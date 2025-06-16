Трамп перед саммитом G7 заявил, что ожидает новых соглашений по торговле
Пул Белого дома: Трамп заявил, что ждет новых соглашений по торговле
© AP Photo / Rod LamkeyДональд Трамп
© AP Photo / Rod Lamkey
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп по дороге на саммит лидеров стран Группы семи (G7) заявил, что ожидает новых соглашений по торговле на фоне споров из-за пошлин со многими странами-участницами объединения.
Саммит G7 пройдёт в канадском Кананаскисе с 16 по 17 июня – хотя изначально его открытие было запланировано на 15 июня – и имеет все шансы стать одним из самых нестандартных в истории объединения из-за продолжающихся торговых разногласий между США и остальными странами-участницами, включая Канаду. Отношения между Вашингтоном и Оттавой также осложнены риторикой Трампа, который неоднократно призывал сделать Канаду "51-м штатом США".
"Президент заявил, что ожидает "еще нескольких торговых сделок", - передают журналисты пула Белого дома, пообщавшиеся с президентом перед вылетом в Канаду.
Почти две трети торговых партнеров США на фоне введения пошлин стали сокращать экспорт в Штаты, при этом у трети из них он упал минимум на 10%, подсчитало РИА Новости, изучив данные американской статслужбы.
Трамп после возвращения в Белый дом стал ужесточать торговую политику страны: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, затем объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышении "взаимных" пошлин для ряда стран. Правда, уже через неделю Штаты поставили их на паузу на 90 дней для некоторых стран.