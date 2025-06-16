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Трамп не назвал условия вмешательства США в конфликт Израиля с Ираном
Трамп не назвал условия вмешательства США в конфликт Израиля с Ираном - РИА Новости, 16.06.2025
Трамп не назвал условия вмешательства США в конфликт Израиля с Ираном
Президент США Дональд Трамп отказался отвечать на вопрос о том, при каких условиях Вашингтон может прибегнуть к военному вмешательству в конфликт между Израилем РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T19:01:00+03:00
2025-06-16T19:01:00+03:00
2025-06-16T19:01:00+03:00
в мире
сша
израиль
дональд трамп
марк карни
g7
обострение отношений сша и ирана
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ВАШИНГТОН, 16 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отказался отвечать на вопрос о том, при каких условиях Вашингтон может прибегнуть к военному вмешательству в конфликт между Израилем и Ираном. "Я не хочу об этом говорить", — заявил он журналистам на встрече с премьер-министром Канады Марком Карни на полях саммита G7, отвечая на соответствующий вопрос.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, израиль, дональд трамп, марк карни, g7, обострение отношений сша и ирана
В мире, США, Израиль, Дональд Трамп, Марк Карни, G7, Обострение отношений США и Ирана
Трамп не назвал условия вмешательства США в конфликт Израиля с Ираном
Трамп отказался говорить о военном вмешательстве США в конфликт Израиля и Ирана