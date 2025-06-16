https://ria.ru/20250616/tramp-2023190935.html

Трамп не назвал условия вмешательства США в конфликт Израиля с Ираном

Трамп не назвал условия вмешательства США в конфликт Израиля с Ираном - РИА Новости, 16.06.2025

Трамп не назвал условия вмешательства США в конфликт Израиля с Ираном

Президент США Дональд Трамп отказался отвечать на вопрос о том, при каких условиях Вашингтон может прибегнуть к военному вмешательству в конфликт между Израилем РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T19:01:00+03:00

2025-06-16T19:01:00+03:00

2025-06-16T19:01:00+03:00

в мире

сша

израиль

дональд трамп

марк карни

g7

обострение отношений сша и ирана

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982130852_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_338ff4dafd5f84623669973d988454dc.jpg

ВАШИНГТОН, 16 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отказался отвечать на вопрос о том, при каких условиях Вашингтон может прибегнуть к военному вмешательству в конфликт между Израилем и Ираном. "Я не хочу об этом говорить", — заявил он журналистам на встрече с премьер-министром Канады Марком Карни на полях саммита G7, отвечая на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20250614/wsj-2022789518.html

сша

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, израиль, дональд трамп, марк карни, g7, обострение отношений сша и ирана