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США всегда поддерживали Израиль, заявил Трамп - РИА Новости, 16.06.2025
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19:00 16.06.2025
https://ria.ru/20250616/tramp-2023190728.html
США всегда поддерживали Израиль, заявил Трамп
США всегда поддерживали Израиль, заявил Трамп - РИА Новости, 16.06.2025
США всегда поддерживали Израиль, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп в контексте эскалации на Ближнем Востоке заявил, что США всегда поддерживали Израиль, который "сейчас в хорошем положении". РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T19:00:00+03:00
2025-06-16T19:00:00+03:00
в мире
израиль
сша
дональд трамп
g7
обострение конфликта между израилем и ираном
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ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в контексте эскалации на Ближнем Востоке заявил, что США всегда поддерживали Израиль, который "сейчас в хорошем положении". "Мы всегда поддерживали Израиль. Делали это длительное время. Дела у Израиля сейчас идут очень хорошо", - сказал Трамп журналистам в Канаде перед саммитом G7, отвечая на вопрос о том, помогают ли США Израилю развединформацией.
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в мире, израиль, сша, дональд трамп, g7, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Израиль, США, Дональд Трамп, G7, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
США всегда поддерживали Израиль, заявил Трамп

Трамп: Америка всегда поддерживала Израиль

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в контексте эскалации на Ближнем Востоке заявил, что США всегда поддерживали Израиль, который "сейчас в хорошем положении".
"Мы всегда поддерживали Израиль. Делали это длительное время. Дела у Израиля сейчас идут очень хорошо", - сказал Трамп журналистам в Канаде перед саммитом G7, отвечая на вопрос о том, помогают ли США Израилю развединформацией.
Эсминец ВМС США - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
США перебрасывают военные силы на Ближний Восток, сообщили СМИ
13 июня, 16:52
 
В миреИзраильСШАДональд ТрампG7Обострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
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