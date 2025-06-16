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NBC: Трамп сначала был против израильской операции в Иране

NBC: Трамп сначала был против израильской операции в Иране - РИА Новости, 16.06.2025

NBC: Трамп сначала был против израильской операции в Иране

Президент США Дональд Трамп изначально выступал против действий Израиля против Ирана, но позднее пришел к выводу, что у Израиля есть основания проводить военную РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T15:12:00+03:00

2025-06-16T15:12:00+03:00

2025-06-16T15:12:00+03:00

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп изначально выступал против действий Израиля против Ирана, но позднее пришел к выводу, что у Израиля есть основания проводить военную операцию и что Вашингтону придется оказать ему определенную поддержку, сообщает телеканал NBC со ссылкой на чиновников из США и Ближнего Востока. "Президент Дональд Трамп выступал против израильских военных действий против Ирана, отдавая предпочтение переговорам вместо бомбардировок. Но за несколько дней до начала ударов он убедился, что возросшая обеспокоенность Израиля по поводу возможностей Ирана по обогащению урана была оправданной", - говорится в сообщении телеканала. В частности, сообщается, что после внутреннего военного брифинга о планах Израиля атаковать Иран Трамп "дал Израилю молчаливое одобрение" на проведение этой операции. При этом американские чиновники уточнили, что Трамп все равно не одобрил все, чего хотел Израиль. После начала своей военной кампании израильтяне собрали разведданные, которые могли позволить им совершить покушение на верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху представил план этой операции Трампу, который полностью отверг его. По словам источников, варианты по поддержке Израиля, которые рассматривал Трамп, включают в себя логистическую поддержку, такую ​​как дозаправка израильских истребителей, обмен разведданными и использование возможностей американской армии в области радиоэлектронной борьбы. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,2 тысячи пострадавших. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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КСИР Ирана о новой волне ракетных ударов по территории Израиля КСИР Ирана заявил, что в ходе новой волны ракетных ударов на Израиль при помощи "новых методов" заставил израильские средства ПВО атаковать друг друга 2025-06-16T15:12 true PT2M28S

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в мире, израиль, иран, сша, дональд трамп, али хаменеи, биньямин нетаньяху, nbc, обострение конфликта между израилем и ираном