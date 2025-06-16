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Ирану следовало раньше определиться с переговорами, заявил Трамп - РИА Новости, 16.06.2025
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19:07 16.06.2025
https://ria.ru/20250616/tramp-2023191608.html
Ирану следовало раньше определиться с переговорами, заявил Трамп
Ирану следовало раньше определиться с переговорами, заявил Трамп - РИА Новости, 16.06.2025
Ирану следовало раньше определиться с переговорами, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что иранские власти проявляют стремление к диалогу, однако с этим руководству ИРИ следовало определиться раньше. РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T19:07:00+03:00
2025-06-16T19:07:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что иранские власти проявляют стремление к диалогу, однако с этим руководству ИРИ следовало определиться раньше. "Они (иранские власти - ред.) хотят говорить, но должны были сделать это еще давно. У нас было 60 дней, и у них было 60 дней. На 61-й день я сказал: у нас нет сделки", - сказал Трамп журналистам на встрече с премьером Канады Марком Карни на полях саммита G7. По словам Трампа, иранская сторона "не выигрывает эту войну" и потому "должна начать говорить немедленно, пока не стало слишком поздно". Президент добавил, что заключение сделки остается возможным, но договоренность должна устроить обе стороны. Иран и США при посредничестве Омана провели пять раундов непрямых переговоров по иранскому ядерному досье. Последний из них состоялся в Риме 23 мая. По его итогам глава МИД исламской республики Аббас Аракчи заявил о предложенных Оманом механизмах, которые могут помочь устранить препятствия на пути к достижению прогресса в переговорах. Такой прогресс, заявил иранский министр, возможен через один-два раунда. Однако основным камнем преткновения стал вопрос возможности обогащения Ираном урана. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,8 тысячи пострадавших. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
https://ria.ru/20250610/tramp-2022125129.html
https://ria.ru/20250613/iran-2022661299.html
https://ria.ru/20250613/voyna-2022648438.html
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в мире, иран, израиль, сша, дональд трамп, марк карни, аббас аракчи, g7, обострение отношений сша и ирана
В мире, Иран, Израиль, США, Дональд Трамп, Марк Карни, Аббас Аракчи, G7, Обострение отношений США и Ирана
Ирану следовало раньше определиться с переговорами, заявил Трамп

Трамп заявил, что Иран хочет диалога, но с этим надо было определиться раньше

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что иранские власти проявляют стремление к диалогу, однако с этим руководству ИРИ следовало определиться раньше.
"Они (иранские власти - ред.) хотят говорить, но должны были сделать это еще давно. У нас было 60 дней, и у них было 60 дней. На 61-й день я сказал: у нас нет сделки", - сказал Трамп журналистам на встрече с премьером Канады Марком Карни на полях саммита G7.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Иран стал намного агрессивнее на переговорах, заявил Трамп
10 июня, 21:03
По словам Трампа, иранская сторона "не выигрывает эту войну" и потому "должна начать говорить немедленно, пока не стало слишком поздно". Президент добавил, что заключение сделки остается возможным, но договоренность должна устроить обе стороны.
Иран и США при посредничестве Омана провели пять раундов непрямых переговоров по иранскому ядерному досье. Последний из них состоялся в Риме 23 мая. По его итогам глава МИД исламской республики Аббас Аракчи заявил о предложенных Оманом механизмах, которые могут помочь устранить препятствия на пути к достижению прогресса в переговорах. Такой прогресс, заявил иранский министр, возможен через один-два раунда. Однако основным камнем преткновения стал вопрос возможности обогащения Ираном урана.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Трамп заявил, что у Ирана может быть второй шанс для заключение сделки
13 июня, 14:54
Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,8 тысячи пострадавших.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Апокалипсис сегодня: такой войны мир еще не видел
13 июня, 13:44
 
В миреИранИзраильСШАДональд ТрампМарк КарниАббас АракчиG7Обострение отношений США и Ирана
 
 
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