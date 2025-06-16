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Трамп заявил, что не поддерживает участие Путина в саммите G7 - РИА Новости, 16.06.2025
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19:24 16.06.2025 (обновлено: 21:41 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/tramp-2023194776.html
Трамп заявил, что не поддерживает участие Путина в саммите G7
Трамп заявил, что не поддерживает участие Путина в саммите G7 - РИА Новости, 16.06.2025
Трамп заявил, что не поддерживает участие Путина в саммите G7
Президент США Дональд Трамп заявил, что не поддерживает участие президента России Владимира Путина во встречах стран "Группы семи" (G7) на данном этапе. РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T19:24:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 16 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не поддерживает участие президента России Владимира Путина во встречах стран "Группы семи" (G7) на данном этапе. &quot;Я не говорю, что он (Владимир Путин. — Прим. ред.) должен (участвовать. — Прим. ред.) сейчас. Уже слишком много воды утекло&quot;, — сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос, должен ли российский президент быть среди участников саммита G7 в Канаде.G7 существует с середины 1970-х и включает США, Канаду, Францию, Германию, Италию, Японию, Великобританию, а также Европейский союз. Позднее формат был расширен до G8 после присоединения России в 1991 году. В 2014-м группа сократилась до семи участников, когда на фоне событий в Крыму страны приняли решение не ехать на очередной саммит в Сочи и собрались без России в Брюсселе. Западные страны обвинили Россию во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции. В Москве приняли ответные меры, неоднократно отвергали все обвинения и заявляли, что разговаривать с на языке санкций контрпродуктивно.
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в мире, россия, сша, канада, дональд трамп, владимир путин, g7, g8
В мире, Россия, США, Канада, Дональд Трамп, Владимир Путин, G7, G8
Трамп заявил, что не поддерживает участие Путина в саммите G7

Трамп заявил, что не поддерживает участие Путина во встречах G7 на данном этапе

© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© AP Photo / Charlie Riedel
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не поддерживает участие президента России Владимира Путина во встречах стран "Группы семи" (G7) на данном этапе.
«

"Я не говорю, что он (Владимир Путин. — Прим. ред.) должен (участвовать. — Прим. ред.) сейчас. Уже слишком много воды утекло", — сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос, должен ли российский президент быть среди участников саммита G7 в Канаде.

G7 существует с середины 1970-х и включает США, Канаду, Францию, Германию, Италию, Японию, Великобританию, а также Европейский союз. Позднее формат был расширен до G8 после присоединения России в 1991 году. В 2014-м группа сократилась до семи участников, когда на фоне событий в Крыму страны приняли решение не ехать на очередной саммит в Сочи и собрались без России в Брюсселе. Западные страны обвинили Россию во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции. В Москве приняли ответные меры, неоднократно отвергали все обвинения и заявляли, что разговаривать с на языке санкций контрпродуктивно.
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В миреРоссияСШАКанадаДональд ТрампВладимир ПутинG7G8
 
 
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