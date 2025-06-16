https://ria.ru/20250616/tramp-2023031627.html

Трамп перед саммитом G7 заявил, что ожидает новых соглашений по торговле

Трамп перед саммитом G7 заявил, что ожидает новых соглашений по торговле - РИА Новости, 16.06.2025

Трамп перед саммитом G7 заявил, что ожидает новых соглашений по торговле

Президент США Дональд Трамп по дороге на саммит лидеров стран Группы семи (G7) заявил, что ожидает новых соглашений по торговле на фоне споров из-за пошлин со... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T03:04:00+03:00

2025-06-16T03:04:00+03:00

2025-06-16T03:47:00+03:00

канада

сша

дональд трамп

g7

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ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп по дороге на саммит лидеров стран Группы семи (G7) заявил, что ожидает новых соглашений по торговле на фоне споров из-за пошлин со многими странами-участницами объединения. Саммит G7 пройдёт в канадском Кананаскисе с 16 по 17 июня – хотя изначально его открытие было запланировано на 15 июня – и имеет все шансы стать одним из самых нестандартных в истории объединения из-за продолжающихся торговых разногласий между США и остальными странами-участницами, включая Канаду. Отношения между Вашингтоном и Оттавой также осложнены риторикой Трампа, который неоднократно призывал сделать Канаду "51-м штатом США". "Президент заявил, что ожидает "еще нескольких торговых сделок", - передают журналисты пула Белого дома, пообщавшиеся с президентом перед вылетом в Канаду. Почти две трети торговых партнеров США на фоне введения пошлин стали сокращать экспорт в Штаты, при этом у трети из них он упал минимум на 10%, подсчитало РИА Новости, изучив данные американской статслужбы. Трамп после возвращения в Белый дом стал ужесточать торговую политику страны: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, затем объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышении "взаимных" пошлин для ряда стран. Правда, уже через неделю Штаты поставили их на паузу на 90 дней для некоторых стран.

https://ria.ru/20250613/agressija-2022586832.html

https://ria.ru/20250614/tramp-2022876693.html

канада

сша

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канада, сша, дональд трамп, g7