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Трамп не назвал условия вмешательства США в конфликт Израиля с Ираном - РИА Новости, 16.06.2025
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19:01 16.06.2025
https://ria.ru/20250616/tramp-2023190935.html
Трамп не назвал условия вмешательства США в конфликт Израиля с Ираном
Трамп не назвал условия вмешательства США в конфликт Израиля с Ираном - РИА Новости, 16.06.2025
Трамп не назвал условия вмешательства США в конфликт Израиля с Ираном
Президент США Дональд Трамп отказался отвечать на вопрос о том, при каких условиях Вашингтон может прибегнуть к военному вмешательству в конфликт между Израилем РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T19:01:00+03:00
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в мире
сша
израиль
дональд трамп
марк карни
g7
обострение отношений сша и ирана
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ВАШИНГТОН, 16 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отказался отвечать на вопрос о том, при каких условиях Вашингтон может прибегнуть к военному вмешательству в конфликт между Израилем и Ираном. "Я не хочу об этом говорить", — заявил он журналистам на встрече с премьер-министром Канады Марком Карни на полях саммита G7, отвечая на соответствующий вопрос.
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в мире, сша, израиль, дональд трамп, марк карни, g7, обострение отношений сша и ирана
В мире, США, Израиль, Дональд Трамп, Марк Карни, G7, Обострение отношений США и Ирана
Трамп не назвал условия вмешательства США в конфликт Израиля с Ираном

Трамп отказался говорить о военном вмешательстве США в конфликт Израиля и Ирана

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отказался отвечать на вопрос о том, при каких условиях Вашингтон может прибегнуть к военному вмешательству в конфликт между Израилем и Ираном.
«
"Я не хочу об этом говорить", — заявил он журналистам на встрече с премьер-министром Канады Марком Карни на полях саммита G7, отвечая на соответствующий вопрос.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
WSJ: Трамп решил не препятствовать Израилю в атаке на Иран
14 июня, 12:14
 
В миреСШАИзраильДональд ТрампМарк КарниG7Обострение отношений США и Ирана
 
 
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