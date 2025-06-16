Трамп заявил, что не возражает против присоединения Китая к G7
Президент США Трамп заявил, что не против присоединения Китая к Группе Семи
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. Президент Дональд Трамп заявил, что не против присоединения Китая к Группе Семи (G7).
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"Ну, это не такая уж плохая идея. Я не против, если кто-то хочет предложить участие Китая... но важно, чтобы это были люди, с которыми можно вести диалог", - сказал Трамп в ходе своей встречи с канадским премьером Марком Карни в понедельник.
Формат G7 существует с середины 1970-х и включает США, Канаду, Францию, Германию, Италию, Японию, Великобританию, а также Европейский союз. Позднее формат был расширен до G8 после присоединения России в 1991 году. В 2014 году группа сократилась до семи участников, когда на фоне событий в Крыму страны приняли решение не ехать на очередной саммит в Сочи, а собрались без РФ в Брюсселе. Западные страны обвинили Российскую Федерацию во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции. Российские власти приняли ответные меры, неоднократно отвергали все обвинения и заявляли, что разговаривать с Россией на языке санкций контрпродуктивно.