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Трамп заявил, что не возражает против присоединения Китая к G7 - РИА Новости, 16.06.2025
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19:49 16.06.2025
https://ria.ru/20250616/tramp-2023200957.html
Трамп заявил, что не возражает против присоединения Китая к G7
Трамп заявил, что не возражает против присоединения Китая к G7 - РИА Новости, 16.06.2025
Трамп заявил, что не возражает против присоединения Китая к G7
Президент Дональд Трамп заявил, что не против присоединения Китая к Группе Семи (G7). РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T19:49:00+03:00
2025-06-16T19:49:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. Президент Дональд Трамп заявил, что не против присоединения Китая к Группе Семи (G7). "Ну, это не такая уж плохая идея. Я не против, если кто-то хочет предложить участие Китая... но важно, чтобы это были люди, с которыми можно вести диалог", - сказал Трамп в ходе своей встречи с канадским премьером Марком Карни в понедельник. Формат G7 существует с середины 1970-х и включает США, Канаду, Францию, Германию, Италию, Японию, Великобританию, а также Европейский союз. Позднее формат был расширен до G8 после присоединения России в 1991 году. В 2014 году группа сократилась до семи участников, когда на фоне событий в Крыму страны приняли решение не ехать на очередной саммит в Сочи, а собрались без РФ в Брюсселе. Западные страны обвинили Российскую Федерацию во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции. Российские власти приняли ответные меры, неоднократно отвергали все обвинения и заявляли, что разговаривать с Россией на языке санкций контрпродуктивно.
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в мире, россия, китай, сша, дональд трамп, марк карни, g7, g8
В мире, Россия, Китай, США, Дональд Трамп, Марк Карни, G7, G8
Трамп заявил, что не возражает против присоединения Китая к G7

Президент США Трамп заявил, что не против присоединения Китая к Группе Семи

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. Президент Дональд Трамп заявил, что не против присоединения Китая к Группе Семи (G7).
«
"Ну, это не такая уж плохая идея. Я не против, если кто-то хочет предложить участие Китая... но важно, чтобы это были люди, с которыми можно вести диалог", - сказал Трамп в ходе своей встречи с канадским премьером Марком Карни в понедельник.
Формат G7 существует с середины 1970-х и включает США, Канаду, Францию, Германию, Италию, Японию, Великобританию, а также Европейский союз. Позднее формат был расширен до G8 после присоединения России в 1991 году. В 2014 году группа сократилась до семи участников, когда на фоне событий в Крыму страны приняли решение не ехать на очередной саммит в Сочи, а собрались без РФ в Брюсселе. Западные страны обвинили Российскую Федерацию во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции. Российские власти приняли ответные меры, неоднократно отвергали все обвинения и заявляли, что разговаривать с Россией на языке санкций контрпродуктивно.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
Трамп заявил, что не поддерживает участие Путина в саммите G7
Вчера, 19:24
 
В миреРоссияКитайСШАДональд ТрампМарк КарниG7G8
 
 
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