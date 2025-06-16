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NBC: Трамп сначала был против израильской операции в Иране - РИА Новости, 16.06.2025
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15:12 16.06.2025
https://ria.ru/20250616/tramp-2023143542.html
NBC: Трамп сначала был против израильской операции в Иране
NBC: Трамп сначала был против израильской операции в Иране - РИА Новости, 16.06.2025
NBC: Трамп сначала был против израильской операции в Иране
Президент США Дональд Трамп изначально выступал против действий Израиля против Ирана, но позднее пришел к выводу, что у Израиля есть основания проводить военную РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T15:12:00+03:00
2025-06-16T15:12:00+03:00
в мире
израиль
иран
сша
дональд трамп
али хаменеи
биньямин нетаньяху
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп изначально выступал против действий Израиля против Ирана, но позднее пришел к выводу, что у Израиля есть основания проводить военную операцию и что Вашингтону придется оказать ему определенную поддержку, сообщает телеканал NBC со ссылкой на чиновников из США и Ближнего Востока. "Президент Дональд Трамп выступал против израильских военных действий против Ирана, отдавая предпочтение переговорам вместо бомбардировок. Но за несколько дней до начала ударов он убедился, что возросшая обеспокоенность Израиля по поводу возможностей Ирана по обогащению урана была оправданной", - говорится в сообщении телеканала. В частности, сообщается, что после внутреннего военного брифинга о планах Израиля атаковать Иран Трамп "дал Израилю молчаливое одобрение" на проведение этой операции. При этом американские чиновники уточнили, что Трамп все равно не одобрил все, чего хотел Израиль. После начала своей военной кампании израильтяне собрали разведданные, которые могли позволить им совершить покушение на верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху представил план этой операции Трампу, который полностью отверг его. По словам источников, варианты по поддержке Израиля, которые рассматривал Трамп, включают в себя логистическую поддержку, такую ​​как дозаправка израильских истребителей, обмен разведданными и использование возможностей американской армии в области радиоэлектронной борьбы. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,2 тысячи пострадавших. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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353
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КСИР Ирана о новой волне ракетных ударов по территории Израиля
КСИР Ирана заявил, что в ходе новой волны ракетных ударов на Израиль при помощи "новых методов" заставил израильские средства ПВО атаковать друг друга
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в мире, израиль, иран, сша, дональд трамп, али хаменеи, биньямин нетаньяху, nbc, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Израиль, Иран, США, Дональд Трамп, Али Хаменеи, Биньямин Нетаньяху, NBC, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
NBC: Трамп сначала был против израильской операции в Иране

NBC: Трамп был против операции Израиля в Иране, но затем молчаливо согласился

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп изначально выступал против действий Израиля против Ирана, но позднее пришел к выводу, что у Израиля есть основания проводить военную операцию и что Вашингтону придется оказать ему определенную поддержку, сообщает телеканал NBC со ссылкой на чиновников из США и Ближнего Востока.
"Президент Дональд Трамп выступал против израильских военных действий против Ирана, отдавая предпочтение переговорам вместо бомбардировок. Но за несколько дней до начала ударов он убедился, что возросшая обеспокоенность Израиля по поводу возможностей Ирана по обогащению урана была оправданной", - говорится в сообщении телеканала.
"Правдивое обещание" "Восходящему льву". Иран нанес удары по Израилю
© AP Photo / Leo Correa

После израильской атаки на Иран, предпринятой накануне, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в обращении к нации пообещал дать силовой ответ.

Работа ПВО в Тель-Авиве во время иранской атаки

После израильской атаки на Иран, предпринятой накануне, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в обращении к нации пообещал дать силовой ответ.

© AP Photo / Leo Correa
1 из 10
© AP Photo / Tomer Neuberg

Сразу после этого Иран начал ракетную атаку на Израиль.

Взрыв в Тель-Авиве во время иранской атаки

Сразу после этого Иран начал ракетную атаку на Израиль.

© AP Photo / Tomer Neuberg
2 из 10
© AP Photo / Leo Correa

В свою очередь, КСИР сообщил о начале операции "Правдивое обещание — 3".

Последствия обстрела Тель-Авива со стороны Ирана

В свою очередь, КСИР сообщил о начале операции "Правдивое обещание — 3".

© AP Photo / Leo Correa
3 из 10
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

Иран заявил об ударах по израильским центрам производства ракет и уничтожении двух истребителей F-35.

Последствия обстрела Ришон-ле-Циона со стороны Ирана

Иран заявил об ударах по израильским центрам производства ракет и уничтожении двух истребителей F-35.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 10
© Getty Images / Anadolu / Fatemeh Bahrami

Израиль также продолжил наносить удары.

