Трамп заявил, что не поддерживает участие Путина в саммите G7
Трамп заявил, что не поддерживает участие Путина во встречах G7 на данном этапе
© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
© AP Photo / Charlie Riedel
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не поддерживает участие президента России Владимира Путина во встречах стран "Группы семи" (G7) на данном этапе.
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"Я не говорю, что он (Владимир Путин. — Прим. ред.) должен (участвовать. — Прим. ред.) сейчас. Уже слишком много воды утекло", — сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос, должен ли российский президент быть среди участников саммита G7 в Канаде.
G7 существует с середины 1970-х и включает США, Канаду, Францию, Германию, Италию, Японию, Великобританию, а также Европейский союз. Позднее формат был расширен до G8 после присоединения России в 1991 году. В 2014-м группа сократилась до семи участников, когда на фоне событий в Крыму страны приняли решение не ехать на очередной саммит в Сочи и собрались без России в Брюсселе. Западные страны обвинили Россию во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции. В Москве приняли ответные меры, неоднократно отвергали все обвинения и заявляли, что разговаривать с на языке санкций контрпродуктивно.
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