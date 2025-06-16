https://ria.ru/20250616/tramp-2023194776.html

Трамп заявил, что не поддерживает участие Путина в саммите G7

Трамп заявил, что не поддерживает участие Путина в саммите G7 - РИА Новости, 16.06.2025

Трамп заявил, что не поддерживает участие Путина в саммите G7

Президент США Дональд Трамп заявил, что не поддерживает участие президента России Владимира Путина во встречах стран "Группы семи" (G7) на данном этапе. РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T19:24:00+03:00

2025-06-16T19:24:00+03:00

2025-06-16T21:41:00+03:00

в мире

россия

сша

канада

дональд трамп

владимир путин

g7

g8

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888066145_0:232:3071:1959_1920x0_80_0_0_910fbfc2443c132aeba268004e0933c2.jpg

ВАШИНГТОН, 16 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не поддерживает участие президента России Владимира Путина во встречах стран "Группы семи" (G7) на данном этапе. "Я не говорю, что он (Владимир Путин. — Прим. ред.) должен (участвовать. — Прим. ред.) сейчас. Уже слишком много воды утекло", — сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос, должен ли российский президент быть среди участников саммита G7 в Канаде.G7 существует с середины 1970-х и включает США, Канаду, Францию, Германию, Италию, Японию, Великобританию, а также Европейский союз. Позднее формат был расширен до G8 после присоединения России в 1991 году. В 2014-м группа сократилась до семи участников, когда на фоне событий в Крыму страны приняли решение не ехать на очередной саммит в Сочи и собрались без России в Брюсселе. Западные страны обвинили Россию во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции. В Москве приняли ответные меры, неоднократно отвергали все обвинения и заявляли, что разговаривать с на языке санкций контрпродуктивно.

https://ria.ru/20250122/tramp-1994901824.html

россия

сша

канада

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, сша, канада, дональд трамп, владимир путин, g7, g8