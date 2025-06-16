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Спасенных тюленей выпустили в дикую природу в "Куршской косе"

Спасенных тюленей выпустили в дикую природу в "Куршской косе" - РИА Новости, 16.06.2025

Спасенных тюленей выпустили в дикую природу в "Куршской косе"

Спасенных тюленей выпустили в дикую природу в национальном парке "Куршская коса" после реабилитации, сообщили РИА Новости в пресс-службе центра океанографии и... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T23:48:00+03:00

2025-06-16T23:48:00+03:00

2025-06-16T23:48:00+03:00

общество

москвариум

куршская коса

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КАЛИНИНГРАД, 16 июн - РИА Новости. Спасенных тюленей выпустили в дикую природу в национальном парке "Куршская коса" после реабилитации, сообщили РИА Новости в пресс-службе центра океанографии и морской биологии "Москвариум". "В национальном парке "Куршская коса" состоялся первый выпуск подопечных реабилитационного центра для морских млекопитающих, открытого в марте 2025 года… За первый сезон работы реабилитационного центра были обнаружены и спасены три истощенных детеныша серого тюленя. Специалисты и научные сотрудники оказали животным квалифицированную ветеринарную помощь и провели все необходимые реабилитационные мероприятия", - рассказали в пресс-службе. Там отметили, что оператором реабилитационного центра стала автономная некоммерческая организация "Сердце морей", созданная по инициативе "Москвариума". "Детеныши попали в центр в тяжелом состоянии, их вес составлял всего 15 килограммов, что на 60% меньше нормы. Сейчас тюленята весят порядка 40 килограммов. Благодаря короткому сроку реабилитации и оперативному набору требуемой массы они быстро адаптируются к естественной среде обитания", - приводятся в сообщении слова куратора АНО "Сердце морей" Ирины Мейнцер.

https://ria.ru/20250505/moskvarium-2015048127.html

куршская коса

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общество, москвариум, куршская коса