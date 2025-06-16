https://ria.ru/20250616/tramp-2023200957.html

Трамп заявил, что не возражает против присоединения Китая к G7

Трамп заявил, что не возражает против присоединения Китая к G7 - РИА Новости, 16.06.2025

Трамп заявил, что не возражает против присоединения Китая к G7

Президент Дональд Трамп заявил, что не против присоединения Китая к Группе Семи (G7). РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T19:49:00+03:00

2025-06-16T19:49:00+03:00

2025-06-16T19:49:00+03:00

в мире

россия

китай

сша

дональд трамп

марк карни

g7

g8

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ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. Президент Дональд Трамп заявил, что не против присоединения Китая к Группе Семи (G7). "Ну, это не такая уж плохая идея. Я не против, если кто-то хочет предложить участие Китая... но важно, чтобы это были люди, с которыми можно вести диалог", - сказал Трамп в ходе своей встречи с канадским премьером Марком Карни в понедельник. Формат G7 существует с середины 1970-х и включает США, Канаду, Францию, Германию, Италию, Японию, Великобританию, а также Европейский союз. Позднее формат был расширен до G8 после присоединения России в 1991 году. В 2014 году группа сократилась до семи участников, когда на фоне событий в Крыму страны приняли решение не ехать на очередной саммит в Сочи, а собрались без РФ в Брюсселе. Западные страны обвинили Российскую Федерацию во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции. Российские власти приняли ответные меры, неоднократно отвергали все обвинения и заявляли, что разговаривать с Россией на языке санкций контрпродуктивно.

https://ria.ru/20250616/tramp-2023194776.html

россия

китай

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, китай, сша, дональд трамп, марк карни, g7, g8