе центра океанографии и морской биологии "Москвариум". "В национальном парке "Куршская коса" состоялся первый выпуск подопечных реабилитационного центра для морских млекопитающих, открытого в марте 2025 года… За первый сезон работы реабилитационного центра были обнаружены и спасены три истощенных детеныша серого тюленя. Специалисты и научные сотрудники оказали животным квалифицированную ветеринарную помощь и провели все необходимые реабилитационные мероприятия", - рассказали в пресс-службе. Там отметили, что оператором реабилитационного центра стала автономная некоммерческая организация "Сердце морей", созданная по инициативе "Москвариума". "Детеныши попали в центр в тяжелом состоянии, их вес составлял всего 15 килограммов, что на 60% меньше нормы. Сейчас тюленята весят порядка 40 килограммов. Благодаря короткому сроку реабилитации и оперативному набору требуемой массы они быстро адаптируются к естественной среде обитания", - приводятся в сообщении слова куратора АНО "Сердце морей" Ирины Мейнцер.
https://ria.ru/20250505/moskvarium-2015048127.html
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общество, москвариум, куршская коса
Общество, Москвариум, Куршская коса
Спасенных тюленей выпустили в дикую природу в "Куршской косе"
Спасенных Тюленей выпустили после реабилитации в дикую природу в "Куршской косе"
КАЛИНИНГРАД, 16 июн - РИА Новости. Спасенных тюленей выпустили в дикую природу в национальном парке "Куршская коса" после реабилитации, сообщили РИА Новости в пресс-службе центра океанографии и морской биологии "Москвариум".
"В национальном парке "Куршская коса" состоялся первый выпуск подопечных реабилитационного центра для морских млекопитающих, открытого в марте 2025 года… За первый сезон работы реабилитационного центра были обнаружены и спасены три истощенных детеныша серого тюленя. Специалисты и научные сотрудники оказали животным квалифицированную ветеринарную помощь и провели все необходимые реабилитационные мероприятия", - рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что оператором реабилитационного центра стала автономная некоммерческая организация "Сердце морей", созданная по инициативе "Москвариума
".
"Детеныши попали в центр в тяжелом состоянии, их вес составлял всего 15 килограммов, что на 60% меньше нормы. Сейчас тюленята весят порядка 40 килограммов. Благодаря короткому сроку реабилитации и оперативному набору требуемой массы они быстро адаптируются к естественной среде обитания", - приводятся в сообщении слова куратора АНО "Сердце морей" Ирины Мейнцер.