На фото: жители Тегерана собрались в центре города, чтобы наблюдать за работой ПВО

Жители Тегерана празднуют ответный удар Ирана по Израилю

Израиль также продолжил наносить удары.

На фото: жители Тегерана собрались в центре города, чтобы наблюдать за работой ПВО

© Getty Images / Anadolu / Fatemeh Bahrami
5 из 10
© Getty Images / Majid Saeedi

В результате в Тегеране прогремели сильные взрывы.

Работа ПВО в Тегеране, Иран

В результате в Тегеране прогремели сильные взрывы.

© Getty Images / Majid Saeedi
6 из 10
© Getty Images / Majid Saeedi

Появились сообщения о взрывах в аэропорту Мехрабад в Тегеране и городе Исхафан, где находится ядерный объект.

Последствия обстрела Тегерана со стороны Израиля

Появились сообщения о взрывах в аэропорту Мехрабад в Тегеране и городе Исхафан, где находится ядерный объект.

© Getty Images / Majid Saeedi
7 из 10
© AP Photo / Ariel Schalit

Иран выпустил по Израилю несколько сотен ракет и беспилотников-камикадзе. Взрывы прогремели в Тель-Авиве, Иерусалиме и других городах.

Последствия обстрела Рамат-Гана со стороны Ирана

Иран выпустил по Израилю несколько сотен ракет и беспилотников-камикадзе. Взрывы прогремели в Тель-Авиве, Иерусалиме и других городах.

© AP Photo / Ariel Schalit
8 из 10
© Getty Images / Amir Levy

Израильские СМИ сообщили о двух погибших и не менее 70 пострадавших в результате ответной атаки Ирана.

Последствия обстрела Рамат-Гана со стороны Ирана

Израильские СМИ сообщили о двух погибших и не менее 70 пострадавших в результате ответной атаки Ирана.

© Getty Images / Amir Levy
9 из 10
© AP Photo / Ariel Schalit

После иранских атак в Тель-Авиве заявили об огромном материальном ущербе.

Последствия обстрела Рамат-Гана со стороны Ирана

После иранских атак в Тель-Авиве заявили об огромном материальном ущербе.

© AP Photo / Ariel Schalit
10 из 10

После израильской атаки на Иран, предпринятой накануне, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в обращении к нации пообещал дать силовой ответ.

© AP Photo / Leo Correa
1 из 10

Сразу после этого Иран начал ракетную атаку на Израиль.

© AP Photo / Tomer Neuberg
2 из 10

В свою очередь, КСИР сообщил о начале операции "Правдивое обещание — 3".

© AP Photo / Leo Correa
3 из 10

Иран заявил об ударах по израильским центрам производства ракет и уничтожении двух истребителей F-35.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 10

Израиль также продолжил наносить удары.

На фото: жители Тегерана собрались в центре города, чтобы наблюдать за работой ПВО

© Getty Images / Anadolu / Fatemeh Bahrami
5 из 10

В результате в Тегеране прогремели сильные взрывы.

© Getty Images / Majid Saeedi
6 из 10

Появились сообщения о взрывах в аэропорту Мехрабад в Тегеране и городе Исхафан, где находится ядерный объект.

© Getty Images / Majid Saeedi
7 из 10

Иран выпустил по Израилю несколько сотен ракет и беспилотников-камикадзе. Взрывы прогремели в Тель-Авиве, Иерусалиме и других городах.

© AP Photo / Ariel Schalit
8 из 10

Израильские СМИ сообщили о двух погибших и не менее 70 пострадавших в результате ответной атаки Ирана.

© Getty Images / Amir Levy
9 из 10

После иранских атак в Тель-Авиве заявили об огромном материальном ущербе.

© AP Photo / Ariel Schalit
10 из 10
В частности, сообщается, что после внутреннего военного брифинга о планах Израиля атаковать Иран Трамп "дал Израилю молчаливое одобрение" на проведение этой операции.
При этом американские чиновники уточнили, что Трамп все равно не одобрил все, чего хотел Израиль. После начала своей военной кампании израильтяне собрали разведданные, которые могли позволить им совершить покушение на верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху представил план этой операции Трампу, который полностью отверг его.
По словам источников, варианты по поддержке Израиля, которые рассматривал Трамп, включают в себя логистическую поддержку, такую ​​как дозаправка израильских истребителей, обмен разведданными и использование возможностей американской армии в области радиоэлектронной борьбы.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,2 тысячи пострадавших.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
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В миреИзраильИранСШАДональд ТрампАли ХаменеиБиньямин НетаньяхуNBCОбострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
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