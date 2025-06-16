https://ria.ru/20250616/tramp-2023190728.html

США всегда поддерживали Израиль, заявил Трамп

США всегда поддерживали Израиль, заявил Трамп - РИА Новости, 16.06.2025

США всегда поддерживали Израиль, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп в контексте эскалации на Ближнем Востоке заявил, что США всегда поддерживали Израиль, который "сейчас в хорошем положении". РИА Новости, 16.06.2025

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ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в контексте эскалации на Ближнем Востоке заявил, что США всегда поддерживали Израиль, который "сейчас в хорошем положении". "Мы всегда поддерживали Израиль. Делали это длительное время. Дела у Израиля сейчас идут очень хорошо", - сказал Трамп журналистам в Канаде перед саммитом G7, отвечая на вопрос о том, помогают ли США Израилю развединформацией.

https://ria.ru/20250613/ssha-2022680795.html

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в мире, израиль, сша, дональд трамп, g7, обострение конфликта между израилем и ираном